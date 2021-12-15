Creazione di un Indicatore con Opzioni di Controllo del Grafico
Introduzione
Coloro che hanno familiarità con i sentimenti del mercato, conoscono l'indicatore MACD (il suo nome completo Convergence Divergence Moving Averages), come un potente strumento per un'analisi del movimento dei prezzi che viene utilizzato dai trader sin dai primi momenti della comparsa dei metodi di analisi del computer.
Per molto tempo ho studiato l'indicatore MACD che ha conquistato il suo posto nel grafico. Ho visto molti tipi diversi di questo indicatore con diverse opzioni e diversi algoritmi di calcolo, quindi ho deciso di combinare tutti i tipi che conosco in un indicatore.
Tipi di Indicatori MACDL'indicatore avrà le linee MACD convenzionali e l'istogramma oSMA. Definiamo le principali modifiche del MACD:
- MACD di Elder, noto anche come sistema di impulso;
- MACD di Elder senza controllo dalla linea in movimento;
- L'oSMA, tracciato con colori diversi per casi in crescita e in caduta;
- Viene tracciato solo l'istogramma oSMA;
- Vengono tracciate solo le linee MACD;
Impostazioni Iniziali dell'Indicatore
Avremo bisogno dei seguenti parametri per il calcolo:
- Il valore di una linea MACD veloce;
- Il valore di una linea MACD lenta;
- Il valore di una linea MACD di segnale;
- Il valore della linea Trend Verification con il metodo Elder;
Per tracciare questo indicatore, avremo bisogno di quanto segue:
- La linea MACD;
- Linea di segnale
- L'istogramma OSMA a 3 colori.
Vai al menu della procedura guidata MQL5:
Figura 1. Creazione dell’ indicatore utilizzando il Wizard MQL5
Figura 2. Definizione dei parametri comuni degli indicatori nel Wizard MQL5
Figura 3. Definizione delle proprietà di disegno dell'indicatore nel Wizard MQL5
Creare un Indicatore
Abbiamo un modello iniziale dell'indicatore. Innanzitutto, dobbiamo calcolare la linea MACD del nostro indicatore.
Non approfondiremo la formula esatta per il calcolo di questa linea utilizzeremo la funzione iMACD:
int iMACD ( string symbol, // symbol name ENUM_TIMEFRAMES period, // time period int fast_ema_period, // fast averaging period int slow_ema_period, // slow averaging period int signal_period, // averaging period of a signal line ENUM_APPLIED_PRICE applied_price // type of price or a handle )
Questa funzione restituisce un handle della copia appropriata dell'indicatore. Utilizzando questo handle, è possibile ottenere i dati calcolati da questo indicatore. I dati di un buffer indicatore (gli indicatori tecnici contengono i dati calcolati nei propri buffer interni, che possono essere fino a 5, a seconda dell'indicatore), possono essere copiati utilizzando la funzione CopyBuffer().
Successivamente, generiamo una richiesta di dati MACD utilizzando la funzione iMACD:
int MACDhadling = iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Signal,PRICE_CLOSE);
Ci restituirà un handle della copia dell'indicatore.
Copiare i dati nel buffer necessario tramite la funzione CopyBuffer:
int CopyBuffer( int indicator_handle, // indicator's handle int buffer_num, // buffer number of the indicator int start_pos, // start position int count, // number of data to copy double buffer[] // target array for the data to copy );
Ora richiediamo la linea MACD dell'indicatore:
CopyBuffer(MACDhadling,0,0,NewData,MACDlineBuffer);
Otteniamo la linea di segnale dell'indicatore:
CopyBuffer(MACDhadling,1,0,NewData,SignallineBuffer);
Raccogliamo tutto e vediamo cosa abbiamo:
int MACDhadling=iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Signal,PRICE_CLOSE); CopyBuffer(MACDhadling,0,0,rates_total,MACDlineBuffer); CopyBuffer(MACDhadling,1,0,rates_total,SignallineBuffer);
Ora abbiamo il MACD calcolato e le linee di segnale.
