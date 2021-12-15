MetaTrader 5 / Esempi
English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Creazione di un Indicatore con Opzioni di Controllo del Grafico

Creazione di un Indicatore con Opzioni di Controllo del Grafico

MetaTrader 5Esempi |
194 13
Vasily
Vasily

Introduzione

Coloro che hanno familiarità con i sentimenti del mercato, conoscono l'indicatore MACD (il suo nome completo Convergence Divergence Moving Averages), come un potente strumento per un'analisi del movimento dei prezzi che viene utilizzato dai trader sin dai primi momenti della comparsa dei metodi di analisi del computer.

Per molto tempo ho studiato l'indicatore MACD che ha conquistato il suo posto nel grafico. Ho visto molti tipi diversi di questo indicatore con diverse opzioni e diversi algoritmi di calcolo, quindi ho deciso di combinare tutti i tipi che conosco in un indicatore.

Tipi di Indicatori MACD

L'indicatore avrà le linee MACD convenzionali e l'istogramma oSMA.  Definiamo le principali modifiche del MACD:
  1. MACD di Elder, noto anche come sistema di impulso;
  2. MACD di Elder senza controllo dalla linea in movimento;
  3. L'oSMA, tracciato con colori diversi per casi in crescita e in caduta;
  4. Viene tracciato solo l'istogramma oSMA;
  5. Vengono tracciate solo le linee MACD;

Impostazioni Iniziali dell'Indicatore

Avremo bisogno dei seguenti parametri per il calcolo:

  1. Il valore di una linea MACD veloce;
  2. Il valore di una linea MACD lenta;
  3. Il valore di una linea MACD di segnale;
  4. Il valore della linea Trend Verification con il metodo Elder;

Per tracciare questo indicatore, avremo bisogno di quanto segue:

  1. La linea MACD;
  2. Linea di segnale
  3. L'istogramma OSMA a 3 colori.

Vai al menu della procedura guidata MQL5:

Figura 1. Creazione dell’ indicatore utilizzando il Wizard MQL5


Figura 2. Definizione dei parametri comuni degli indicatori nel Wizard MQL5


Figura 3. Definizione delle proprietà di disegno dell'indicatore nel Wizard MQL5

Creare un Indicatore

Abbiamo un modello iniziale dell'indicatore. Innanzitutto, dobbiamo calcolare la linea MACD del nostro indicatore.

Non approfondiremo la formula esatta per il calcolo di questa linea utilizzeremo la funzione iMACD

int iMACD (
   string symbol,           // symbol name
   ENUM_TIMEFRAMES period,   // time period
   int fast_ema_period,    // fast averaging period
   int slow_ema_period,    // slow averaging period
   int signal_period,      // averaging period of a signal line
   ENUM_APPLIED_PRICE applied_price // type of price or a handle
   )

Questa funzione restituisce un handle della copia appropriata dell'indicatore. Utilizzando questo handle, è possibile ottenere i dati calcolati da questo indicatore. I dati di un buffer indicatore (gli indicatori tecnici contengono i dati calcolati nei propri buffer interni, che possono essere fino a 5, a seconda dell'indicatore), possono essere copiati utilizzando la funzione CopyBuffer(). 

Successivamente, generiamo una richiesta di dati MACD utilizzando la funzione iMACD:

int MACDhadling =  iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Signal,PRICE_CLOSE);

Ci restituirà un handle della copia dell'indicatore.

Copiare i dati nel buffer necessario tramite la funzione CopyBuffer:

int  CopyBuffer(
   int       indicator_handle,     // indicator's handle
   int       buffer_num,           // buffer number of the indicator
   int       start_pos,            // start position 
   int       count,                // number of data to copy
   double    buffer[]              // target array for the data to copy
   );

Ora richiediamo la linea MACD dell'indicatore:

CopyBuffer(MACDhadling,0,0,NewData,MACDlineBuffer);

Otteniamo la linea di segnale dell'indicatore:

CopyBuffer(MACDhadling,1,0,NewData,SignallineBuffer);

Raccogliamo tutto e vediamo cosa abbiamo:

int MACDhadling=iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Signal,PRICE_CLOSE);
CopyBuffer(MACDhadling,0,0,rates_total,MACDlineBuffer);
CopyBuffer(MACDhadling,1,0,rates_total,SignallineBuffer);

Ora abbiamo il MACD calcolato e le linee di segnale.

