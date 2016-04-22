und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
HAN - Experte für den MetaTrader 4
1481
Der "Heiken Ashi Naive Expert Advisor" basiert auf dem "Heiken Ashi" Kerzen Chartsystem und Nutzt den gleichnamigen Standardindikator Die «Naivität» des Handelssystems interpretiert nur die beiden letzten Kerzen des Heiken Ashi und nutzt keine komplexe Analyse der Muster. Das einzige «aber» ist — der EA handelt gegen die geschätzte Trend Richtung, die durch den aktuellen Zustand der Kerzen bestätigt wird.
Der größte Vorteil des EAs ist, dass es keine Eingabeparameter gibt die für die Optimierung oder "Anpassung" an die vorherigen Daten benötigt werden. Zur besseren Steuerung der Mittel kann die Berechnung der Position aktiviert werden, die basiert auf dem ATR-Indikator.
Berechnungsregeln
Die folgenden Regeln werden für die Berechnung der "Heiken Ashi" Kerzen verwendet:
- Open_HA = (vorherige Open_HA + vorherige Close_HA) / 2
- Close_HA = min(Minimum, Open_HA, Close_HA)
- High_HA = max(High, Open_HA, Close_HA)
- Low_HA = (Open + High + Low + Close) / 4
wo:
- Open_HA, High_HA, Low_HA und Close_HA sind Ebenen der "Heiken Ashi" Kerze.
- Open + High + Low and Close sind Ebenen der konventionellen Kerzen.
- Die Ebenen der anfänglichen Heiken Ashi Kerze sind gleich zu dem jeweiligen Niveaus der einfachen Kerze.
Handelsstrategie:
Heikin Ashi Naive verwendet eine eher einfache, aber nicht sehr offensichtliche Tradingmethode.
Die folgenden Eintrittssignale werden genutzt:
- Verkaufen Sie, wenn die neueste abgeschlossene "Heiken Ashi" Kerze Bullish ist, ihr Körper länger als der der vorherigen Kerze ist, die vorherigen Kerze auch Bullish ist und die letzte Kerze keinen unteren Docht hat.
- Kaufen Sie, wenn die neueste abgeschlossene "Heiken Ashi" Kerze Bearish ist, ihr Körper länger als der der vorherigen Kerze ist, die vorherigen Kerze auch Bearish ist und die letzte Kerze keinen oberen Docht hat.
Wenn eine offene Position in die falsche Richtung geht und ein Signal eintrifft, wird die Position geschlossen. Wenn die Position in die gleiche Richtung wie das Signal geht, wird diese ignoriert.
Die folgenden Ausstiegssignale werden verwendet, um die Geschäfte zu schließen, bevor neue Einstiegssignale angezeigt werden:
- Schließung der Short-Positionen wenn die neueste abgeschlossene Heiken Ashi-Kerze bärisch ist, die vorherige Kerze auch und neueste Kerze keinen oberen Docht hat.
- Schließung der Short-Positionen wenn die neueste abgeschlossene Heiken Ashi-Kerze bullisch ist, die vorherige Kerze auch und neueste Kerze keinen unteren Docht hat.
Wie Sie sehen können, verwendet der Expert Advisor eine invertierte Logik. Er kauft, wenn das System auf ein ziemlich stark bearish Trend deutet und umgekehrt. Der Punkt ist die Umkehrung so schnell wie möglich zu erfassen.
Eingabeparameter:
Moneymanagement
- Lots (default = 0.1) — Feste Positionsgröße. Wird benutzt wenn MM = false.
- MM (default = false) — wenn true, die Positionsgröße wird nach dem ATR Indikator berechnet.
- ATR_Period (default = 20) — die Periode des ATR-Indikators, welche für die Berechnung der Positionsgröße verwendet wird. Funktioniert wenn MM = true.
- ATR_Multiplier (default = 1) — Wert, mit dem der Indikatorwert ATR multipliziert wird. Funktioniert wenn MM = true.
- Risk (default = 2) — Toleranz in Prozent des Konto Saldo/Eigenkapital zum riskieren. Funktioniert wenn MM = true. Dieser Parameter wird ignoriert, wenn UseMoneyInsteadOfPercentage = true.
- FixedBalance (default = 0) — Wenn ein Wert ungleich NULL festgelegt wird, wird dieser statt Konto Saldo/Eigenkapital für die Positionsgröße verwendet. Funktioniert wenn MM = true.
- MoneyRisk (default = 0) — zulässiges Risiko in Kontowährung. Funktioniert wenn MM = true. Benötigt UseMoneyInsteadOfPercentage auf true.
- UseMoneyInsteadOfPercentage (default = false) — wenn true, Positionsgröße wird aus Risikomenge in Kontowährung berechnet (MoneyRisk) statt Balance/Equity prozentuales Risiko (Risk). Funktioniert wenn MM = true.
- UseEquityInsteadOfBalance (default = false) — wenn true, Positionsgröße wird aus dem verfügbaren Kapital errechnet. Funktioniert wenn MM = true. Wird ignoriert wenn UseMoneyInsteadOfPercentage = true.
- LotDigits (default = 2) — Anzahl der Dezimalstellen die von Ihrem Broker im Auftragsvolumen erlaubt sind. Wenn Ihr Broker Mikro-Lots erlaubt (0,01), sollte dann dieser Parameter auf 2 festgelegt werden. Wenn Ihr Broker nur Mini-Lots (0.1) zulässt sollte dieser Parameter auf 1 festgelegt werden. Funktioniert wenn MM = true.
Verschiedenes
- OrderComment (default = "HAN") — Kommentar der offenen Positionen.
- Slippage (default = 100) — Maximal erlaubter Schlupf; in Punkten.
- Magic (default = 152207122013) — Die verwendete Magicnumber zum identifizieren der offenen EA Positionen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13191
