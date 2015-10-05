MetaTrader 5 / 例
グラフィックコントロールオプションを用いたインディケータ作成

グラフィックコントロールオプションを用いたインディケータ作成

Vasily
Vasily

はじめに

マーケットの動きに通じた方はMACDインディケータ（移動平均収束拡散）をご存じでしょう。価格の変動を分析するのに力強いツールで、コンピュータ分析手法が登場したごく初期段階からトレーダーに利用されているものです。

私はチャートで位置を勝ち取ったMACDについて長らく研究をしてきました。異なるオプションや計算アルゴリズムを伴う異なるタイプのインディケータをたくさん見てきました。そして、知っている限りのタイプを一つのインディケータにまとめようと決めました。


MACDインディケータのタイプ

インディケータには従来のMACDラインとoSMA ヒストグラムがあります。MACDの主な変更を明確にします。

  1. エルダーのMACDはまたインパルスシステムとして知られています。
  2. 変動ラインによってチェックされないエルダーのMACD
  3. oSMAは成長や低下を異なる色でプロットされます。
  4. oSMAヒストグラムのみプロットされます。
  5. MACDラインのみプロットされます。


インディケータの初期設定

計算には以下のパラメータが必要です。

  1. ファーストMACDラインの値
  2. スローMACDラインの値
  3. シグナルMACDラインの値
  4. エルダー手法によるトレンド特定ラインの値

このインディケータをプロットするには、以下が必要です。

  1. MACDライン
  2. シグナルイン
  3. 3色OSMAヒストグラム

MQL5ウィザードのメニューに移動します。

図1　MQL5ウィザードを用いたインディケータ作成

図2　MQL5ウィザードでの共通インディケータパラメータの定義

図3　MQL5ウィザードでのインディケータの描画プロパティの定義

インディケータの作成

インディケータの初期テンプレートを入手しました。まず、われわれのインディケータでMACDラインを計算します。

このラインの計算にあたり、あまり厳密に式を深く掘り下げません。iMACD関数を使用します。

int iMACD (
   string symbol,           // symbol name
   ENUM_TIMEFRAMES period,   // time period
   int fast_ema_period,    // fast averaging period
   int slow_ema_period,    // slow averaging period
   int signal_period,      // averaging period of a signal line
   ENUM_APPLIED_PRICE applied_price // type of price or a handle
   )

この関数はインディケータの適切なコピーのハンドルを返します。このハンドルを使用すると、インディケータの計算されたデータ取得が可能です。インディケータバッファからのデータ（テクニカルインディケータはインディケータにより5個まで自身の内部バッファに計算されたデータを保持します）は、CopyBuffer()関数によってコピーが可能です。

次にiMACD関数を使って、MACDデータを要求します。

int MACDhadling =  iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Signal,PRICE_CLOSE);

それはインディケータコピーのハンドルを返します。

CopyBuffer関数により必要なバッファにデータをコピーします。

int  CopyBuffer(
   int       indicator_handle,     // indicator's handle
   int       buffer_num,           // buffer number of the indicator
   int       start_pos,            // start position 
   int       count,                // number of data to copy
   double    buffer[]              // target array for the data to copy
   );

ここで、インディケータのMACDラインを要求します。

CopyBuffer(MACDhadling,0,0,NewData,MACDlineBuffer);

インディケータのシグナルラインを取得します。

CopyBuffer(MACDhadling,1,0,NewData,SignallineBuffer);

すべてを集めて取得したものがなにか確認します。

int MACDhadling=iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Signal,PRICE_CLOSE);
CopyBuffer(MACDhadling,0,0,rates_total,MACDlineBuffer);
CopyBuffer(MACDhadling,1,0,rates_total,SignallineBuffer);

今手元にあるのは計算したMACDとシグナルラインです。

それでは続けましょう。

以下からのデータは下記のようである事実により

MACDlineBuffer

バッファと

SignallineBuffer

バッファはコピーにより取得され、そのインデックスはチャートの最後からきています。

これまでの経験から価格配列データへのアクセスはデータの最後から行われます。物理的には、新規データは常に配列の最後尾に書かれますが、現在の（未完了）バーインデックスは常にゼロとなっています。時間連続配列における0に等しいインデックスは、現在バーのデータを指し、それは時間枠の未完了の時間インターバルに対応しています。

