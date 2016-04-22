Changelog:

Version 1.02: Neue Funktionserweiterungen, Button um Lot-Größe zu ändern, Zeitrahmenänderung.

Version 1.01: Einige Fehlerkorrekturen und weitere Informationen hinzugefügt.

Taste, um den Zeitrahmen zu ändern oder es im Automodus zu fahren

Taste + und - um die Lot-Größe zu ändern, Sie können auch die "P" und "M"-Taste verwenden.

Line 1 : Lot Size / Zähler der aktuellen Kerze / Preis an der Mausposition.

Line 2 : Pipwert in Ihrer Währung / Atr / Swap Buy / Swap Sell.

Line 3 : Durchschnittliche Pips der letzen 20 Perioden Ihres Zeitrahmens in Geld.

Line 4 : Das gleiche für die letzten 10 Perioden.

Line 5 : Das gleiche für die letzten 5 Perioden.

Line 6 : Das gleiche für die aktuelle Kerze.

Line 7 : Spread in Pips / der Prozentsatz des Spreads über 5 Perioden durchschnittlich / Spread in Ihrer Währung

Linie 8: Wenn Sie auf das Diagramm klicken kann man in Ihrer Währung den Wert zwischen dem tatsächlichen Preis und der Mausposition in Pips sehen.

Linie 9: Wenn Sie die Maus bewegen, können Sie die Anzahl der Pips zwischen Open und Close einer Kerze / die Pips zwischen High und Low der Kerze / Datetime der Kerze.

Aktivieren Sie den Bereich der Periode.

Aktivieren Sie die EStimated TIme von ARrival von Ihren Gewinn nehmen.

In den Optionen:

Die Parameter sind:

Lot: Die Losgröße.

Label Color: wählen Sie die Farbe des Textes. Weiß ist der Standardwert.

ActiveRangeLine: Sie können den Bereich der durchschnittlichen Bereich der letzten 5 Perioden anzeigen. [True/False]

LineColor: Sie können die Farbe der Bereichslinie ändern.

ActiveTakeProfitETA : Geben Sie das Datum und die Uhrzeit ein, wenn Ihr Takeprofit aktiviert werden soll. [True/False]





Wenn Sie Ihre Maus auf dem Diagramm bewegen sehen Sie den Wert in Pips zwischen Open und Close [OC], High und Low [HL].

Auch das schwarze Kästchen sehen. Sie können es in Ihrem Diagramm verschieben und der Text wird folgen.

Wenn Sie auf das Diagramm klicken erfahren Sie (in Ihrer Währung) wieviel Geld zwischen dem Klick und dem aktuellen Marktpreis liegt (auf der Grundlage des Pip-Werts). So können Sie vor dem Öffnen eines Handels das Potenzial von diesem erkennen und sehen ob das Risiko rentabel ist.

Sie können den Bereich der Periode anhand des Durchschnitts der letzten fünf Periode sehen. Hier ist es die blaue Linie.