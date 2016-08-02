Beispiel für das Beziehen von Weltindexquotierungen von Google Finance unter Verwendung der WebRequest Funktion. Die Daten werden alle 10 Sekunden aktualisiert.



Fügen Sie die URL "https://www.google.com/finance" in die Liste der vertrauenswürdigen URL#s ein (Hauptmenü->Dienst->Einstellungen, Expert Advisers Tab):



Abb.1 Fügen Sie Google Finance in die Liste der vertrauenswürdigen URL's ein

Abb. 2. Weltindexquotes von der Google Finance Web-site