Automatische Auswahl vielversprechender Signale
- Einleitung
- Modell zur Bewertung von Handelssignalen
- Implementierung des Bewertungwerkzeuges
- Auswahl vielversprechender Signale
- Fazit
Einleitung
Automatisierter Handel an den Finanzmärkten ist das oberste Ziel der Entwicklung neuer Handelsroboter, denn der Markt ist schnelllebig. Dennoch können automatisierte Expert Advisors nicht alle Situationen auf dem Markt vorhersehen. Besonders effektiv ist und bleibt eine Symbiose zwischen einem Roboter und einem Menschen, der die Arbeit seiner automatisierter Systeme kontrolliert und korrigiert. Eine solche Kombination kann man im Signale-Service beobachten. Da werden Handelssysteme und Handelsmethoden mit unterschiedlichen Risikoparametern oder Handelsdynamik angeboten. Es gibt viele Werkzeuge im Service, die es erlauben, das gewünschte Signal zu finden. Aber wie kann man den Set von Parametern bestimmen, die genau Ihrem Trading-Stil passen? Es wäre ganz praktisch, einen Set von Parametern eines Handelssignals und deren Werte festzulegen, die einen riskanten, mäßigen und konservativen Handel kennzeichnen würden.
Modell zur Bewertung von Handelssignalen
Für eine umfassende Bewertung von Handelssignalen wurden fünf Kriterien ausgewählt. Jedes Kriterium wird nach einem 20-Punkte-System bewertet, wobei 0 — einen riskanten Handel, 20 — einen konservativen Handel charakterisieren. Jedes Handelssignal wird nach einem 100-Punkte-System bewertet. Als Kriterien werden folgende Charakteristiken verwendet.
1) Hebel des Handelskontos.
Wie bekannt, je höher der Hebel, desto höher das Risiko, einen wesentlichen Teil der Einlage bei Kursschwankungen zu verlieren. Aus diesem Grund werden folgende Werte eines 20-Punkte-Systems für die Bewertung des Hebels verwendet:
- 20 Punkte gibt es für den Hebel 1:1.
- 0 Punkte gibt es für den Hebel 1:500 und höher.
Um ein Signal basierend auf dem angegeben Hebel zu bewerten, nutzen wir die folgende Gleichung einer Geraden:
wobei Xa = 1, Ya = 20, Xb = 500 und Yb = 0. Auf diese Weise bekommen wir die Gleichung einer Geraden durch zwei Punkte. In unserem Fall beschreibt sie die Abhängigkeit der Punktzahl nach einem 20-Punkte-System von dem aktuellen Hebelwert.
Ich möchte noch einmal betonen, dass diese Abhängigkeit nur im vorgegebenen Bereich von 0 bis 20 gültig ist. D.h. auch wenn der Hebel höher als 1:500 sein wird (z.B. 1:1000), wird er sowieso 0 Punkte haben.
2) Wachstum in Prozent.
Um diese Kennzahl nach demselben 20-Punkte-System zu bewerten, muss man zwei Faktoren berücksichtigen. Erstens kann das Wachstum negativ sein. Zweitens ist es nicht ganz korrekt, seinen absoluten Wert zu bewerten. Deswegen führen wir folgende Regeln und Prämissen für diese Kennzahl ein.
- Ein negatives Wachstum bedeutet, dass das zu bewertende Signal momentan Risiko aufweist, deswegen wird es mit 0 Punkten bewertet.
- Wir bewerten nicht das absolute Wachstum, sondern seine Dynamik im Laufe der Zeit. Dafür teilen wir das Wachstum durch die Lebensdauer des Signals in Wochen.
- Jeder hat eigene Begriffe für Risiko. Für einen sind 10% Wachstum pro Woche wenig, für den anderen — viel. Man sollte aber einen bestimmte Bereich festlegen. Sagen wir 1% Wachstum pro Woche ist der Referenzwert für ein konservatives Signal, 15% pro Woche werden als Grenzwert für einen riskanten Handel festgelegt.
