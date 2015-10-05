グラフィックコントロールオプションを用いたインディケータ作成

マーケットの動きに通じた方はMACDインディケータ（移動平均収束拡散）をご存じでしょう。価格の変動を分析するのに力強いツールで、コンピュータ分析手法が登場したごく初期段階からトレーダーに利用されているものです。

私はチャートで位置を勝ち取ったMACDについて長らく研究をしてきました。異なるオプションや計算アルゴリズムを伴う異なるタイプのインディケータをたくさん見てきました。そして、知っている限りのタイプを一つのインディケータにまとめようと決めました。

インディケータには従来のMACDラインとoSMA ヒストグラムがあります。MACDの主な変更を明確にします。

計算には以下のパラメータが必要です。

このインディケータをプロットするには、以下が必要です。

MQL5ウィザードのメニューに移動します。

図1 MQL5ウィザードを用いたインディケータ作成

図2 MQL5ウィザードでの共通インディケータパラメータの定義

図32 MQL5ウィザードでのインディケータの描画プロパティの定義

インディケータの初期テンプレートを入手しました。まず、われわれのインディケータでMACDラインを計算します。

このラインの計算にあたり、あまり厳密に式を深く掘り下げません。iMACD関数を使用します。

この関数はインディケータの適切なコピーのハンドルを返します。このハンドルを使用すると、インディケータの計算されたデータ取得が可能です。インディケータバッファからのデータ（テクニカルインディケータはインディケータにより5個まで自身の内部バッファに計算されたデータを保持します）は、CopyBuffer()関数によってコピーが可能です。

次にiMACD関数を使って、MACDデータを要求します。

それはインディケータコピーのハンドルを返します。

CopyBuffer関数により必要なバッファにデータをコピーします。

ここで、インディケータのMACDラインを要求します。

インディケータのシグナルラインを取得します。

すべてを集めて取得したものがなにか確認します。

今手元にあるのは計算したMACDとシグナルラインです。

それでは続けましょう。

以下からのデータは下記のようである事実により

バッファと

バッファはコピーにより取得され、そのインデックスはチャートの最後からきています。

これまでの経験から価格配列データへのアクセスはデータの最後から行われます。物理的には、新規データは常に配列の最後尾に書かれますが、現在の（未完了）バーインデックスは常にゼロとなっています。時間連続配列における0に等しいインデックスは、現在バーのデータを指し、それは時間枠の未完了の時間インターバルに対応しています。