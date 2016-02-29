実際の制作者：

Doblece, Domas4 & Traderathome

このインディケータは、連続するパターンとして6本までの線をチャートの主なレベルに付けます。レベルをお好みで設定できます。例えば、1つ目の線を指定された整数レベルに付けて、あとプラス20 pips、あとプラス33 pips、50 pips、66 pips、80 pips、またもう一つの線を他の整数レベルに付けます。そのレンジの下または上に同じ様なパターンの線を指定できます。パターンは何回でも繰り返すことができます。または、追加パターンの数としてゼロを指定すると、初期パターンは自動的に値動きと平行して次の整数レベルの上または下の範囲を渡します。

各線ごとに異なる色や太さやスタイルを選択できます。各線ごとをお好みで反転できます。線の全画面表示にしたとき、傍注を有効/無効にすることができます。現在のローソク足にストップオプションを設定できます。劣後線となることは可能です。線のレベルを判断するために、価格の最後の2行を入力してください。

線のマークの色、フォントやサイズなどを選択可能です。各マークごとに名前を付ける（例：「サイコロジカルレベル」）、また価格値を入れることができます。マークは現在ローソク足の左（0）または右（100）に表示可能です。劣後マークとなることは可能です。ズーム機能でグラフを拡大・縮小することは、マークを移動させますが、次のティックでこれらの位置が復元されます。

レベル表示が不必要ならば、設定を変更せずにインディケータを無効にすることが可能です。そのため、ON/OFFオプションをお使いください。また、インディケータの表示切りの時間軸を指定できます。そのおかげで、より長い時間軸を分析して、もっと正確な結果表を受けることができます。





EURUSD.f, H1: PrimeLevelsBlack





EURUSD.f, M15: PrimeLevelsBlack





EURUSD.f, M5: PrimeLevelsBlack





入力引数ページ1





入力引数ページ2

お礼の言葉: