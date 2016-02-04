Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ZigZag Arrow - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 8363
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ZigZag Arrow основан на встроенном индикаторе ZigZag, в котором отрезки линий заменены стрелками.
Последнее обновление (Update_01 ~ 2015-07-30)
- Добавлена опция выбора цвета для стрелки.
- Скорректировано расположение стрелки для каждого таймфрейма.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13049
Представленный индикатор строит полностью функциональный тиковый график, аналогичный стандартным ценовым графикам, с возможностью анализа всеми средствами MetaTrader.FloatingSpread
Индикатор для плавающего спреда. Отображает изменение спреда нескольких валютных пар.
Информирует о стоимости пипса, размере спреда; показывает среднюю стоимость пипса за день, оценивает предположительную прибыль и предположительные колебания цены за текущий день.PairsIndex
Индикатор PairsIndex показывает ценовой индекс, рассчитанный по 7 валютным парам для каждой из 7 основных валют.