Wir bedienen uns wieder der Formel der Gleichung einer Geraden über zwei Punkte, wobei Xa = 1, Ya = 20, und Xb = 15 und Yb = 0. Wir erhalten die folgende Abhängigkeit:
3) Maximaler Rückgang in Prozent.
Diese Kennzahl charakterisiert direkt das Handelsrisiko. Um die Grenzwerte zu bestimmen, führen wir folgende Regeln ein.
- Ein Rückgang bis zu 20% einschließlich gilt als konservativer Handelsstil und wird mit 20 Punkten bewertet.
- Ein Rückgang größer als 40% gilt als riskant und wird mit 0 Punkten bewertet.
- Der maximale Rückgang im Bereich 20-40% wird basierend auf der Gleichung der Geraden bewertet, die durch zwei vorherigen Punkte vorgegeben wurde.
In dieser Gleichung ist Xa = 20, Ya = 20, und jeweils Xb = 40 und Yb = 0. Wir erhalten die folgende Abhängigkeit:
4) ROI (Return on Investment) in Prozent.
Eine Rentabilität von Investitionen von über 100% bedeutet, dass das Geld effektiv genutzt wird. Wenn der Wert unter 100% liegt, heißt das, dass die Mittel ineffektiv verwendet werden. Bewerten wir diesen Indikator des Erfolgs nach dem 20-Punkte-System.
- ROI kleiner als 100% wird mit 0 Punkten bewertet.
- ROI größer als 200% wird mit 20 Punkten bewertet.
- Der Bereich von 100 bis 200 wird basierend auf der Gleichung der Geraden bewertet, die durch zwei vorherigen Punkten vorgegeben wurde.
In dieser Gleichung sind Xa = 100, Ya = 0, und Xb = 200 und Yb = 20. Wir erhalten die folgende Abhängigkeit:
5) Lebensdauer des Handelssignals.
Die Lebensdauer eines Handelssignals ist eine sehr wichtige Kennzahl, die zeigt, ob das Signal im Allgemeinen richtig handelt. Um diese Kennzahl nach dem 20-Punkte-System zu bewerten, müssen wir zuerst die Zeitdauer definieren, die wir für verlässlich und vertrauenswürdig halten. Als Zeiteinheit nehmen wir Wochen, denn sie wurden bereits bei der Bewertung des Wachstums verwendet. Ich möchte betonen: diese Kennzahl ist sehr subjektiv, und jeder kann die Zeit-Kriterien für sich selbst auswählen. Wählen wir folgende Grenzwerte für unser konkretes System aus:
- Eine Lebensdauer von unter 4 Wochen (Anzahl der vollen Wochen in einem Monat) bewerten wir mit 0 Punkten.
- Eine Lebensdauer von über 25 Wochen (Anzahl der vollen in einem halben Jahr) bewerten wir mit 20 Punkten.
- Das Intervall zwischen 4 und 25 Wochen wird basierend auf der Gleichung einer Geraden durch zwei vorherigen Punkte bewertet.
Implementierung des Bewertungwerkzeuges
Es wurde die Entscheidung getroffen, die Bibliothek grafischer Interfaces EasyandFastGUI zu nutzen. Die Struktur der Anwendung sieht wie auf den Abbildungen 1 a und 1 b (s. unten) aus und beinhaltet folgende Elemente:
- Eine Tabelle aller verfügbaren Signale für das aktuelle Handelskonto im Terminal.
- Eine ausführliche Bewertung des ausgewählten Handelssignals nach Kategorien.
- Die Anzahl verfügbarer Handelssignale für das aktuelle Handelskonto.
- Eine visuelle Gesamtbewertung des in der Tabelle ausgewählten Handelssignals.