Continuiamo.

A causa del fatto che i dati 

MACDlineBuffer

del

SignallineBuffer

buffer sono stati ottenuto copiando, la loro indicizzazione è dalla fine del grafico.

Storicamente, un accesso ai dati dell'array dei prezzi viene eseguito dalla fine dei dati. Fisicamente, i nuovi dati vengono sempre scritti alla fine dell'array, ma l'indice della barra corrente (non completata) è sempre uguale a zero. L'indice uguale a 0 nell'array delle serie temporali indica i dati della barra corrente che corrisponde all'intervallo di tempo non completato di questo timeframe.

Per utilizzare la stessa direzione di indicizzazione in tutti i buffer, dovremmo definire gli altri buffer come timeserie.

ArraySetAsSeries(HistogramBuffer,false);
ArraySetAsSeries(HistogramColors,false);

Dobbiamo ottenere i dati di un istogramma, verrà calcolato sottraendo la linea del segnale dalla linea MACD:

for(int i=0;i<rates_total;i++)
  {
   HistogramBuffer[i]=MACDlineBuffer[i]-SignallineBuffer[i];
  }

Uniamo il tutto insieme:

ArraySetAsSeries(HistogramBuffer,false);
ArraySetAsSeries(HistogramColors,false);

int MACDhadling=iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Signal,PRICE_CLOSE);
CopyBuffer(MACDhadling,0,0,rates_total,MACDlineBuffer);
CopyBuffer(MACDhadling,1,0,rates_total,SignallineBuffer);

for(int i=0;i<rates_total;i++)
  {
   HistogramBuffer[i]=MACDlineBuffer[i]-SignallineBuffer[i];
   HistogramColors[i]=1; 
  }


Creazione di un Sistema Grafico del Controllo dell'Indicatore

Abbiamo 5 varietà di questo indicatore.

Innanzitutto, implementiamo gli elementi №3 e №4.

    3. Viene tracciato solo l'istogramma oSMA;
    4. Vengono tracciate solo le linee MACD.

Creiamo i pulsanti appropriati.

Per l'articolo 4:

ObjectCreate(0,"ShowMACD",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100);   //creating the button
ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_XDISTANCE,75);              //assign the coordinates
ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_YDISTANCE,5);
ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);  // and an anchor point
ObjectSetString(0,"ShowMACD",OBJPROP_TEXT,"ShowMACD");            // button label 
ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_FONTSIZE,8);
ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_XSIZE,70);                 // size of buttons 
ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_YSIZE,20);
ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_SELECTABLE,false);         // to make it selectable

In caso di cancellazione accidentale del pulsante o del suo spostamento al tick successivo, il pulsante tornerà indietro.

Per l'articolo №3:

ObjectCreate(0,"ShowOsMA",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100);
ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_XDISTANCE,75);
ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_YDISTANCE,30);
ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
ObjectSetString (0,"ShowOsMA",OBJPROP_TEXT,"Show OsMA");
ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_FONTSIZE,8);
ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_XSIZE,70);
ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_YSIZE,20);
ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_SELECTABLE,false);

Creiamo l'implementazione per il caso di pulsante premuto e non premuto per la condizione 4.

Ciò richiede la visualizzazione degli indici del buffer.