すべてのバッファ内で同一のインデックス方向を使用するには、その他のバッファを時系列として定義する必要があります

ArraySetAsSeries(HistogramBuffer,false);
ArraySetAsSeries(HistogramColors,false);

ヒストグラムデータを取得する必要があります。それはMACDラインからのシグナルラインの減算を使って計算されます。

for(int i=0;i<rates_total;i++)
  {
   HistogramBuffer[i]=MACDlineBuffer[i]-SignallineBuffer[i];
  }

すべてを組み合わせます。

ArraySetAsSeries(HistogramBuffer,false);
ArraySetAsSeries(HistogramColors,false);

int MACDhadling=iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Signal,PRICE_CLOSE);
CopyBuffer(MACDhadling,0,0,rates_total,MACDlineBuffer);
CopyBuffer(MACDhadling,1,0,rates_total,SignallineBuffer);

for(int i=0;i<rates_total;i++)
  {
   HistogramBuffer[i]=MACDlineBuffer[i]-SignallineBuffer[i];
   HistogramColors[i]=1; 
  }


インディケータコントロールのグラフィックシステム作成

このインディケータには5種類あります。

まず、 №3と№4を取り入れます。

3. oSMAヒストグラムのみプロットされます。

4. MACDラインのみプロットされます。

適切なボタンを作成します。

No.4に

ObjectCreate(0,"ShowMACD",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100);   //creating the button
ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_XDISTANCE,75);              //assign the coordinates
ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_YDISTANCE,5);
ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);  // and an anchor point
ObjectSetString(0,"ShowMACD",OBJPROP_TEXT,"ShowMACD");            // button label 
ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_FONTSIZE,8);
ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_XSIZE,70);                 // size of buttons 
ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_YSIZE,20);
ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_SELECTABLE,false);         // to make it selectable

誤ってボタンを削除した場合、または次のティックで位置が変わった場合、ボタンは元に戻ります。

No.3には

ObjectCreate(0,"ShowOsMA",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100);
ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_XDISTANCE,75);
ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_YDISTANCE,30);
ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
ObjectSetString (0,"ShowOsMA",OBJPROP_TEXT,"Show OsMA");
ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_FONTSIZE,8);
ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_XSIZE,70);
ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_YSIZE,20);
ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_SELECTABLE,false);

条件4でボタンが押されるあるいは押されないの場合にそなえ実装を作成します。

これはバッファインデックスの閲覧を要求します。

SetIndexBuffer(0,MACDlineBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(1,SignallineBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(2,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);
SetIndexBuffer(3,HistogramColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
if(ObjectGetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_STATE)!=1)
  {
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE); // the buffer with index 0 isn't plotted
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE); // the buffer with index 1 isn't plotted
  }
else
  {
   PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); // the buffer with index 0 is plotted as line
   PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE); // the buffer with index 1 is plotted as line
  }

MACDラインのみプロットされます。

条件3でボタンが押されるあるいは押されないの場合にそなえ実装を作成します。

if(ObjectGetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_STATE)!=1)
  {
   //the buffer with index 2 isn't plotted
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE);
  }
else
  {
   //the buffer with index 2 is plotted as a color histogram
   PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_COLOR_HISTOGRAM);
  }

ボタンを2つ作成します。『2色』および『インパルス』、そしてチャートの右下の角に配置します。

ObjectCreate(0,"2color",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100);
ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_XDISTANCE,75);
ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_YDISTANCE,50);
ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER);
ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_FONTSIZE,8);
ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_XSIZE,70);
ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_YSIZE,20);
ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_SELECTABLE,false);
ObjectSetString (0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor");

ObjectCreate(0,"Impulse",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100);
ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_XDISTANCE,75);
ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_YDISTANCE,25);
ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER);
ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_FONTSIZE,8);
ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_XSIZE,70);
ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_YSIZE,20);
ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_SELECTABLE,false);

エルダーシステムによるImpuse確認には、EldersMA値が配置される場所に新規配列を追加します。

そのため、バッファの総数をone.+によって増やす必要があります。

#property indicator_buffers 4

は以下に変更する必要があります。

#property indicator_buffers 5

そして新規バッファを宣言します。

double EldersiEMA[];

