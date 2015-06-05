此 CenterOfGravity 指标在输入参数中有时间帧选项。

此 AverageSizeBar 指标在输入参数中有时间帧选项。

此 BWImp-T01 指标拥有附加的基于标准方差算法的彩色点趋势强度指示。

此 Beginner_HTF_Signal 指标显示趋势方向或由 Beginner 指标生成的信号。