SetIndexBuffer(0,MACDlineBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,SignallineBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,HistogramColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
if(ObjectGetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_STATE)!=1)
  {
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE); // the buffer with index 0 isn't plotted
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE); // the buffer with index 1 isn't plotted
  }
else
  {
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); // the buffer with index 0 is plotted as line
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); // the buffer with index 1 is plotted as line
  }

Le linee MACD vengono tracciate quando il pulsante viene premuto e non vengono tracciate se non lo è.

Creiamo l'implementazione per il caso del pulsante premuto e non premuto per la condizione 3.

if(ObjectGetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_STATE)!=1)
  {
   //the buffer with index 2 isn't plotted
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE);
  }
else
  {
   //the buffer with index 2 is plotted as a color histogram
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_COLOR_HISTOGRAM);
  }

Creiamo due pulsanti: "2color" e "Impulse" e individuali nell'angolo in basso a destra del grafico.

ObjectCreate(0,"2color",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100);
ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_XDISTANCE,75);
ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_YDISTANCE,50);
ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER);
ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_FONTSIZE,8);
ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_XSIZE,70);
ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_YSIZE,20);
ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_SELECTABLE,false);
ObjectSetString (0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor");

ObjectCreate(0,"Impulse",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100);
ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_XDISTANCE,75);
ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_YDISTANCE,25);
ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER);
ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_FONTSIZE,8);
ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_XSIZE,70);
ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_YSIZE,20);
ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_SELECTABLE,false);

Per il controllo Impulse secondo il sistema Elder, dobbiamo aggiungere un nuovo array in cui verranno posizionati i valori EldersMA.

Per farlo, dobbiamo aumentare di uno il numero totale di buffer.+

#property indicator_buffers 4

dovrebbe essere cambiato in:

#property indicator_buffers 5

e dichiariamo un nuovo buffer.

double EldersiEMA[];

Lo definiamo un buffer per i calcoli interni:

SetIndexBuffer(4,EldersiEMA,INDICATOR_CALCULATIONS);

Ora copiamo i valori della media mobile esponenziale nel buffer:

// you can do all in single line
CopyBuffer(iMA(NULL,0,EldersEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE),0,0,rates_total,EldersiEMA);

Poiché il buffer è stato ottenuto dalla funzione di copia, la sua indicizzazione è la stessa degli altri buffer del nostro grafico - dal grafico ent.

Ora scriviamo le condizioni per l'OsMA a 2 colori:

if (ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE))
  {
   for(int i=1;i<rates_total;i++)
     {
      // if the histogram rises, the color is set to 0
      if(HistogramBuffer[i] > HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=0;
      // if the histogram falls, the color is set to 1
      if(HistogramBuffer[i] < HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=1;
     }
  }
else
  {
   ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor");
   // Here are the conditions for multi-color OSMA
  }

Gli indici di colore sono specificati nelle righe:

#property indicator_label3  "Histogram"
#property indicator_type3   DRAW_COLOR_HISTOGRAM
#property indicator_color3  DeepSkyBlue,Red,Green

L'indice del primo colore è uguale a 0, l'indice del secondo è 1 e così via.

Ora scriviamo le condizioni per le variazioni del Sistema di Impulsi:

if (ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE)) // // "Impulse" button is checked
  {
   ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse");  // checking for a trend using the MACD-Line
   for(int i=1;i<rates_total;i++)
     {
      // the histogram rises and MACD-line rises
      if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]>MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=0;
      else
        {
         // the histogram falls and MACD-line falls 
         if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]<MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=1;
         else HistogramColors[i]=2; // if there isn't any conditions satisfied
        }
     }
  }
else 
  {
   ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Elder's");  // checking for a trend using the EMA-line
   for(int i=1;i<rates_total;i++)
     {
      // the histogram rises and EMA-line rises
      if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]>EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=0;
      else
        {
         // the histogram falls and EMA-line falls
         if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]<EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=1;
         else HistogramColors[i]=2;// if there isn't any conditions satisfied
        }
     }
  }