Continuiamo.
A causa del fatto che i dati
MACDlineBuffer
del
SignallineBuffer
buffer sono stati ottenuto copiando, la loro indicizzazione è dalla fine del grafico.
Storicamente, un accesso ai dati dell'array dei prezzi viene eseguito dalla fine dei dati. Fisicamente, i nuovi dati vengono sempre scritti alla fine dell'array, ma l'indice della barra corrente (non completata) è sempre uguale a zero. L'indice uguale a 0 nell'array delle serie temporali indica i dati della barra corrente che corrisponde all'intervallo di tempo non completato di questo timeframe.
Per utilizzare la stessa direzione di indicizzazione in tutti i buffer, dovremmo definire gli altri buffer come timeserie.
ArraySetAsSeries(HistogramBuffer,false); ArraySetAsSeries(HistogramColors,false);
Dobbiamo ottenere i dati di un istogramma, verrà calcolato sottraendo la linea del segnale dalla linea MACD:
for(int i=0;i<rates_total;i++) { HistogramBuffer[i]=MACDlineBuffer[i]-SignallineBuffer[i]; }
Uniamo il tutto insieme:
ArraySetAsSeries(HistogramBuffer,false); ArraySetAsSeries(HistogramColors,false); int MACDhadling=iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Signal,PRICE_CLOSE); CopyBuffer(MACDhadling,0,0,rates_total,MACDlineBuffer); CopyBuffer(MACDhadling,1,0,rates_total,SignallineBuffer); for(int i=0;i<rates_total;i++) { HistogramBuffer[i]=MACDlineBuffer[i]-SignallineBuffer[i]; HistogramColors[i]=1; }
Creazione di un Sistema Grafico del Controllo dell'Indicatore
Abbiamo 5 varietà di questo indicatore.
Innanzitutto, implementiamo gli elementi №3 e №4.
3. Viene tracciato solo l'istogramma oSMA;
4. Vengono tracciate solo le linee MACD.
Creiamo i pulsanti appropriati.
Per l'articolo 4:
ObjectCreate(0,"ShowMACD",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100); //creating the button ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_XDISTANCE,75); //assign the coordinates ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_YDISTANCE,5); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER); // and an anchor point ObjectSetString(0,"ShowMACD",OBJPROP_TEXT,"ShowMACD"); // button label ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_FONTSIZE,8); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_XSIZE,70); // size of buttons ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_YSIZE,20); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_SELECTABLE,false); // to make it selectable
In caso di cancellazione accidentale del pulsante o del suo spostamento al tick successivo, il pulsante tornerà indietro.
Per l'articolo №3:
ObjectCreate(0,"ShowOsMA",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_XDISTANCE,75); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_YDISTANCE,30); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER); ObjectSetString (0,"ShowOsMA",OBJPROP_TEXT,"Show OsMA"); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_FONTSIZE,8); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_XSIZE,70); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_YSIZE,20); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_SELECTABLE,false);
Creiamo l'implementazione per il caso di pulsante premuto e non premuto per la condizione 4.
Ciò richiede la visualizzazione degli indici del buffer.
SetIndexBuffer(0,MACDlineBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,SignallineBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,HistogramColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
if(ObjectGetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_STATE)!=1) { PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE); // the buffer with index 0 isn't plotted PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE); // the buffer with index 1 isn't plotted } else { PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); // the buffer with index 0 is plotted as line PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); // the buffer with index 1 is plotted as line }
Le linee MACD vengono tracciate quando il pulsante viene premuto e non vengono tracciate se non lo è.
Creiamo l'implementazione per il caso del pulsante premuto e non premuto per la condizione 3.
if(ObjectGetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_STATE)!=1) { //the buffer with index 2 isn't plotted PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE); } else { //the buffer with index 2 is plotted as a color histogram PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_COLOR_HISTOGRAM); }
Creiamo due pulsanti: "2color" e "Impulse" e individuali nell'angolo in basso a destra del grafico.
