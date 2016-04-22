CodeBaseKategorien
ZigZag Arrow - Indikator für den MetaTrader 4

Roberto Jacobs
Ansichten:
1331
Rating:
(28)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZigZag Arrow Indikator basiert auf einem integrierten ZigZag Indikator, der die Linie mit Pfeilen ersetzt.

Letzte Aktualisierung (Update_01 ~ 2015-07-30)

  • Zusätzlichen Farboptionen für den Pfeil.
  • Die Position des Pfeils für jeden Zeitrahmen angepasst.

GBPAUD-H1-ZigZagArrow Indikator

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13049