Ora aggiungiamo le condizioni del sistema di impulsi alle condizioni di tracciamento di OsMA:

if (ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE))
  {
   for(int i=1;i<rates_total;i++)
     {
      if(HistogramBuffer[i] > HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=0;
      if(HistogramBuffer[i] < HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=1;
     }
  }
else
  {
   ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor");
   if(ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE))
     {
      ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse");
      for(int i=1;i<rates_total;i++)
        {
         if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]>MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=0;
         else
           {
            if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]<MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=1;
            else HistogramColors[i]=2;
           }
        }
     }
   else 
     {
      ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Elder's");
      for(int i=1;i<rates_total;i++)
        {
         if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]>EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=0;
         else
           {
            if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]<EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=1;
            else HistogramColors[i]=2;
           }
        }
     }
  }

Ora, scriviamo le condizioni per evitare che il pulsante non necessario lampeggi:

if (ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE)) ObjectSetString (0,"2color",OBJPROP_TEXT,"2ColorMACD");
else ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor");
if (ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE)) ObjectSetString (0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse");
else ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Elder's")

eliminiamo il codice che modifica il testo di un pulsante.

Combinando il tutto:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            MACD_By_CoreWinTT.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots   3
//---- plot MACDline
#property indicator_label1  "MACDline"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Green
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//---- plot Signalline
#property indicator_label2  "Signalline"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  Red
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//---- plot Histogram
#property indicator_label3  "Histogram"
#property indicator_type3   DRAW_COLOR_HISTOGRAM
#property indicator_color3  DeepSkyBlue,Red,Green
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  2

//--- input parameters
input int      Fast=12;
input int      Slow=26;
input int      Signal=9;
input int      EldersEMA=13;
//--- indicator buffers
double         MACDlineBuffer[];
double         SignallineBuffer[];
double         HistogramBuffer[];
double         HistogramColors[];
double         EldersiEMA[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,MACDlineBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,SignallineBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,HistogramColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   SetIndexBuffer(4,EldersiEMA,INDICATOR_CALCULATIONS);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   ArraySetAsSeries(HistogramBuffer,false);
   ArraySetAsSeries(HistogramColors,false);

   int MACDhadling=iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Signal,PRICE_CLOSE);
   CopyBuffer(MACDhadling,0,0,rates_total,MACDlineBuffer);
   CopyBuffer(MACDhadling,1,0,rates_total,SignallineBuffer);

   for(int i=0;i<rates_total;i++) { HistogramBuffer[i]=MACDlineBuffer[i]-SignallineBuffer[i];HistogramColors[i]=1; }

   ObjectCreate(0,"ShowMACD",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100);
   ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_XDISTANCE,75);
   ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_YDISTANCE,5);
   ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
   ObjectSetString(0,"ShowMACD",OBJPROP_TEXT,"ShowMACD");
   ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_FONTSIZE,8);
   ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_YSIZE,20);
   ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_SELECTABLE,false);

   ObjectCreate(0,"ShowOsMA",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100);
   ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_XDISTANCE,75);
   ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_YDISTANCE,30);
   ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
   ObjectSetString(0,"ShowOsMA",OBJPROP_TEXT,"Show OsMA");
   ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_FONTSIZE,8);
   ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_YSIZE,20);
   ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_SELECTABLE,false);

   if(ObjectGetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_STATE)!=1) 
     {
      PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE);
      PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE);
     }
   else 
     {
      PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE);
      PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE);
     }

   if(ObjectGetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_STATE)!=1) 
     {
      PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE);
     }
   else 
     {
      PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_COLOR_HISTOGRAM);
     }

   ObjectCreate(0,"2color",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100);
   ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_XDISTANCE,75);
   ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_YDISTANCE,50);
   ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER);
   ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_FONTSIZE,8);
   ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_YSIZE,20);
   ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_SELECTABLE,false);
   ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor");

   ObjectCreate(0,"Impulse",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100);
   ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_XDISTANCE,75);
   ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_YDISTANCE,25);
   ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER);
   ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_FONTSIZE,8);
   ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_YSIZE,20);
   ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_SELECTABLE,false);
   ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse");

   if(ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE)) ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"2ColorMACD");
   else ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor");
   if(ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE)) ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse");
   else ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Elder's");