Abb.1a Struktur der Anwendung (der linke Teil)
Die Gesamtbewertung, die als eine Skala mit einem Farbverlauf dargestellt wird, bedeutet nicht, dass der linke Teil (der rote) ungünstige Signale und der grüne — vielversprechende Signale zeigt. Sie visualisiert nur den Trading-Stil eines konkreten Signals. Obwohl ein riskanter Handel mit höheren Risiken verbunden ist, impliziert er auch höhere Gewinne.
Abb.1b Die Struktur der Anwendung (rechter Teil)
Bei der Implementierung des Programms gehen wir auf die Schlüsselmethoden ein, die das Wesen der Anwendung darstellen. Die erste Methode ist CreateGUI(), die eine Zusammensetzung aller anderen Methoden darstellt und für die Ausgabe der ganzen visuellen Informationen verantwortlich ist.
- Die Methode CreateWindow() erstellt das Fenster der Anwendung mit dem Kopfteil. Es gibt die Option, es zu schließen und seine Größe zu minimieren.
- Die Methode CreateTable() erstellt eine Tabelle mit allen verfügbaren Signalen für das aktuelle Handelskonto.
- Die Methode CreateStatusBar() erstellt eine Statusleiste, die die Anzahl verfügbarer Handelssignale anzeigt.
- Die Methoden CreatePicture1() und CreatePicture2() erstellen jeweils eine Skala und einen Pointer auf diese Skala.
- Die Methode CreateTextLabel() setzt die Anzeige ausführlicher Informationen über die Bewertung des ausgewählten Signals.
- Die Methode CreateButton() erstellt einen Button für das Abonnieren des in der Tabelle ausgewählten Signals.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Erstellt das grafische Interface des Programms | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::CreateGUI(void) { //--- Erstellen eines Panels if(!CreateWindow("Auto Search Signal")) return(false); //--- Erstellen einer Tabelle if(!CreateTable(7,100)) return(false); //--- Statusleiste if(!CreateStatusBar(1,26)) return(false); //--- Bilder if(!CreatePicture1(618,40)) return(false); if(!CreatePicture2(610,80)) return(false); //--- Text-Label if(!CreateTextLabel1(20,20,"Punktzahl für Hebel: -")) return(false); if(!CreateTextLabel2(20,40,"Punktzahl für Wachstum: -")) return(false); if(!CreateTextLabel3(20,60,"Punktzahl für Rückgang: -")) return(false); if(!CreateTextLabel4(200,20,"Punktzahl für ROI: -")) return(false); if(!CreateTextLabel5(200,40,"Punktzahl für Lebensdauer: -")) return(false); //--- Icon Buttons if(!CreateButton(440,40,"Abonnieren")) return(false); //--- Die Erstellung des GUI beenden CWndEvents::CompletedGUI(); return(true); } //+-----------------------------------------------------------------
Die weitere Methode ist für die Interaktion verantwortlich: sie ermöglicht es, ein Handelssignal in der Liste der Tabelle auszuwählen und Informationen über dieses Handelssignal anzuzeigen. Darüber hinaus protokolliert sie das Ereignis eines Klicks auf den erstellten Button und des Abonnierens des in der Tabelle ausgewählten Signals.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Event-Handler | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) { //--- Das Ereignis eines Klicks auf der Zeile einer Liste oder einer Tabelle if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_LIST_ITEM) { int x=610+3*int(m_table.GetValue(9,m_table.SelectedItem())); +//---+ CreateTextLabel1(20,20,"Punktzahl für Hebel: "+IntegerToString(GetLeverageRating(int(m_table.GetValue(2,m_table.SelectedItem()))))); CreateTextLabel2(20,40,"Punktzahl für Wachstum: "+IntegerToString(GetGainRating(int(m_table.GetValue(3,m_table.SelectedItem())),int(m_table.GetValue(8,m_table.SelectedItem()))))); CreateTextLabel3(20,60,"Punktzahl für Rückgang: "+IntegerToString(GetDrawDownRating(int(m_table.GetValue(5,m_table.SelectedItem()))))); CreateTextLabel4(200,20,"Punktzahl für ROI: "+IntegerToString(GetROIRating(int(m_table.GetValue(4,m_table.SelectedItem()))))); CreateTextLabel5(200,40,"Punktzahl für Lebensdauer: "+IntegerToString(GetWeeksRating(int(m_table.GetValue(8,m_table.SelectedItem()))))); CreatePicture2(x,80); +//---+ m_button.IsLocked(false); Update(true); } +//---+ if(id==CHARTEVENT_CUSTOM+ON_CLICK_BUTTON) { //--- Wenn man auf den Button geklickt hat if(lparam==m_button.Id()) { SignalSubscribe(long(m_table.GetValue(6,m_table.SelectedItem()))); } } }
Als nächstes betrachten wir Methoden, die die Bewertung von Handelssignalen umsetzen. Zuerst muss man die Liste aller verfügbaren Handelssignale für das aktuelle Konto sowie alle benötigten Informationen erhalten, um diese anschließend in die Tabelle auszugeben und für die Gesamtbewertung zu verwenden.
