Реальный автор:

Doblece, Domas4 & Traderathome

Индикатор размещает на графике до 6 линий в виде последовательного паттерна на основные уровни по вашему выбору. Вы можете настраивать уровни по вашему желанию. Например, вы можете выбрать линии, начинающиеся с определенного значения, затем +20 пипсов, + 33 пипса, +50 пипсов, +66 пипсов, +80 пипсов, и затем — следующее целочисленное значение. Аналогичный ряд линий может быть повторен выше или ниже определенного таким образом диапазона. Вы можете устанавливать столько уровней диапазонов выше или ниже начального, сколько вам хочется. Либо вы можете выбрать ноль добавочных диапазонов, и тогда начальный диапазон будет автоматически заполнять пространство выше или ниже следующего целого числа параллельно движению цены.

Можно назначать индивидуальный цвет, толщину или стиль каждой линии. Вы можете индивидуально разворачивать каждую линию. Если линии развернуты на весь экран, вы можете включать/выключать пометки на полях. Можно выбрать опцию стопа линий на текущей свече. Линии могут быть привязанными. Чтобы определить уровень линии, просто введите два последних знака цены.

Пометки для линий могут быть выбранного цвета, шрифта и размера. Вы можете задавать пометкам имена по вашему выбору (например: "психологический уровень") и включать в них цены. Пометки могут располагаться справа от текущей свечи (0), слева (100), они могут быть подчиненными. Увеличение и уменьшение графика с помощью зума будет смещать пометки, но со следующим тиком их выбранная позиция будет восстанавливаться.

Индикатор можно выключать, когда не требуется показывать основные уровни, однако при этом можно сохранять его настройки для графика. Для этого есть опция On/Off. Также вы можете ввести таймфрейм, ниже которого индикатор автоматически перестанет демонстрироваться. Это дает возможность переключения на более крупные таймфреймы для анализа и получать четкую таблицу показателей индикатора.





EURUSD.f, H1: PrimeLevelsBlack





EURUSD.f, M15: PrimeLevelsBlack





EURUSD.f, M5: PrimeLevelsBlack





Inputs page 1





Inputs page 2

