BWImp-T01_StDev - Indikator für den MetaTrader 5
Der BWImp-T01 Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.
Wenn die Standardabweichung des BWImp-T01 Indikators zwischen den Parameterwerten von dK1 und dK2 ist, erscheint ein kleiner farbiger Punkt auf dem gleitenden Durchschnitt. Seine Farbe entspricht der aktuellen Trendrichtung.
input double dK1=1.5; // Koeffizient für die Standardabweichung 1 input double dK2=2.5; // Koeffizient für die Standardabweichung 2
Wenn die Standardabweichung höher wird als der eingegebene Wert für dK2, steigt die Punktgröße. Somit erhalten wir 3 Stufen für die Trend-Stärke:
- Schwach — keine Punkte;
- Medium — kleine farbige Punkte;
- Stark — große farbige Punkte.
Abb.1. Der BWImp-T01_StDev Indikator
