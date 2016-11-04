入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むCenterOfGravity指標

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むAverageSizeBar指標

標準偏差アルゴリズムに基いた、色付きのドットを用いた追加的なトレンドの強さの指標を持つBWImp-T01指標

Beginner_HTF_Signal指標はBeginner指標に基づいてトレンドの方向やシグナルを表示します。