それを内部計算用バッファと定義します。

SetIndexBuffer(4,EldersiEMA,INDICATOR_CALCULATIONS);

それでは、バッファに指数移動平均値をコピーします。

// you can do all in single line
CopyBuffer(iMA(NULL,0,EldersEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE),0,0,rates_total,EldersiEMA);

バッファはコピー関数によって取得されるため、そのインデックスはチャート上の他のバッファと同様、チャートのentからです。

ここで、2色OsMAの条件を書きます。

if (ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE))
  {
   for(int i=1;i<rates_total;i++)
     {
      // if the histogram rises, the color is set to 0
      if(HistogramBuffer[i] > HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=0;
      // if the histogram falls, the color is set to 1
      if(HistogramBuffer[i] < HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=1;
     }
  }
else
  {
   ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor");
   // Here are the conditions for multi-color OSMA
  }

色のインデックスは行で指定されます。

#property indicator_label3  "Histogram"
#property indicator_type3   DRAW_COLOR_HISTOGRAM
#property indicator_color3  DeepSkyBlue,Red,Green

最初の色のインデックスは0です。二色目のインデックスは1、となっていきます。

インパルス システムのバリエーションについての条件を書きます。

if (ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE)) // // "Impulse" button is checked
  {
   ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse");  // checking for a trend using the MACD-Line
   for(int i=1;i<rates_total;i++)
     {
      // the histogram rises and MACD-line rises
      if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]>MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=0;
      else
        {
         // the histogram falls and MACD-line falls 
         if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]<MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=1;
         else HistogramColors[i]=2; // if there isn't any conditions satisfied
        }
     }
  }
else 
  {
   ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Elder's");  // checking for a trend using the EMA-line
   for(int i=1;i<rates_total;i++)
     {
      // the histogram rises and EMA-line rises
      if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]>EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=0;
      else
        {
         // the histogram falls and EMA-line falls
         if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]<EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=1;
         else HistogramColors[i]=2;// if there isn't any conditions satisfied
        }
     }
  }

OsMA plotting 条件にインパルスシステム条件を追加します。

if (ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE))
  {
   for(int i=1;i<rates_total;i++)
     {
      if(HistogramBuffer[i] > HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=0;
      if(HistogramBuffer[i] < HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=1;
     }
  }
else
  {
   ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor");
   if(ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE))
     {
      ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse");
      for(int i=1;i<rates_total;i++)
        {
         if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]>MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=0;
         else
           {
            if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]<MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=1;
            else HistogramColors[i]=2;
           }
        }
     }
   else 
     {
      ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Elder's");
      for(int i=1;i<rates_total;i++)
        {
         if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]>EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=0;
         else
           {
            if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]<EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=1;
            else HistogramColors[i]=2;
           }
        }
     }
  }

不要なボタンフラッシュを防ぐ条件を書きます。

if (ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE)) ObjectSetString (0,"2color",OBJPROP_TEXT,"2ColorMACD");
else ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor");
if (ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE)) ObjectSetString (0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse");
else ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Elder's")

コードを削除しました。それはボタンのテクストを変えます。

すべてを組み合わせます。

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                            MACD_By_CoreWinTT.mq5 |
//|                        Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                              http://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "2010, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property indicator_separate_window
#property indicator_buffers 5
#property indicator_plots   3
//---- plot MACDline
#property indicator_label1  "MACDline"
#property indicator_type1   DRAW_LINE
#property indicator_color1  Green
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  1
//---- plot Signalline
#property indicator_label2  "Signalline"
#property indicator_type2   DRAW_LINE
#property indicator_color2  Red
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  1
//---- plot Histogram
#property indicator_label3  "Histogram"
#property indicator_type3   DRAW_COLOR_HISTOGRAM
#property indicator_color3  DeepSkyBlue,Red,Green
#property indicator_style3  STYLE_SOLID
#property indicator_width3  2

