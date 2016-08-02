CodeBaseKategorien
Expert Advisors

QuotesDemo - Experte für den MetaTrader 5

\MQL5\Experts\QuotesDemo\
quotesdialog.mqh (5.53 KB) ansehen
tableparser.mqh (12.49 KB) ansehen
quotesdemo.mq5 (4.05 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Beispiel für das Beziehen von Weltindexquotierungen von Google Finance unter Verwendung der WebRequest Funktion. Die Daten werden alle 10 Sekunden aktualisiert.

Fügen Sie die URL "https://www.google.com/finance" in die Liste der vertrauenswürdigen URL#s ein (Hauptmenü->Dienst->Einstellungen, Expert Advisers Tab):

Abb. 1. Hinzufügen von Google Finance zur Liste der erlaubten URLs

Abb.1 Fügen Sie Google Finance in die Liste der vertrauenswürdigen URL's ein

Abb. 2. Echtzeit Welt Aktien Indezes von Google Finance

Abb. 2. Weltindexquotes von der Google Finance Web-site

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/11410

