代码库部分
程序库

Interchange - MetaTrader 5程序库

Andrey Miguzov
1438
(24)
\MQL5\Experts\
Interchange_Expert.mq5 (3.07 KB) 预览
\MQL5\Indicators\
Interchange_Indicator.mq5 (5.08 KB) 预览
\MQL5\Include\
Interchange.mqh (9.51 KB) 预览
My_struct.mqh (0.9 KB) 预览
为什么需要这样:

如果您为市场开发产品或者您不想使用系统DLL，本类可以帮助您在您的程序之间组织进行数据的交换。

对于其他情况，有更加可靠和更快的方法用于应用程序的数据交换。交换是使用简单结构实现的。

使用选项:

  1. 需要从一个EA交易传送数据到指标或者另一个EA交易；
  2. 需要创建一个指标来在多个窗口中显示信息(或者在主窗口和子窗口中显示)；
  3. 需要设置EA交易计算数值的可视化效果，在其中有所需的计算。

如何使用它:

这里是一个从EA交易到指标传送数据的实例。

  1. 在 EA 交易中

    1.1. 创建一个类的实例:

    CInterchange Exp_buffer;

    1.2. 在OnInit()中设置全局变量名称的前缀，为了避免和其他类的实例产生冲突，为它们中的每一个都要设置唯一的名称:

    Exp_buffer.SetPrefixNameForSave(_Symbol+"_"+(string)_Period);

    1.3. 算法操作是使用自定义事件来实现的，只要把这行代码加到 OnChartEvent() 处理函数下方:

    Exp_buffer.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam);

    如果数据已经准备好可以传输了 (在例子中它是 Exp_Data 结构), 就需要调用这个方法:

    Exp_buffer.SendDataStart(Exp_Data);
    1.4. 不要忘记在程序终止时删除类的实例:
    Exp_buffer.Destroy();

  2. 在指标中

    2.1. 创建一个类的实例:

    CInterchange Ind_buffer;
    2.2. 在OnInit()中设置全局变量名称的前缀，必须要与数据源匹配 - 必须和 1.1 相同。
    Ind_buffer.SetPrefixNameForLoad(_Symbol+"_"+(string)_Period);

    2.3. 为了开始处理数据传输，需要调用 GetDataStart()，使用 Ind_data 参数 (用于从EA交易中写入数据的结构);

    Ind_buffer.GetDataStart(Ind_data);

    2.4. 算法操作是使用自定义事件来实现的，把下面这一行加到 OnChartEvent() 处理函数中:

    Ind_buffer.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam);

    如果数据传输处理完毕，这个方法:

    Ind_buffer.GetDataFinish(Ind_data)

    返回 true.

    2.5. 不要忘记在程序终止时删除类的实例:

    Ind_buffer.Destroy();

运行示例的视频:


