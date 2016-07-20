CodeBaseKategorien
Indikatoren

BWImp-T01_StDev - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
663
(18)
Der BWImp-T01 Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.

Wenn die Standardabweichung des BWImp-T01 Indikators zwischen den Parameterwerten von dK1 und dK2 ist, erscheint ein kleiner farbiger Punkt auf dem gleitenden Durchschnitt. Seine Farbe entspricht der aktuellen Trendrichtung.

input double dK1=1.5;  // Koeffizient für die Standardabweichung 1
input double dK2=2.5;  // Koeffizient für die Standardabweichung 2

Wenn die Standardabweichung höher wird als der eingegebene Wert für dK2, steigt die Punktgröße. Somit erhalten wir 3 Stufen für die Trend-Stärke:

  1. Schwach — keine Punkte;
  2. Medium — kleine farbige Punkte;
  3. Stark — große farbige Punkte.

Abb.1. Der BWImp-T01_StDev Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12966

BWImp-T01_HTF BWImp-T01_HTF

Der BWImp-T01 Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

AverageSizeBar_HTF AverageSizeBar_HTF

Der AverageSizeBar Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

Beginner_HTF_Signal Beginner_HTF_Signal

Der Beginner_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des Beginner Indikators.

BinaryWave_HTF BinaryWave_HTF

Der BinaryWave Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.