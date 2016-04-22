Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ZigZag Arrow - Indikator für den MetaTrader 4
- 1331
ZigZag Arrow Indikator basiert auf einem integrierten ZigZag Indikator, der die Linie mit Pfeilen ersetzt.
Letzte Aktualisierung (Update_01 ~ 2015-07-30)
- Zusätzlichen Farboptionen für den Pfeil.
- Die Position des Pfeils für jeden Zeitrahmen angepasst.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13049
