Показывает расстояние до предполагаемого стопа двумя линиями, находящимися на заданном расстоянии от текущей цены. Несмотря на простоту, является крайне полезной штукой, так как позволяет очень легко ориентироваться в масштабе графика. В настройках, если Вам не нужно, поставьте один из параметров в ноль.