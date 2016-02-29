コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ZigZag Arrow - MetaTrader 4のためのインディケータ

Roberto Jacobs | Japanese English Русский Deutsch
ビュー:
1930
評価:
(28)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

インジケータZigZag Arrowは、線分のお代わりに矢印を使用する組み込みインジケータZigZagをベースにしています。

最終更新: 2015年7月30日

  • 矢印の色選択のオプションが追加されました。
  • 各時間軸ごとに矢印の位置が修正されました。

GBPAUDH1-ZigZagArrow Indicator

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13049