//--- input parameters
input int      Fast=12;
input int      Slow=26;
input int      Signal=9;
input int      EldersEMA=13;
//--- indicator buffers
double         MACDlineBuffer[];
double         SignallineBuffer[];
double         HistogramBuffer[];
double         HistogramColors[];
double         EldersiEMA[];
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,MACDlineBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,SignallineBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(2,HistogramBuffer,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,HistogramColors,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   SetIndexBuffer(4,EldersiEMA,INDICATOR_CALCULATIONS);
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
   ArraySetAsSeries(HistogramBuffer,false);
   ArraySetAsSeries(HistogramColors,false);

   int MACDhadling=iMACD(NULL,0,Fast,Slow,Signal,PRICE_CLOSE);
   CopyBuffer(MACDhadling,0,0,rates_total,MACDlineBuffer);
   CopyBuffer(MACDhadling,1,0,rates_total,SignallineBuffer);

   for(int i=0;i<rates_total;i++) { HistogramBuffer[i]=MACDlineBuffer[i]-SignallineBuffer[i];HistogramColors[i]=1; }

   ObjectCreate(0,"ShowMACD",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100);
   ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_XDISTANCE,75);
   ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_YDISTANCE,5);
   ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
   ObjectSetString(0,"ShowMACD",OBJPROP_TEXT,"ShowMACD");
   ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_FONTSIZE,8);
   ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_YSIZE,20);
   ObjectSetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_SELECTABLE,false);

   ObjectCreate(0,"ShowOsMA",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100);
   ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_XDISTANCE,75);
   ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_YDISTANCE,30);
   ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_UPPER);
   ObjectSetString(0,"ShowOsMA",OBJPROP_TEXT,"Show OsMA");
   ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_FONTSIZE,8);
   ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_YSIZE,20);
   ObjectSetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_SELECTABLE,false);

   if(ObjectGetInteger(0,"ShowMACD",OBJPROP_STATE)!=1) 
     {
      PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE);
      PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE);
     }
   else 
     {
      PlotIndexSetInteger(0,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE);
      PlotIndexSetInteger(1,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_LINE);
     }

   if(ObjectGetInteger(0,"ShowOsMA",OBJPROP_STATE)!=1) 
     {
      PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_NONE);
     }
   else 
     {
      PlotIndexSetInteger(2,PLOT_DRAW_TYPE,DRAW_COLOR_HISTOGRAM);
     }

   ObjectCreate(0,"2color",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100);
   ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_XDISTANCE,75);
   ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_YDISTANCE,50);
   ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER);
   ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_FONTSIZE,8);
   ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_YSIZE,20);
   ObjectSetInteger(0,"2color",OBJPROP_SELECTABLE,false);
   ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor");

   ObjectCreate(0,"Impulse",OBJ_BUTTON,ChartWindowFind(),100,100);
   ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_XDISTANCE,75);
   ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_YDISTANCE,25);
   ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_CORNER,CORNER_RIGHT_LOWER);
   ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_FONTSIZE,8);
   ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_XSIZE,70);
   ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_YSIZE,20);
   ObjectSetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_SELECTABLE,false);
   ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse");

   if(ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE)) ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"2ColorMACD");
   else ObjectSetString(0,"2color",OBJPROP_TEXT,"MultiColor");
   if(ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE)) ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Impulse");
   else ObjectSetString(0,"Impulse",OBJPROP_TEXT,"Elder's");

   CopyBuffer(iMA(NULL,0,EldersEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE),0,0,rates_total,EldersiEMA);

   if(ObjectGetInteger(0,"2color",OBJPROP_STATE))
     {
      for(int i=1;i<rates_total;i++)
        {
         if(HistogramBuffer[i] > HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=0;
         if(HistogramBuffer[i] < HistogramBuffer[i-1]) HistogramColors[i]=1;
        }
     }
   else
     {
      if(ObjectGetInteger(0,"Impulse",OBJPROP_STATE))
        {
         for(int i=1;i<rates_total;i++)
           {
            if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]>MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=0;
            else
              {
               if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (MACDlineBuffer[i]<MACDlineBuffer[i-1])) HistogramColors[i]=1;
               else HistogramColors[i]=2;
              }
           }
        }
      else 
        {
         for(int i=1;i<rates_total;i++)
           {
            if((HistogramBuffer[i]>HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]>EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=0;
            else
              {
               if((HistogramBuffer[i]<HistogramBuffer[i-1]) && (EldersiEMA[i]<EldersiEMA[i-1])) HistogramColors[i]=1;
               else HistogramColors[i]=2;
              }
           }

