为什么需要这样:

如果您为市场开发产品或者您不想使用系统DLL，本类可以帮助您在您的程序之间组织进行数据的交换。

对于其他情况，有更加可靠和更快的方法用于应用程序的数据交换。交换是使用简单结构实现的。

使用选项:

需要从一个EA交易传送数据到指标或者另一个EA交易； 需要创建一个指标来在多个窗口中显示信息(或者在主窗口和子窗口中显示)； 需要设置EA交易计算数值的可视化效果，在其中有所需的计算。

如何使用它:

这里是一个从EA交易到指标传送数据的实例。

在 EA 交易中 1.1. 创建一个类的实例: CInterchange Exp_buffer; 1.2. 在OnInit()中设置全局变量名称的前缀，为了避免和其他类的实例产生冲突，为它们中的每一个都要设置唯一的名称: Exp_buffer.SetPrefixNameForSave( _Symbol + "_" +( string ) _Period ); 1.3. 算法操作是使用自定义事件来实现的，只要把这行代码加到 OnChartEvent() 处理函数下方: Exp_buffer.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); 如果数据已经准备好可以传输了 (在例子中它是 Exp_Data 结构), 就需要调用这个方法: Exp_buffer.SendDataStart(Exp_Data); 1.4. 不要忘记在程序终止时删除类的实例:

Exp_buffer.Destroy();

在指标中

2.1. 创建一个类的实例: CInterchange Ind_buffer; 2.2. 在OnInit()中设置全局变量名称的前缀，必须要与数据源匹配 - 必须和 1.1 相同。

Ind_buffer.SetPrefixNameForLoad( _Symbol + "_" +( string ) _Period ); 2.3. 为了开始处理数据传输，需要调用 GetDataStart()，使用 Ind_data 参数 (用于从EA交易中写入数据的结构); Ind_buffer.GetDataStart(Ind_data); 2.4. 算法操作是使用自定义事件来实现的，把下面这一行加到 OnChartEvent() 处理函数中: Ind_buffer.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); 如果数据传输处理完毕，这个方法: Ind_buffer.GetDataFinish(Ind_data) 返回 true. 2.5. 不要忘记在程序终止时删除类的实例: Ind_buffer.Destroy();

运行示例的视频: