FMOneEA ist ein Scalping Expert Advisor basierend auf den MA und MACD-Indikatoren.

Dieser Indikator lädt historischen Daten von allen geöffneten Charts herunter. Es ist nun nicht mehr notwendig auf ein Update zu warten, wenn man zwischen Timeframes hin und her schaltet.

Der Personal assistant wurde dafür entwickelt um Sie mit wichtigen Informationen für Ihre Handelsentscheidungen zu versorgen und ihre Orders auszuführen.