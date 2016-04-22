Dieser Expert Advisor ist für den manuellen Handel gedacht. Diese Expert Advisor platziert Stoploss und Takeprofit für Buy, Sell, BuyLimit, BuyStop, SellLimit und SellStop Aufträge. Es enthält sogar BreakEven und Trailingstop. Arbeitet mit 4 und 5 Digit-Brokern.

Eingabeparameter:

Stoploss: Stoploss in Punkten.

Takeprofit: Takeprofit in Punkten.

trailingstart: Entfernung vom Preis zu unseren Gunsten. Trailing beginnt wenn distance = 0, Trailing Stop beginnt sofort, wenn Preis zu unseren Gunsten geht.

trailingstop: Entfernung vom aktuellen Preis in Punkten.

breakevengain: Geht auf BreakEven nachdem x Pips unseren Gunsten erreicht werden.

breakeven: Anzahl der Pips die für den Gewinn gesperrt werden.









Beispiel:

Beim öffnen eines Kaufauftrags wird der Expert Advisor beim nächsten Tick die vordefinierten Stoploss und Takeprofit Werte setzen(40 Pips SL und 200 Pips TP). Der Preis läuft unseren Gunsten und erreicht der Gewinn 25 Pips, der EA setzt den Breakeven mit +10 Pips. geht der Preis nach oben, und die Position erreicht +30 Pips oder mehr, wird der EA den Stoploss ändern . Der Trailingstop ist 20 Pips vom aktuellen Preis.

Vielen Dank für Ihre Meinungen und Kommentare. Wenn jemand eine gute Idee zu meinem Expert Advisor haben sollte schreiben Sie bitte einen Kommentar.

Neue Funktionen in Version 3.1:

Percentofbalance — Schließt alle offenen Aufträge sollte der gesamte Profit X% erreichen.

— Schließt alle offenen Aufträge sollte der gesamte Profit X% erreichen. ProfitAmount — Schließt alle offenen Aufträge sollte der gesamte Profit X Einheiten der Währungen erreichen, z.B.: 12€. Es schließt alle offenen Bestellungen, nicht nur profitabel.

— Schließt alle offenen Aufträge sollte der gesamte Profit X Einheiten der Währungen erreichen, z.B.: 12€. Es schließt alle offenen Bestellungen, nicht nur profitabel. Orderprofit — Schließt alle offenen Aufträge eines Währungspaares sollte der einzelne Profit X Einheiten der Währungen erreichen, z.B.: 4€.

— Schließt alle offenen Aufträge eines Währungspaares sollte der einzelne Profit X Einheiten der Währungen erreichen, z.B.: 4€. Stealth mode — Wenn "true", EA rechnet nur Stoploss, Breakeven, Trailingstop und Takeprofit. Er schließt die offenen Postionen wenn der Preis den SL oder TP, erreicht. EA in diesem Modus wird diese Werte nicht an den Broker senden.

Ich brauche jemanden, der diesen EA in einer DEMO testet, weil ich nicht genug Zeit dafür habe. Ich muss den Stealth Modus zuerst testen.