GainLossInfo - Indikator für den MetaTrader 4

Vladimir Lyopa
Zeigt den aktuellen Gewinn und Verlust für alle Kerzen die den angegebenen Schwellenwert überschreiten. Werte werden in Prozentsätzen und Punkte berechnet.

Der Indikator berechnet Gewinn/Verlust mit zwei Modis: der einfache Unterschied zwischen Eröffnungs- und Schlusspreisen, der Unterschied zwischen aktuellem Eröffnungs- und vorherigen Schlusspreisen. Der Benutzer kann inmitten einer Mindestschwelle (Punkte und Prozent), den Berechnungsmodus ändern und die Schriftfarbe für die angezeigten Werte zu kontrollieren.

Eingabeparameter:

  • PercentageLimit (by default = 1.0) — Schwellenwert für die Anzeige der Veränderung in Prozentpunkten.
  • PipsLimit (by default = 1000) — Schwellenwert für Anzeige der Änderung in Punken.
  • CloseToClose (by default = true) — wenn true, der Indikator wird den aktuellen Schlusspreis mit dem verherigen vergleichen, wenn false — mit den aktuellen Eröffnungspreisen.
  • DisplayLossColor (by default = Red) — Farbe für negative Änderungen (Verluste).
  • DisplayGainColor (by default = Green) — Farbe für positive Änderungen (Gewinne).
  • DisplayDistance (by default = 100) — Entfernung vom maximalen Preis einer Kerze um Gewinn/Verlust-Wert im Punkten anzuzeigen.
  • MaxBars (by default = 100) — Maximale Anzahl der berechneten Balken. Je höher dieser Wert desto langsamer wird der Indikator arbeiten.

Empfehlungen:

  • Es ist fast unmöglich mit diesen Indikator Handelssignale zu erhalten. Er dienst erster Linie dazu, die Marktanalyse zu vereinfachen und leichter bestimmte "bullische" oder "bärische" Muster zu finden. Natürlich kann man es versuchen, ungewöhnlich große Veränderungen als Signale zum Öffnen oder Schließen von Positionen verwenden.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13185

