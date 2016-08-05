Einleitung



Einer der Vorteile der Programmiersprache MQL5 besteht darin, dass man Werkzeuge für Indikatoren und Expert Advisors im realen Mehrwährungsmodus erstellen kann. Dies belegt auch das von mir in Code Base veröffentlichte Skript “Multicurrency OnTickMarketWatch tick event handler”.

Die Verwendung der Variante aus dem Skript schafft viele Unannehmlichkeiten. Zum Beispiel kann die Warteliste der Ereignisse durch eine hohe Anzahl eingehender Ticks in der OnChartEvent() Funktion überflutet werden. Die Warnung aus der Dokumentation:

Alle auftretenden Ereignisse werden in eine gemeinsame Warteliste eingetragen. Auf diese Weise werden die Ereignisse eines nach dem anderen in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet. Eine Ausnahme bildet das NewTick Ereignis. Wenn es ein solches Ereignis in der Warteliste bereits gibt oder es gerade bearbeitet wird, wird ein neues NewTick Ereignis nicht in die Warteliste eingetragen.

Die Warteliste der Ereignisse hat begrenzte Kapazitäten. Wenn sie voll ist, werden alte Ereignisse gelöscht, ohne bearbeitet zu werden, damit es ausreichend Platz für neue Ereignisse gibt. Aus diesem Grund ist es empfehlenswert, effiziente Event-Handler zu schreiben und Endlosschleifen nicht zu verwenden.

Manchmal muss man nur beim Erscheinen eines neuen Balkens handeln oder Indikatoren berechnen. Oder den Handel des Mehrwährungsexperten auf irgendeinem Symbol dringend stoppen, ohne seine Arbeit zu unterbrechen. Oder, z.B. die Periode eines Symbols ändern, ohne die Arbeit des Mehrwährungsexperten einzustellen. Und vieles mehr... Häufig gehören dazu Daten aus einer externen Umgebung, in welcher der Indikator oder EA arbeiten.

Gerade für das Einstellen der Umgebung, in welcher der Mehrwährungsindikator oder Expert Advisor arbeitet, wurde das Bedienfeld "Control panel MCM" (Control panel the MultiCurrency Mode) für den Mehrwährungsmodus entworfen.

Vorteile der für Wettbewerb erstellten Version "Control panel MCM"

Funktionalität

Die angebotene Version verfügt über das für die Verwendung des Mehrwährungsmodus erforderliche Minimum an Funktionen, und zwar:

Hinzufügen/Löschen von Symbolen für Handel oder Analyse.

Verfolgen die Ereignisse "Neuer Tick" oder "Neuer Balken" für jedes Symbol und jede Periode.

Ändern alle oben beschriebenen Einstellungen, ohne dabei die Arbeit des Expert Advisors oder Indikators unterbrechen oder einstellen zu müssen.

Sie können das Panel auf dem Chart installieren, und dann Expert Advisors und Indikatoren auf den Chart ziehen.

Das Panel kann auch als Bestandteil eines Indikators oder Experten verwendet werden. Es wird mit ihnen gestartet.

Dies beschränkt auf keinem Fall Ihre Kreativität beim Erstellen mehrwährungsfähiger Indikatoren und Expert Advisors. Sie brauchen den Code von Control panel MCM nicht Ihrem Indikator oder Expert Advisor hinzufügen.

Schauen Sie sich das Menü des Panels "Control panel MCM" an und Sie finden einen zusätzlichen Service, der allerdings in der Version für den Wettbewerb nicht enthalten ist.

Eine erweiterte Beschreibung der Funktionen von "Control panel MCM" finden Sie unten im Abschnitt "Arbeit mit dem Panel für die Steuerung des Mehrwährungsmodus".

Es ist sehr einfach, "Control panel MCM" zu installieren. Das können Sie auf drei Weisen machen:

Fügen Sie den Indikator "iControl panel MCM" - die Engine des Panels - dem gewünschten Chart hinzu.

Starten Sie das Skript "scControl panel MCM". Das Skript wurde als Beispiel erstellt, es startet den Indikator "iControl panel MCM".

Aktivieren Sie den Start des Panels von Ihrem Indikator oder Expert Advisor aus. Das Beispiel befindet sich in der Datei "exControl panel MCM".

