a_candle - индикатор для MetaTrader 4
17699
Показывает время до окончания свечи. В настройках Вы можете поменять угол привязки к монитору и размер шрифта.
Закрытие встречных ордеров
Применяемая стратегия вызвала необходимость закрытия большого количества встречных ордеров для экономии спрэда. Ничего более-менее простого не нашел в кодах. Как часть советника родился компактный скрипт.Golddigger-G
Советник сделан на основе переработаного Илана. Он работает в обоих направлениях,и может открывать любое количество ордеров во все стороны.
LockSystem 2+1
В основе советника - локирование. Закрытие происходит либо по общему профиту по всем ордерам, либо частично закрываются серии ордеров по моей методике "2+1" (1 убыточный + 2 прибыльных ордера).Show profit
Показывает прибыль за текущие: день, неделю, месяц.