CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Beginner_HTF_Signal - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
926
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Beginner_HTF_Signal Indikator zeigt die Trendrichtung und Signale auf Basis des Beginner Indikators auf der gewählten Bar als Grafikobjekt für die Trendrichtung oder die Richtung des Markteintritts. Er löst auch Warnungen und Tonsignale aus.

Wenn sich der Trend auf der gewählten Bar fortsetzt, zeichnet der Indikator einen Rechtspfeil. Seine Farbe entspricht der Trendrichtung. Bei einer Trendwende auf der gewählten Bar, zeichnet der Indikator einen Diagonalpfeil. Seine Farbe und Richtung korrespondieren mit der Richtung eines Markteintritts.

Die Eingabe Parameter sind in drei Gruppen unterteilt.

  1. Die Eingabeparameter des Beginner: 
    input string Symbol_="";                               // Handelssymbol
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;             // Zeitrahmen für die Indikatorberechnung
input uint Otstup = 30;                                // Versatz
input uint Per=9;                                      // Periodenlänge

  2. Die notwendigen Eingabeparameter des Beginner_HTF_Signal Indikators für dessen Darstellung:
    //---- Indikator Anzeige-Werte
input uint SignalBar=0;                                // Index der Bar für das Signal (0 ist die aktuelle Bar)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Indikator Anzeigenname
input color Upsymbol_Color=clrDodgerBlue;              // Farbe Aufwärtstrend
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Farbe Abwärtstrend
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Farbe Indikatorname
input uint Symbols_Size=60;                            // Größe des Signalsymbols
input uint Font_Size=10;                               // Schriftgröße des Indikatornamens
input int X_1=5;                                       // Horizontaler Versatz des Namens
input int Y_1=-15;                                     // Vertikaler Versatz des Namens
input bool ShowIndName=true;                           // Anzeigen des Indikatornamens?
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Darstellungsecke
input uint X_=0;                                       // Horizontaler Versatz
input uint Y_=20;                                      // Vertikaler Versatz

  3. Die notwendigen Eingabeparameter des Beginner_HTF_Signal Indikators für die Warnung und das Tonsignal:
    //---- Einstellungen der Warnungen
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Optionen zur Auslösung
input uint AlertCount=0;                     // Anzahl der Warnungen

Im Fall, dass der Beginner_HTF_Signal Indikator mehrfach auf dem selbem Chart verwendet wird, sollte keine Bezeichnung in der Stringvariablen Symbols_Sirname (Name der Anzeige) mehrfach verwendet werden.

Der Indikator benötigt die Indikatordatei Beginner.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators\.

Abb.1. Ein Beginner_HTF_Signal Signal der Trendfortsetzung

Abb.1. Beginner_HTF_Signal. Ein Signal der Trendfortsetzung

Abb.2. Das Handelssignal des Beginner_HTF_Signal Indikators

Abb.2. Beginner_HTF_Signal. Ein Signal für einen Markteintritt

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12967

BWImp-T01_StDev BWImp-T01_StDev

Der BWImp-T01 Indikator mit zusätzlicher Anzeige der Trendstärke unter Verwendung von farbigen Punkten auf der Basis des Algorithmus der Standardabweichung.

BWImp-T01_HTF BWImp-T01_HTF

Der BWImp-T01 Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

BinaryWave_HTF BinaryWave_HTF

Der BinaryWave Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

BullsBears_HTF BullsBears_HTF

Der BullsBears Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.