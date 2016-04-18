Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Auto MM - Skript für den MetaTrader 4
872
Descript hilft Ihnen bei der Berechnung der Lotgröße um eine Position zu öffnen. Sie müssen nur Ihr Risiko und das Stop-Loss angeben.
Eingabeparameter
- OPBUY=False — true = Buy-Position
- OPSELL=False — true = Sell-Positionn
- Risk=10 — in Prozent, Ihr maximaler Verlust wenn Stop Loss getriggert wird
- SL=20 — Bedeutet 20 pips (4 digits) oder 200 Punkte (5 digits)
- Jumlah_OP=2 — Gesamtanzahl der Orders, Sie können mehrere offene Positionen haben
- TakeProfit=20 — Bedeutet 20 pips (4 digits) oder 200 Punkte (5 digits)
- CloseALL=False — true, Wenn Sie alle Ordner schließen wollen
- MagicNumber=333 — Order Identifikationsnummer
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13593