   CopyBuffer(iMA(NULL,0,EldersEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE),0,0,rates_total,EldersiEMA);

   if(ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE))
     {
      for(int i=1;i<rates_total;i++)
        {
         if(HistogramBuffer[i] > HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=0;
         if(HistogramBuffer[i] < HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=1;
        }
     }
   else
     {
      if(ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE))
        {
         for(int i=1;i<rates_total;i++)
           {
            if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]>MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=0;
            else
              {
               if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]<MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=1;
               else HistogramColors[i]=2;
              }
           }
        }
      else 
        {
         for(int i=1;i<rates_total;i++)
           {
            if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]>EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=0;
            else
              {
               if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]<EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=1;
               else HistogramColors[i]=2;
              }
           }

        }
     }

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Lo schema a blocchi dell'algoritmo è mostrato nella Figura 4:



Figura 4. Lo schema a blocchi dell'algoritmo dell'indicatore

Il risultato è mostrato nelle Figure 5-7.

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Conclusione

Questo articolo può essere considerato come una guida per i principianti che iniziano a studiare i mercati utilizzando l'analisi computerizzata dei prezzi e l'implementazione dei semplici metodi di controllo grafico degli indicatori.

Spero che questo articolo migliorerà le tue capacità tecniche nella creazione di sistemi di controllo grafici e ti aiuterà a trovare la tua "visione di mercato" nascondendo gli ostacoli.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Articolo originale: https://www.mql5.com/ru/articles/42

File allegati |
Scarica ZIP
macd_by_corewintt.mq5 (7.47 KB)

Avvertimento: Tutti i diritti su questi materiali sono riservati a MetaQuotes Ltd. La copia o la ristampa di questi materiali in tutto o in parte sono proibite.

Questo articolo è stato scritto da un utente del sito e riflette le sue opinioni personali. MetaQuotes Ltd non è responsabile dell'accuratezza delle informazioni presentate, né di eventuali conseguenze derivanti dall'utilizzo delle soluzioni, strategie o raccomandazioni descritte.

Altri articoli di questo autore

Ultimi commenti | Vai alla discussione (13)
Mykola Demko
Mykola Demko | 19 giu 2013 a 11:44
Radmin:

L'indicatore è semplicemente meraviglioso, l'articolo è 5+, l'autore è intelligente!

Ma è per MT5, vorrei davvero usarlo in mt4, dato che non sono forte nella programmazione non posso portarlo per mt4, amici, come faccio? Forse c'è già pronto, per favore datemi un link...

Non è possibile fare il porting così com'è, MQL4 non ha le stesse capacità di MQL5.

In particolare, a questo indicatore mancano gli oggetti...

OBJ_BUTTON

Ma se lo fai da solo, posso darti un consiglio, puoi sostituire gli oggetti "pulsanti" con degli script che cambieranno le variabili globali, e gli script dovrebbero essere appesi ai tasti di scelta rapida. Di conseguenza, il controllo non dovrebbe essere legato ai pulsanti, ma allo stato delle variabili globali.

Rustamzhan Salidzhanov
Rustamzhan Salidzhanov | 19 giu 2013 a 14:04
Urain:

Non è possibile portarlo così com'è, MQL4 non ha le stesse capacità di MQL5.

In particolare, a questo indicatore mancano gli oggetti....

Ma se lo fate da soli, posso darvi un consiglio: gli oggetti "pulsanti" possono essere sostituiti da script che cambiano le variabili globali, e gli script possono essere appesi ai tasti di scelta rapida. Di conseguenza, il controllo non è legato ai pulsanti ma allo stato delle variabili globali.

ma a me funziona tutto... strano :)

jiuhongzhi
jiuhongzhi | 25 giu 2014 a 14:41
Nessun display!
Roberto_Ev
Roberto_Ev | 14 ott 2016 a 13:48
Rustamzhan Salidzhanov:

ma a me funziona tutto... strano :)

Desculpe Vasily, eu não entendo nada de Programação.