Interface

Das Interface ist einfach und wurde als traditionelles Menü implementiert. Die Größe und Farben werden über die Einstellungen des Indikators gesetzt. Das Panel und die Buttons des Panels sehen folgendermaßen aus:





Ergonomie in der alltäglichen Tätigkeit

Hier ist auch alles sehr einfach. Das Panel selbst wird nur am Anfang benötigt, um notwendige Ereignisse für den Mehrwährungsexperten zu konfigurieren. Die Fenstergröße wird an die Chartfenstergröße angepasst. Wenn das Menü zu lang ist, erscheint eine vertikale Linie zum Scrollen. Nach dem Einstellen kann das Panel minimiert werden, und es wird in der linken unteren Ecke "schlafen". Es ist klein und stört die Arbeit nicht.

Die Größe des Panels kann durch das Ändern der Schriftgröße in den "Einstellungen" des Indikators geändert werden. Die standardmäßige Schriftgröße ist 10:

Ein Panel für Blondinen könnte z.B. so aussehen:

Benutzerfreundlichkeit

Das Menü des Panels ist intuitiv bedienbar und besteht aus nur wenigen Tasten.

Die Menü-Taste von Control panel MCM enthält zusätzliche Werkzeuge, die die Möglichkeiten des Panel erweitern (in dieser Version nicht vorhanden):

Die Menü-Taste "Chart" enthält Einstellungen des Symbols und der Periode des aktuellen Charts. Wenn Sie ein anderes Symbol oder Periode wählen, können die Parameter des aktuellen Charts geändert werden:

Mit der Menü-Taste "Events" kann man Symbole für Handel und Analyse im Laufe der Arbeit hinzufügen/löschen (ohne die Arbeit des Expert Advisor/Indikators zu stoppen) sowie die gewünschten Events für ausgewählte Symbole einstellen. Diese Events kann man mithilfe der OnChartEvent() Funktion im Expert Advisor oder Indikator verfolgen.



Im Menü werden nur die Symbole angezeigt, die im Marktübersicht-Fenster ausgewählt wurden. Sie können ein Event nach Ihrem Geschmack auswählen oder mehrere Events miteinander kombinieren. Sie werden alle bearbeitet. Nun braucht man sich keine Gedanken über das Auftreten eines neuen Balkens auf verschiedenen Zeitrahmen zu machen, darum kümmert sich das Panel und informiert Sie über dieses Event über den Event-Handler OnChartEvent():

Know-How oder interessanter Ansatz

Mein Know-How habe ich bereits in “Multicurrency Tick-Handler OnTickMarketWatch” veröffentlicht. Aber dieses Panel enthält zusätzliche Lösungen und beseitigt die Nachteile des alten Skripts:

"Control panel MCM" ist ein Service, der nicht standardmäßig im Terminal implementiert wird. Es erlaubt Ihnen, den Mehrwährungsmodus über den Event-Handeler OnChartEvent() zu nutzen und Einstellungen zu ändern, ohne die Arbeit Ihres Expert Advisors ode Indikators unterbrechen zu müssen.

Für die Generierung von Ereignissen für den standardmäßigen Event-Handler OnChartEvent() verwendet das Panel seine Agenten, die entsprechende Ereignisse für den Mehrwährungsexperten liefern. Dies hilft den Mehrwährungsexperten durch die Thread-Parallelisierung zu "entlasten". Mit Agenten meine ich Indikatoren, die von Control panel MCM auf dem gewünschten Symbol gestartet werden.

Das Panel kann sowohl als ein unabhängiges Werkzeug verwendet werden, als auch in Expert Advisors oder Indikatoren eingefügt werden. So kann man es flexibel nutzen.

Control panel MCM beschränkt nicht die Kreativität von Programmierern bei der Erstellung mehrwährungsfähiger Indikatoren und Expert Advisors. Darüber hinaus brauchen Sie den Code des Panels in den Ihren Code zu schreiben.

Informationen über Events und Alerts

Einige Besonderheiten von Control panel MCM.

Installation des Panels.

Entpacken Sie die Zip-Datei "Control panel MCM.rar" in ein mql5-Verzeichnis, um das Panel zu installieren. Beim Entpacken erhalten Sie mehrere Dateien:

/mql5/experts/exControl panel MCM.mq5 - ein Beispiel für den Experten, der die Vorlage verwendet;

/mql5/scripts/scControl panel MCM.mq5 - ein Skript, das das Panel startet;

/mql5/indicators/iControl panel MCM.mq5 - einen Indikator - die Engine von Control panel MCM;

/mql5/indicators/Spy Control panel MCM.mq5 - einen Indikator - den Agenten von Control panel MCM;

/mql5/include/Control panel MCM.mqh - Funktionen und Klassen von Control panel MCM.

Kompilieren Sie den Experten, das Skript und beide Indikatoren.