ObjectCreate(0,"2color",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_XDISTANCE,75); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_YDISTANCE,50); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_FONTSIZE,8); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_XSIZE,70); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_YSIZE,20); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_SELECTABLE,false); ObjectSetString (0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor"); ObjectCreate(0,"Impulse",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_XDISTANCE,75); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_YDISTANCE,25); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_FONTSIZE,8); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_XSIZE,70); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_YSIZE,20); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_SELECTABLE,false);
Per il controllo Impulse secondo il sistema Elder, dobbiamo aggiungere un nuovo array in cui verranno posizionati i valori EldersMA.
Per farlo, dobbiamo aumentare di uno il numero totale di buffer.+
#property indicator_buffers 4
dovrebbe essere cambiato in:
#property indicator_buffers 5
e dichiariamo un nuovo buffer.
double EldersiEMA[];
Lo definiamo un buffer per i calcoli interni:
SetIndexBuffer(4,EldersiEMA,INDICATOR_CALCULATIONS);
Ora copiamo i valori della media mobile esponenziale nel buffer:
// you can do all in single line CopyBuffer(iMA(NULL,0,EldersEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE),0,0,rates_total,EldersiEMA);
Poiché il buffer è stato ottenuto dalla funzione di copia, la sua indicizzazione è la stessa degli altri buffer del nostro grafico - dal grafico ent.
Ora scriviamo le condizioni per l'OsMA a 2 colori:
if (ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE)) { for(int i=1;i<rates_total;i++) { // if the histogram rises, the color is set to 0 if(HistogramBuffer[i] > HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=0; // if the histogram falls, the color is set to 1 if(HistogramBuffer[i] < HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=1; } } else { ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor"); // Here are the conditions for multi-color OSMA }
Gli indici di colore sono specificati nelle righe:
#property indicator_label3 "Histogram" #property indicator_type3 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_color3 DeepSkyBlue,Red,Green
L'indice del primo colore è uguale a 0, l'indice del secondo è 1 e così via.
Ora scriviamo le condizioni per le variazioni del Sistema di Impulsi:
if (ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE)) // // "Impulse" button is checked { ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse"); // checking for a trend using the MACD-Line for(int i=1;i<rates_total;i++) { // the histogram rises and MACD-line rises if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]>MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=0; else { // the histogram falls and MACD-line falls if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]<MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=1; else HistogramColors[i]=2; // if there isn't any conditions satisfied } } } else { ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Elder's"); // checking for a trend using the EMA-line for(int i=1;i<rates_total;i++) { // the histogram rises and EMA-line rises if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]>EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=0; else { // the histogram falls and EMA-line falls if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]<EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=1; else HistogramColors[i]=2;// if there isn't any conditions satisfied } } }
Ora aggiungiamo le condizioni del sistema di impulsi alle condizioni di tracciamento di OsMA:
if (ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE)) { for(int i=1;i<rates_total;i++) { if(HistogramBuffer[i] > HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=0; if(HistogramBuffer[i] < HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=1; } } else { ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor"); if(ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE)) { ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse"); for(int i=1;i<rates_total;i++) { if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]>MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=0; else { if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]<MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=1; else HistogramColors[i]=2; } } } else { ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Elder's"); for(int i=1;i<rates_total;i++) { if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]>EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=0; else { if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]<EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=1; else HistogramColors[i]=2; } } } }
Ora, scriviamo le condizioni per evitare che il pulsante non necessario lampeggi:
if (ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE)) ObjectSetString (0,"2color",OBJPROP_TEXT,"2ColorMACD"); else ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor"); if (ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE)) ObjectSetString (0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse"); else ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Elder's")
eliminiamo il codice che modifica il testo di un pulsante.
