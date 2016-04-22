CodeBaseKategorien
Pinbar Detector - Indikator für den MetaTrader 4

Vladimir Lyopa
Der "Pinbar Detector" versucht Pin-Bars zu identifizieren und Sie mit "Smileys" zu markieren, nach unten "bärisch" und nach oben "bullish". Dieser Indikator wird verwende nur das Preisniveau bei seinen Berechnungen, ohne jeglichen Standard Indikator. Die Konfiguration der Bestimmung der Pin-Bars kann mittels Parameter geändert werden. "Pinbar Detector" kann zur Erkennung der Pin-Bars innerhalb der Plattform und per E-Mail Benachrichtigung generieren.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13158