Panel starten

Das Panel wird ganz einfach gestartet: starten die den Indikator "iControl panel MCM.mq5" auf einem beliebigen Symbol und Zeitrahmen. Fertig. Nun können Sie mit dem Panel spielen. Dem Chart können alle mit Control panel MCM kompatiblen EAs und Indikatoren hinzugefügt werden.

Für mich persönlich ist es besonders praktisch, das Panel direkt im Experten zu starten. Starten wir den Experten "exControl panel MCM":

Zusätzlich habe ich meinen eigenen Mehrwährungsindikator MultiTrend hinzugefügt, der extra für die Verwendung mit dem Panel entwickelt wurde. Der Indikator zeigt den Dollar-Kurs (die rosa Linie) anhand der Analyse der vier Währungspaare.

Der Code des Expert Advisors ist unten angeführt:

Eingabeparameter OnChartEvent()

Das Bedienfeld generiert Events und überträgt diese auf den installierten Chart, um diese Events dann im Expert Advisor oder Indikator mithilfe der Funktion OnChartEvent() zu berarbeiten. Die Eingabeparameter dieser Funktion sind (in unserem Fall) folgenderweise zu interpretieren:

id - Identifikator des Events:

wenn id-CHARTEVENT_CUSTOM !=0 - Position des Symbols im Fenster "Marktübersicht";

wenn id-CHARTEVENT_CUSTOM !=0 - Position des Symbols im Fenster "Marktübersicht"; lparam; - Event-Flag vom Agenten des Panels. Die Flaggen entsprechen der Aufzählung ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL, die Sie am Anfang der Datei Control panel MCM.mqh finden, die Beschreibung ist unten im Text angeführt.

dparam - Preis des Ticks oder Eröffnungspreis eines neuen Balkens in einem bestimmten Zeitrahmen.

Liste der Ereignisse in Control panel MCM

Über lparam kann das Panel je nach Einstellungen bis zu 64 unterschiedliche Ereignisse für ein Symbol übermitteln. In dieser Version kann Control panel MCM folgende Ereignisse übermitteln:

Ereignis "Intialisierung" (Initialization);

Ereignis "neuer Tick" (tick);

Ereignis "neuer Balken" im M1-Chart;

Ereignis "neuer Balken" im M2-Chart;

Ereignis "neuer Balken" im M3-Chart;

Ereignis "neuer Balken" im M4-Chart;

Ereignis "neuer Balken" im M5-Chart;

Ereignis "neuer Balken" im M6-Chart;

Ereignis "neuer Balken" im M10-Chart;

Ereignis "neuer Balken" im M12-Chart;

Ereignis "neuer Balken" im M15-Chart;

Ereignis "neuer Balken" im M20-Chart;

Ereignis "neuer Balken" im M30-Chart;

Ereignis "neuer Balken" im Stundenchart (H1);

Ereignis "neuer Balken" im 2-Stunden Chart (H2);

Ereignis "neuer Balken" im 3-Stunden Chart (H3);

Ereignis "neuer Balken" im 4-Stunden Chart (H4);

Ereignis "neuer Balken" im 6-Stundenchart (H6);

Ereignis "neuer Balken" im 8-Stundenchart (H8);

Ereignis "neuer Balken" im 12-Stundenchart (H12);

Ereignis "neuer Balken" im Tageschart (D1);

Ereignis "neuer Balken" im Wochenchart (W1);

Ereignis "neuer Balken" im Monatschart (MN1);

In Klammern ist die Beschreibung des Ereignisses angeführt, das die Funktion EventDescription() liefert. Die Funktion selbst ist auch am Anfang der Datei Control panel MCM.mqh nach der Aufzählung ENUM_CHART_EVENT_SYMBOL zu finden.

Einstellen von Ereignissen

Die Ereignisse, die von Agenten des Bedienfeldes gesendet werden, lassen sich mit der Taste "Ereignisse" einstellen. Wenn Sie auf die Taste klicken, erscheint eine Liste mit allen Symbolen, die in der Marktübersicht vorhanden sind. Um Ereignisse zu aktivieren, klicken Sie doppelt auf dem gewünschten Symbol. Am besten ganz langsam, um es richtig zu genießen.

Wenn Ereignisse für ein Symbol schon vorher ausgewählt wurden (dieses Symbol wird beleuchtet), reicht es einmal darauf zu klicken. Da erscheint die Liste der Ereignisse. Man kann ein oder mehrere Events auswählen, sie alle werden im mehrwährungsfähigen Expert Advisor bearbeitet. Um Änderungen anzuwenden, klicken Sie auf "Ereignisse aktivieren/deaktivieren" für alle gewünschten Symbole.

Das Arbeitsergebnis vom EA zusammen mit dem Panel: