Zeigt den aktuellen Gewinn und Verlust für alle Kerzen die den angegebenen Schwellenwert überschreiten. Werte werden in Prozentsätzen und Punkte berechnet.

Der Indikator berechnet Gewinn/Verlust mit zwei Modis: der einfache Unterschied zwischen Eröffnungs- und Schlusspreisen, der Unterschied zwischen aktuellem Eröffnungs- und vorherigen Schlusspreisen. Der Benutzer kann inmitten einer Mindestschwelle (Punkte und Prozent), den Berechnungsmodus ändern und die Schriftfarbe für die angezeigten Werte zu kontrollieren.

Eingabeparameter:

PercentageLimit (by default = 1.0) — Schwellenwert für die Anzeige der Veränderung in Prozentpunkten.

