QuotesDemo - Experte für den MetaTrader 5
Beispiel für das Beziehen von Weltindexquotierungen von Google Finance unter Verwendung der WebRequest Funktion. Die Daten werden alle 10 Sekunden aktualisiert.
Fügen Sie die URL "https://www.google.com/finance" in die Liste der vertrauenswürdigen URL#s ein (Hauptmenü->Dienst->Einstellungen, Expert Advisers Tab):
Abb.1 Fügen Sie Google Finance in die Liste der vertrauenswürdigen URL's ein
Abb. 2. Weltindexquotes von der Google Finance Web-site
