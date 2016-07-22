Mit dem MQL5 Wizard können Trader nun Expert Advisor Codes automatisch generieren, die auf den Klassen von Handelssignalen, Positions Tracking und Money Management basieren. Neben den Klassen von Handelssignalen aus der Standardbibliothek können Sie Ihre eigenen Handelssysteme erstellen und testen, dafür brauchen Sie lediglich ein Modul für Handelssignale zu schreiben.

Das Buch "The Strategies of the Best Traders in the World" (in Russisch) beschreibt Indikatoren und Handelsstrategien für die technische Analyse unter Verwendung des MetaStock Softwarepaketes. Neben den konventionellen Handelssignalen befasst sich dieses Buch auch mit denen, die auf einer kombinierten Anwendung von Umkehrkerzenformationen mit der Bestätigung durch Stochastic, CCI, MFI und RSI basieren.



Die Verwendung von Umkehrkerzenformationen zusammen mit Signalen von Oszillatoren, reduziert die Anzahl der falschen Signale und erhöht die Effizienz des Handelssystems.

Hier werden die Ergebnisse einer kombinierten Anwendung der Kerzenformationen Dark Cloud Cover und Piercing Line in der Kombination mit Signalen des MFI Indikators betrachtet.

1. Die Kerzenformationen "Dark Cloud Cover" und "Piercing Line" und deren Erkennung



1.1. Kerzenformation Dark Cloud Cover

Das Muster weist auf die Umkehr eines bullischen Trends hin. Am ersten Tag wird eine große weiße Kerze gebildet, am nächsten Tag folgt eine Gap Up Eröffnung (über dem Tageshoch des Vortages), der Schlusskurs liegt unterhalb der Mitte des Vortages. Dies ist einer der wenigen Fälle, wenn Hoch und Tief in Candlesticks berücksichtigt werden.







Abb. 1. Kerzemmuster "Dark Cloud Cover"



Die Erkennung der Kerzenformation "Dark Cloud Cover" ist in der Methode CheckPatternDarkCloudCover der Klasse CCandlePattern umgesetzt:

bool CCandlePattern::CheckPatternDarkCloudCover() { if ((Close( 2 )-Open( 2 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 1 )<Close( 2 )) && (Close( 1 )>Open( 2 )) && (MidOpenClose( 2 )>CloseAvg( 1 )) && (Open( 1 )>High( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Für die Überprüfung der Formation "Dark Cloud Cover" wird die Methode CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_DARK_CLOUD_COVER) der Klasse CCandlePattern verwendet.

1.2. Kerzenformation "Piercing Line"

Das Muster weist auf die Umkehr eines bärischen Trends hin (ähnlich wie die "Dunkle Wolkendecke"). Am ersten Tag wird eine große schwarze Kerze gebildet, dann folgt eine Gap Down Eröffnung (unterhalb des Tageshochs des Vortages), der Schlusskurs liegt über der Mitte des Vortages. Dies ist einer der wenigen Fälle, wenn Hoch und Tief in Candlesticks berücksichtigt werden.







Abb. 2. Kerzenformation "Piercing Line"



Methode zur Erkennung des Musters "Piercing Line":

bool CCandlePattern::CheckPatternPiercingLine() { if ((Close( 1 )-Open( 1 )>AvgBody( 1 )) && (Open( 2 )-Close( 2 )>AvgBody( 1 )) && (Close( 1 )>Close( 2 )) && (Close( 1 )<Open( 2 )) && (MidOpenClose( 2 )<CloseAvg( 2 )) && (Open( 1 )<Low( 2 ))) return ( true ); return ( false ); }

Die Methode CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_PIERCING_LINE) der Klasse CCandlePattern wird verwendet, um zu überprüfen, ob die Kerzenformation Piercing Line gebildet wird.





2. Handelssignale in der Kombination mit dem MFI Indikator

Die Einstiegssignale werden gesendet, wenn das Umkehrmuster auf dem Diagramm auftritt und der Wert von MFI unterhalb des Levels 40 für Long- und oberhalb des Levels 60 für Short-Positionen liegt.

Die Ausstiegssignale entstehen, wenn MFI den gegensätzlichen Level (70 für eine Long- und 30 für eine Short-Position) erreicht oder die Umkehr nicht bestätigt, wenn er den Level 30 oder den Level 70 jeweils für Long und Short erreicht.





Abb. 3. Handelssignale der Kerzenformation "Dark Cloud Cover" mit der Bestätigung durch den MFI Indikator

Die Bedingungen für Einstieg und Ausstieg werden in den folgenden Methoden überprüft:

int CDC_PL_MFI::LongCondition() überprüft die Bedingungen für das Eröffnen einer Long-Position (die Funktion liefert 80) und Schließen einer Short-Position (die Funktion liefert 40);



int CDC_PL_MFI::ShortCondition() überprüft die Bedingungen für das Eröffnen einer Short-Position (die Funktion liefert 80) und Schließen einer Long-Position (die Funktion liefert 40).

