Indikatoren

BWImp-T01_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Der BWImp-T01 Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei BWImp-T01.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der BWImp-T01_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12960

AverageSizeBar_HTF AverageSizeBar_HTF

Der AverageSizeBar Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

CenterOfGravity_HTF CenterOfGravity_HTF

Der CenterOfGravity Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

BWImp-T01_StDev BWImp-T01_StDev

Der BWImp-T01 Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.

Beginner_HTF_Signal Beginner_HTF_Signal

Der Beginner_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des Beginner Indikators.