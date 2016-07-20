CodeBaseKategorien
Indikatoren

AverageSizeBar_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
623
Rating:
(14)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
averagesizebar.mq5 (6.46 KB) ansehen
averagesizebar_htf.mq5 (9.56 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Der AverageSizeBar Indikator mit in den Eingabeparameter bestimmbarem Zeitrahmen.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Indikator Chartperiode (Zeitrahmen)

Der Indikator benötigt die Indikatordatei AverageSizeBar.mq5. Kopieren Sie sie in <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Abb.1. Der AverageSizeBar_HTF Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/12959