        }
     }

//--- return value of prev_calculated for next call
   return(rates_total);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

アルゴリズムのブロック図は図4として示しています。

図4　インディケータアルゴリズムのブロック図

結果は図5～図7に表示しています。

図5

図6

図7


おわりに

本稿は、価格のコンピュータ分析を使ったマーケット学習と簡単なインディケータのグラフィカルコントロール手法の実装を学習する初心者のためのガイドとみなしていただけます。

本稿がみなさんのグラフィカルコントロールシステム製作の技術スキルを伸ばし、余計なものを表示しないことで 独自の『市場ビジョン』の発見に役立つことを願っています。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元の記事: https://www.mql5.com/ru/articles/42

警告: これらの資料についてのすべての権利はMetaQuotes Ltd.が保有しています。これらの資料の全部または一部の複製や再プリントは禁じられています。

この記事はサイトのユーザーによって執筆されたものであり、著者の個人的な見解を反映しています。MetaQuotes Ltdは、提示された情報の正確性や、記載されているソリューション、戦略、または推奨事項の使用によって生じたいかなる結果についても責任を負いません。

Mykola Demko
Mykola Demko | 19 6月 2013 において 11:44
Radmin:

このインジケーターは素晴らしいです！

しかし、それはMT5用であり、私は本当にmt4でそれを使用したいのですが、私はプログラミングに強くないので、mt4用にそれを移植することはできません、友人、私はそれをどのようにすればよいのでしょうか？ 多分すでに準備ができている、私にリンクを与えてください...

MQL4はMQL5と同じ機能を持っていません。

具体的には、このインジケーターにはオブジェクトがない...。

OBJ_BUTTON

しかし、自分でやるのであれば、アドバイスができます。オブジェクト「ボタン」をグローバル変数を 変更するスクリプトに置き換えることができ、スクリプトはホットキーにぶら下がるべきです。従って、コントロールはボタンではなく、グローバル変数の状態に連動させる必要がある。

Rustamzhan Salidzhanov
Rustamzhan Salidzhanov | 19 6月 2013 において 14:04
Urain:

MQL4はMQL5と同じ機能を持っていないため、そのまま移植することはできません。

具体的には、このインジケーターにはオブジェクトがありません。

しかし、自分でやってみればアドバイスができる。オブジェクト「ボタン」は、グローバル変数を 変更するスクリプトに置き換えることができ、スクリプトはホットキーにぶら下げることができる。従って、コントロールはボタンではなく、グローバル変数の状態に結びつきます。

でも、全部うまくいくんだけど...。不思議だ。）

jiuhongzhi
jiuhongzhi | 25 6月 2014 において 14:41
表示されない！
Roberto_Ev
Roberto_Ev | 14 10月 2016 において 13:48
Rustamzhan Salidzhanov:

でも、全部うまくいってるんだ...。気持ち悪い）

Vasily、プログラムについて何も知らないんだ。

5つのラインを持つMACDを探しているのですが、最初の4つはSM、EMA、...と同じ設定を受信しますが、最後の1つはSM、EMA、...の設定を受信することができます。...を受信することができます。

それが可能かどうかは分かりませんが、もし可能なら、どのようにコードを追加しますか？

OBS:この最新作は、非常に長い期間にわたる ものです。

Grato.

-------------------------------------------------------------------------------------

Google Translate

残念ながら、Vasileは、プログラミングについては何も知りません。

私は、最初の4つは同じ構成、SM、EMA、...を取得し、5つのラインを持っているMACDを探していますが、最後の1つは、構成SM、EMA、...を取得することができます。

これが可能かどうかも分かりませんが、もし可能なら、どのように私のコードに追加すればよいでしょうか？

最後のものは 非常に長い期間です

ありがとうございます
Hermano Soares
Hermano Soares | 15 2月 2020 において 16:07

こんにちは、


私は色の戦略に基づいてエントリを実行する ことができるEAを探しています 例：高または低色の変化の2番目のキャンドルにロボットが有利に注文を実行するだろう、このEAは存在しますか？ またはどこで勉強して製造するための材料を見つけることができ、私はIQoptionプラットフォーム上でそれを使用するつもりです、あなたのサポートに感謝します。


私はあなたからのお便りを楽しみにしています。