Sto cercando un MACD che abbia 5 linee, dato che le prime quattro ricevono le stesse configurazioni, SM, EMA, ..., mentre l'ultima può ricevere una configurazione SM, EMA, .... diversa.

Non so se sia possibile, ma se lo è, come si fa ad aggiungerlo nel proprio codice?

OBS: questa ultima è di un periodo estremamente lungo.

Grazie.

-------------------------------------------------------------------------------------

Google translate

Purtroppo Vasile, non so nulla di programmazione.

Sto cercando un MACD che abbia 5 linee, con le prime quattro che hanno la stessa configurazione, SM, EMA, ..., ma l'ultima può avere la configurazione SM, EMA, .... diversa.

Non so nemmeno se questo sia possibile, ma se lo è, come posso aggiungerlo al mio codice?

Nota: l'ultimo è un periodo estremamente lungo.

Grazie.
Hermano Soares
Hermano Soares | 15 feb 2020 a 16:07

Salve,


Sto cercando un EA che possa eseguire entrate basate sulla strategia dei colori, Esempio: alla seconda candela del cambio dei colori alto o basso il robot eseguirebbe un ordine a favore, esiste questo EA? oppure dove posso trovare un materiale da studiare e fabbricare, intendo usarlo sulla piattaforma IQoption? grazie per il supporto.


Attendo con ansia una vostra risposta

Interazione MetaTrader 5 e MATLAB Interazione MetaTrader 5 e MATLAB
In questo articolo si parlerà dei dettagli dell'interazione tra MetaTrader 5 e il pacchetto matematico MatLab. Mostra il meccanismo di conversione dei dati, il processo di sviluppo di una libreria universale per interagire con il desktop MatLab. Copre anche l'uso di DLL generate dall'ambiente MatLab. Questo articolo è destinato a lettori esperti che conoscono C++ e MQL5.
Gestione degli Eventi in MQL5: Modifica del periodo MA al volo Gestione degli Eventi in MQL5: Modifica del periodo MA al volo
Supponiamo che un semplice indicatore MA (Media Mobile) con periodo 13 sia applicato a un grafico. E vogliamo cambiare il punto in 20, ma non vogliamo andare alla finestra di dialogo delle proprietà dell'indicatore e modificare il numero da 13 a 20: semplicemente stanchi di queste noiose azioni con mouse e tastiera. E soprattutto non vogliamo aprire il codice dell'indicatore e modificarlo. Vogliamo fare tutto questo premendo un pulsante - "frecce su" accanto al tastierino numerico. In questo articolo descriverò come farlo.
Creazione di un Indicatore con più Indicatori Buffer per Principianti Creazione di un Indicatore con più Indicatori Buffer per Principianti
I codici complessi sono costituiti da un insieme di codici semplici. Se li conosci, non sembra così complicato. In questo articolo, parleremo di come creare un indicatore con più buffer di indicatori. Ad esempio, l'indicatore Aroon viene analizzato in dettaglio e vengono presentate due diverse versioni del codice.
MQL5: Analisi ed Elaborazione dei Report della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in MetaTrader 5 MQL5: Analisi ed Elaborazione dei Report della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in MetaTrader 5
In questo articolo, svilupperemo uno strumento per l'analisi dei report CFTC. Risolveremo il seguente problema: sviluppare un indicatore che consenta di utilizzare i dati del report CFTC direttamente dai file di dati forniti dalla Commissione senza un'elaborazione e una conversione intermedie. Inoltre, può essere utilizzato per i diversi scopi: tracciare i dati come indicatore, procedere con i dati negli altri indicatori, negli script per l'analisi automatizzata, negli Expert Advisor per l'uso nelle strategie di trading.