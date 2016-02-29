無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ZigZag Arrow - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1930
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
インジケータZigZag Arrowは、線分のお代わりに矢印を使用する組み込みインジケータZigZagをベースにしています。
最終更新: 2015年7月30日
- 矢印の色選択のオプションが追加されました。
- 各時間軸ごとに矢印の位置が修正されました。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13049
ECX (EURX)
ユーロ通貨指数 (EURX) ECXのインディケータです。DXY (USDX)
米ドル指数 (USDX) DXYのインディケータです。
ToolBox
ピップスの価格、スプレッドの幅に関する情報を出します。ピップスの1日平均値、予想利益、または1日における価格変動率を表示します。PairsIndex
インディケータPairsIndexは、主要7通貨の中の各通貨の動きを主要7通貨と比較する指数です。