Применяемая стратегия вызвала необходимость закрытия большого количества встречных ордеров для экономии спрэда. Ничего более-менее простого не нашел в кодах. Как часть советника родился компактный скрипт.

Советник сделан на основе переработаного Илана. Он работает в обоих направлениях,и может открывать любое количество ордеров во все стороны.