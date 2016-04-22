CodeBaseKategorien
Indikatoren

Length of trend - Indikator für den MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Ansichten:
823
Rating:
(30)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator zeigt die Länge der Trendlinie in Punkten.

Der Indikator fügt allen Trendlinien, die bereits in den Charts platziert sind, die Anzahl ihrer Längen in Punkte zu. Durch Bewegen der Linie, ist es möglich, die Trends zu messen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13196

