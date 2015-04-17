代码库部分
Ozymandias_HTF_Signal - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
指标 Ozymandias_HTF_Signal 显示趋势方向或 OzymandiasSign 指标在收盘柱线上生成的信号，绘制彩色的趋势方向或交易方向的图形对象。它也可触发提示并播放声音信号。

当在选择的柱线上趋势继续时, 指标显示右箭头。它的颜色与趋势方向对应。当在选择的柱线上趋势改变时, 指标显示对角线箭头。它的颜色和方向与交易的方向对应。

所有输入参数可分为三大组:

  1. OzymandiasSign 的输入参数:
    input string Symbol_="";                              // 金融资产
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;            // 指标计算时间帧
input uint Length=2;
input  ENUM_MA_METHOD MAType=MODE_SMA;
  2. Ozymandias_HTF_Signal 指标所需的可视化的输入参数:
    //---- 指标视觉设置
input uint SignalBar=0;                               // 获得信号的柱线数量 (0 是当前柱线)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_"; // 指标标签名
input color UpSymol_Color=Lime;                       // 上升符号颜色
input color DnSymol_Color=Magenta;                    // 下跌符号颜色
input color IndName_Color=DarkOrchid;                 // 指标名称颜色
input uint Symbols_Size=60;                           // 信号符号大小
input uint Font_Size=10;                              // 指标名称字体大小
input int X_1=5;                                      // 水平名称偏移
input int Y_1=-15;                                    // 垂直名称偏移
input bool ShowIndName=true;                          // 显示指标名称
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER;// 显示符号的边角名称
input uint X_=0;                                      // 水平偏移
input uint Y_=20;                                     // 垂直偏移
  3. Ozymandias_HTF_Signal 指标触发提示和声音信号所需的输入参数:
    //---- Alerts settings
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // 指示触发选项
input uint AlertCount=0;                     // 提示次数

如果在同一图表上使用若干 Ozymandias_HTF_Signal 指标, 每个指标应有自己的 Symbols_Sirname (指标标签名) 字符串值。

此指标需要编译的指标文件 OzymandiasSign.mq5。将它放置在客户端数据文件夹\MQL5\Indicators\ 中。

图例. 1. 指标 Ozymandias_HTF_Signal。趋势延续信号

图例. 1. 指标 Ozymandias_HTF_Signal。趋势延续信号

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/12564

