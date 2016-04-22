und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Price Alert - Indikator für den MetaTrader 4
- 1032
"Price Alert" Spielt Tonwarnungen, wenn der Preis einen bestimmten Werte erreicht, der durch den Händler angegebenen wurde. Es unterstützt drei Arten von Signalen: die erste wird verwendet, wenn der Kurs steigt oberhalb der angegebenen Ebene (als eine grüne Linie im Diagramm dargestellt); die zweite wird verwendet, wenn der Preis fällt unter ein bestimmtes Niveau (rote Linie im Diagramm); die dritte wird verwendet, wenn der Preis einer streng angegebenen Wert (gelbe Linie) erreicht.
Alle Signale nach auslösenden deaktiviert und können mit neuen Levels erneut aktiviert werden. Wenn Sie das Feature verwenden das Signal per E-Mail zu senden, vergessen Sie nicht in den Metatrader Optionen den SMPT-Server und Ihre E-Mailadresse zu konfigurieren.
Eingabeparameter:
- SoundWhenPriceGoesAbove (default = 0.0) — Wenn der Kurs über diesem Wert steigt, wird ein Signal erzeugt.
- SoundWhenPriceGoesBelow (default = 0.0) — Wenn der Preis unter diesem Wert fällt, wird ein Signal erzeugt.
- SoundWhenPriceIsExactly (default = 0.0) — Wenn der Preis dieser exakten Wert erreicht, wird ein Signal erzeugt.
- SendEmail (default = false) — Wenn True und alles korrekt eingestellt wurde, dann sendet Ihnen das Terminal eine Mail bei Alarmierung
Empfehlungen:
- Dieser Indikator kann als direktes Signal für Aktionen eingesetzt werden, da es keine Signale für den Kauf oder zu Verkauf generiert. Sie können verwenden, wenn Sie akustische Benachrichtigung bei Erreichen bestimmter Preisniveaus benötigen. Im den Moment nutzen um im Markt zu arbeiten. Sie können einige Eingabeparameter auf NULL konfigurieren, um die entsprechenden Signale deaktiviert zu lassen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13192
