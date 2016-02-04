Представленный индикатор строит полностью функциональный тиковый график, аналогичный стандартным ценовым графикам, с возможностью анализа всеми средствами MetaTrader.

Информирует о стоимости пипса, размере спреда; показывает среднюю стоимость пипса за день, оценивает предположительную прибыль и предположительные колебания цены за текущий день.

Индикатор PairsIndex показывает ценовой индекс, рассчитанный по 7 валютным парам для каждой из 7 основных валют.