Combinando il tutto:
//+------------------------------------------------------------------+ //| MACD_By_CoreWinTT.mq5 | //| Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. | //| http://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 5 #property indicator_plots 3 //---- plot MACDline #property indicator_label1 "MACDline" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 Green #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 //---- plot Signalline #property indicator_label2 "Signalline" #property indicator_type2 DRAW_LINE #property indicator_color2 Red #property indicator_style2 STYLE_SOLID #property indicator_width2 1 //---- plot Histogram #property indicator_label3 "Histogram" #property indicator_type3 DRAW_COLOR_HISTOGRAM #property indicator_color3 DeepSkyBlue,Red,Green #property indicator_style3 STYLE_SOLID #property indicator_width3 2 //--- input parameters input int Fast=12; input int Slow=26; input int Signal=9; input int EldersEMA=13; //--- indicator buffers double MACDlineBuffer[]; double SignallineBuffer[]; double HistogramBuffer[]; double HistogramColors[]; double EldersiEMA[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,MACDlineBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(1,SignallineBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(2,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA); SetIndexBuffer(3,HistogramColors,INDICATOR_COLOR_INDEX); SetIndexBuffer(4,EldersiEMA,INDICATOR_CALCULATIONS); //--- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { ArraySetAsSeries(HistogramBuffer,false); ArraySetAsSeries(HistogramColors,false); int MACDhadling=iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Signal,PRICE_CLOSE); CopyBuffer(MACDhadling,0,0,rates_total,MACDlineBuffer); CopyBuffer(MACDhadling,1,0,rates_total,SignallineBuffer); for(int i=0;i<rates_total;i++) { HistogramBuffer[i]=MACDlineBuffer[i]-SignallineBuffer[i];HistogramColors[i]=1; } ObjectCreate(0,"ShowMACD",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_XDISTANCE,75); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_YDISTANCE,5); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER); ObjectSetString(0,"ShowMACD",OBJPROP_TEXT,"ShowMACD"); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_FONTSIZE,8); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_XSIZE,70); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_YSIZE,20); ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_SELECTABLE,false); ObjectCreate(0,"ShowOsMA",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_XDISTANCE,75); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_YDISTANCE,30); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER); ObjectSetString(0,"ShowOsMA",OBJPROP_TEXT,"Show OsMA"); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_FONTSIZE,8); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_XSIZE,70); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_YSIZE,20); ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_SELECTABLE,false); if(ObjectGetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_STATE)!=1) { PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE); PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE); } else { PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); } if(ObjectGetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_STATE)!=1) { PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE); } else { PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_COLOR_HISTOGRAM); } ObjectCreate(0,"2color",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_XDISTANCE,75); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_YDISTANCE,50); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_FONTSIZE,8); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_XSIZE,70); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_YSIZE,20); ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_SELECTABLE,false); ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor"); ObjectCreate(0,"Impulse",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_XDISTANCE,75); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_YDISTANCE,25); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_FONTSIZE,8); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_XSIZE,70); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_YSIZE,20); ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_SELECTABLE,false); ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse"); if(ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE)) ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"2ColorMACD"); else ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor"); if(ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE)) ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse"); else ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Elder's"); CopyBuffer(iMA(NULL,0,EldersEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE),0,0,rates_total,EldersiEMA); if(ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE)) { for(int i=1;i<rates_total;i++) { if(HistogramBuffer[i] > HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=0; if(HistogramBuffer[i] < HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=1; } } else { if(ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE)) { for(int i=1;i<rates_total;i++) { if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]>MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=0; else { if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]<MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=1; else HistogramColors[i]=2; } } } else { for(int i=1;i<rates_total;i++) { if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]>EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=0; else { if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]<EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=1; else HistogramColors[i]=2; } } } } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+
Lo schema a blocchi dell'algoritmo è mostrato nella Figura 4:
Figura 4. Lo schema a blocchi dell'algoritmo dell'indicatore
Il risultato è mostrato nelle Figure 5-7.
Fig. 5
Fig. 6
Fig. 7
Conclusione
Questo articolo può essere considerato come una guida per i principianti che iniziano a studiare i mercati utilizzando l'analisi computerizzata dei prezzi e l'implementazione dei semplici metodi di controllo grafico degli indicatori.
Spero che questo articolo migliorerà le tue capacità tecniche nella creazione di sistemi di controllo grafici e ti aiuterà a trovare la tua "visione di mercato" nascondendo gli ostacoli.
