Индикаторы

a_stops - индикатор для MetaTrader 4

Alexey Konygin | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
7424
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Показывает расстояние до предполагаемого стопа двумя линиями, находящимися на заданном расстоянии от текущей цены. Несмотря на простоту, является крайне полезной штукой, так как позволяет очень легко ориентироваться в масштабе графика. В настройках, если Вам не нужно, поставьте один из параметров в ноль.

