Autor:

Shimodax

Die Berechnung der Pivot- und ähnlichen Werte basierend auf Zeitzonen.

Wenn Sie die Farben ändern möchten, bitte Blättern Sie auf Linie 200 und unten (wo es heißt "Calculate Levels"). Gültige Farbnamen können abgerufen werden, indem Sie den Cursor auf einen Farbnamen platzieren (z.B. das Wort "Orange" und F1 drücken).

Zeitzoneneinstellunegn:

LocalTimeZone — Zeitzone für den MetaTrader4. Z.B. 1 oder 2 für Europa(GMT+1 oder GMT+2 für Sommer-/Winterzeit). Verwenden Sie NULL für keine Anpassungen. Der MetaQuotes Demoserver nutzt GMT+2.

— Zeitzone für den MetaTrader4. Z.B. 1 oder 2 für Europa(GMT+1 oder GMT+2 für Sommer-/Winterzeit). Verwenden Sie NULL für keine Anpassungen. Der MetaQuotes Demoserver nutzt GMT+2. DestTimeZone — Zeitzone für die Sitzung mit welcher die Ebenen berechnet werden, z.B. 1 oder 2 für die europäischen Sitzung (ohne oder mit Sommer-/Winterzeit). Verwenden sie NULL für GMT.

Beispiel:

Wenn Ihr MetaTrader-Server sich in der EST (Eastern Standard Time, GMT-5 befindet), und Sie möchten die Ebenen für den Londoner Handelssitzung berechnen (Zeit im Sommer GMT + 1), dann geben -5 für LocalTimeZone, 1 für DestTimeZone.

Bitte haben Sie Verständnis, dass die LocalTimeZone-Einstellung von der Zeit Ihres MetaTrader-Charts abhängt (z.B. Demo-Server von MetaQuotes in CDT (+2) oder CET (+1), egal was die Uhr an Ihrer Wand sagt.

Lassen Sie im Zweifelsfall alles auf NULL.

Tipps: