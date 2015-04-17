请观看如何免费下载自动交易
指标 MAMA_HTF_Signal 显示趋势方向或 MAMASign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。
当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示右箭头。它的颜色与趋势方向对应。当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示箭头。它的颜色与方向对应于交易方向。
所有输入参数可分为三大组:
- MAMASign 的输入参数:
input string Symbol_=""; // 金融工具 input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6; // 指标计算时间帧 input double FastLimit = 0.5; input double SlowLimit = 0.05; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // 价格类型
- MAMA_HTF_Signal 指标所需的可视化的输入参数:
//---- 指标视觉设置 input uint SignalBar=0; // 获得信号的柱线数量 (0 是当前柱线) input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名 input color UpSymol_Color=Lime; // 上升符号颜色 input color DnSymol_Color=Magenta; // 下跌符号颜色 input color IndName_Color=DarkOrchid; // 指标名称颜色 input uint Symbols_Size=60; // 信号符号大小 input uint Font_Size=10; // 指标名称字体大小 input int X_1=5; // 水平名称偏移 input int Y_1=-15; // 垂直名称偏移 input bool ShowIndName=true; // 显示指标名称 input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 显示符号的边角名称 input uint X_=0; // 水平偏移 input uint Y_=20; // 垂直偏移
- MAMA_HTF_Signal 指标触发提示和声音信号所需的输入参数:
//---- Alerts settings input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; // 指示触发选项 input uint AlertCount=0; // 提示次数
如果在同一图表上使用若干 MAMA_HTF_Signal 指标, 每个指标应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串值。
放置编译后的指标文件 MAMASign.mq5 至<客户端数据文件夹>\MQL5\Indicators\。
图例. 1. 指标 MAMA_HTF_Signal。趋势延续信号
图例. 2. 指标 MAMA_HTF_Signal。交易信号
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12565
