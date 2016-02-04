CodeBaseРазделы
Индикаторы

ZigZag Arrow - индикатор для MetaTrader 4

Индикатор ZigZag Arrow основан на встроенном индикаторе ZigZag, в котором отрезки линий заменены стрелками.

Последнее обновление (Update_01 ~ 2015-07-30)

  • Добавлена опция выбора цвета для стрелки.
  • Скорректировано расположение стрелки для каждого таймфрейма.

GBPAUDH1-ZigZagArrow Indicator

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13049