2.1. Eröffnen einer Long-Position und Schließen einer Short-Position

Das Signal für das Eröffnen einer Long-Position entsteht, wenn das Muster Piercing Line auftritt und die Bedingung MFi(1)<40 erfüllt ist (der Wert des MFI Indikators auf dem letzten vollendeten Balken ist kleiner als 40). Das Signal für das Schließen einer Short-Position entsteht, wenn der MFI Indikator den Level 30 (von unten nach oben) oder den Level 70 (von oben nach unten) kreuzt. int CDC_PL_MFI::LongCondition() { int result= 0 ; int idx=StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_PIERCING_LINE) && (MFI( 1 )< 40 )) result= 80 ; if (((MFI( 1 )> 30 ) && (MFI( 2 )< 30 )) || ((MFI( 1 )> 70 ) && (MFI( 2 )< 70 ))) result= 40 ; return (result); }

2.2. Eröffnen einer Short-Position und Schließen einer Long-Position



Das Signal zum Eröffnen einer Short-Position entsteht, wenn sich das Muster Dark Cloud Cover bildet und die Bedingung MFI(1)>60 erfüllt ist (der Wert des MFI Indikators auf dem letzten vollständigen Balken ist größer als 60). Das Signal zum Schließen einer Long-Position entsteht, wenn der MFI den Level 70 (von unten nach oben) oder den Level 30 (von oben nach unten) kreuzt. int CDC_PL_MFI::ShortCondition() { int result= 0 ; int idx=StartIndex(); if (CheckCandlestickPattern(CANDLE_PATTERN_DARK_CLOUD_COVER) && (MFI( 1 )> 60 )) result= 80 ; if (((MFI( 1 )> 70 ) && (MFI( 2 )< 70 )) || ((MFI( 1 )< 30 ) && (MFI( 2 )> 30 ))) result= 40 ; return (result); }

Die Klasse CDC_PL_MFI gehört nicht zur Standardbibliothek der Klassen von Handelssignalen. Aus diesem Grund muss die Datei acdc_pl_mfi.mqh (angefügt) heruntergeladen und in client_terminal_data\folder\MQL5\Include\Expert\Signal\MySignals gespeichert werden. Die Datei acandlepatterns.mqh muss in dasselbe Verzeichnis kopiert werden, wie die Datei acdc_pl_mfi.mqh. Nachdem Sie den MetaEditor neu gestartet haben, können Sie die Dateien im MQL5 Wizard benutzen.



Starten Sie den MQL5 Wizard, um einen Handelsroboter nach dieser Strategie zu erstellen:





Abb. 4. Erstellung eines EAs im MQL5 Wizard

Klicken Sie auf "Next" und geben Sie den Namen des EAs ein:





Abb. 5. Allgemeine Parameter des EAs

Danach sind die Parameter der Signale einzugeben:





Abb. 6. Parameter der Signale

In unserem Fall verwenden wir nur ein Modul von Handelssignalen.



Fügen wir das Modul "Signals based on Dark Cloud Cover/Piercing Line confirmed by MFI" hinzu:





Abb. 7. Parameter der Signale

Das Modul ist hinzugefügt:





Abb. 8. Parameter der Signale

Danach kann man das Modul des Trailings auswählen, wir werden es allerdings nicht verwenden. "Trailing Stop not used" auswählen:





Abb. 9. Trailing Modul

Des Weiteren ist das Money Management Modul auszuwählen, wir werden den Handel mit einem festen Volumen (Trading with fixed trade volume) verwenden:





Abb. 10. Money Management Modul

Klicken Sie auf "Finish" und Sie erhalten den Code des generierten EAs - die Datei Expert_ADC_PL_MFI.mq5 wird in terminal_data_folder\MQL5\Experts\ gespeichert.

Die Eingabeparameter des Expert Advisors (default):

input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ;

ersetzen durch:



input int Signal_ThresholdOpen = 40 ; input int Signal_ThresholdClose = 20 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 0.0 ; input double Signal_TakeLevel = 0.0 ;

Die Parameter Signal_ThresholdOpen und Signal_ThresholdClose lassen Schwellenwerte für das Eröffnen und Schließen von Position setzen.

Im Code der Funktionen LongCondition() und ShortCondition() des Moduls von Handelssignalen haben wir die festen Schwellenwerte angegeben:

Für das Eröffnen von Positionen: 80;

Für das Schließen von Positionen: 40.



Der mithilfe von MQL5 Wizard erstellte Expert Advisor entscheidet über das Eröffnen bzw. Schließen einer Position anhand der Ergebnisse der "Abstimmung" unter den Modulen von Handelssignalen, die im Laufe der Erstellung des EAs hinzugefügt wurden. Zwar nimmt das Hauptmodul (das alle hinzugefügten Module enthält) an der "Abstimmung" auch teil, seine Methoden LongCondition() und ShortCondition() geben aber immer 0 zurück.

Da die "Stimmen" bei der Berechnung nach der Anzahl der vorhandenen Modulen (Hauptmodul + ein hinzugefügtes Modul) gemittelt werden, muss man das bei der Angabe der Schwellenwerte berücksichtigen. Aus diesem Grund müssen die Werte von Signal_ThresholdOpen und Signal_ThresholdClose als jeweils 40=(0+80)/2 und 20=(0+40)/2 gesetzt werden.



Die Werte von Signal_StopLevel und Signal_TakeLevel setzen wir auf 0, dies bedeutet, dass die Positionen nur beim Eingehen von Handelssignalen zum Schließen geschlossen werden.

2.4 Testergebnisse anhand historischer Daten



Die Ergebnisse des Expert Advisors bei einem Test unter Verwendung von historischen Daten (EURUSD H1, Testperiode: 2010.01.01-2011.03.16, PeriodMFI=49, MA_period=11).

Dieser Expert Advisor benutzt das Modul für den Handel mit einer festgelegten Lotgröße von 0.1 Lot (Trading Fixed Lot), ein Trailing Stop wurde nicht verwendet (Trailing not used).





Abb. 11. Testergebnisse für den EA, der auf der Basis des Generators der Handelssignale "Dark Cloud Cover/Piercing Line + MFI" erstellt wurde

Das beste Parameterset für das Tradingsystem ist mithilfe von Strategietester des MetaTrader 5 Kundenterminals zu finden.



Der von dem MQL5 Wizard generierte Code für den Expert Advisor ist angehängt als Datei: expert_adc_pl_mfi.mq5 enthalten.