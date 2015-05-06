Смотри, как бесплатно скачать роботов
BWImp-T01_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1542
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Индикатор BWImp-T01 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора BWImp-T01.mq5.
Рис.1. Индикатор BWImp-T01_HTF