Die Methode GetTradingSignals() ruft die ganzen Informationen über verfügbare Signale ab und fügt diese zu Datenarrays hinzu:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Erhalten der Informationen über verfügbare Handelssignale | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::GetTradingSignals(void) { //--- Abfragen der Gesamtzahl der Signale in der Datenbank m_signals_total=SignalBaseTotal(); +//---+ ArrayResize(m_name,m_signals_total); ArrayResize(m_curr,m_signals_total); ArrayResize(m_leverage,m_signals_total); ArrayResize(m_gain,m_signals_total); ArrayResize(m_roi,m_signals_total); ArrayResize(m_max_drawdown,m_signals_total); ArrayResize(m_pips,m_signals_total); ArrayResize(m_subscr,m_signals_total); ArrayResize(m_weeks,m_signals_total); ArrayResize(m_rating,m_signals_total); //--- Schleife durch alle Signale for(int i=0;i<m_signals_total;i++) { //--- Auswählen eines Signals für die weitere Arbeit if(SignalBaseSelect(i)) { //--- Eigenschaften des Signals m_name[i]=SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_NAME); // Symbolname m_curr[i]=SignalBaseGetString(SIGNAL_BASE_CURRENCY); // Währung des Signals m_leverage[i]=SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_LEVERAGE); // Hebel m_gain[i]=SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_GAIN); // Wachstum in % m_roi[i]=SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_ROI); // ROI m_max_drawdown[i]=SignalBaseGetDouble(SIGNAL_BASE_MAX_DRAWDOWN); // Maximaler Rückgang m_id[i]=SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_ID); // Signal-ID m_subscr[i]=SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_SUBSCRIBERS); // Anzahl der Abonnenten m_weeks[i]=int((TimeCurrent()-SignalBaseGetInteger(SIGNAL_BASE_DATE_PUBLISHED))/3600/24/7); // Lebensdauer des Signals //--- Gesamtbewertung erhalten m_rating[i]=GetLeverageRating(m_leverage[i])+GetGainRating(m_gain[i],m_weeks[i])+GetDrawDownRating(m_max_drawdown[i])+GetROIRating(m_roi[i])+GetWeeksRating(m_weeks[i]); } else { PrintFormat("Fehler bei der Auswahl des Signals. Fehlercode=%d",GetLastError()); return(false); } } return (true); } //+------------------------------------------------------------------+
Wie man im Listing oben sieht, werden die Daten der Gesamtbewertung für jedes Handelssignal dem Array m_rating[] hinzugefügt. Betrachten wir die Methoden, die bei der Berechnung verwendet werden. Sie stellen eine Implementierung des Modells aus dem ersten Abschnitt des Artikels dar.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Bewertung des Hebels | //+------------------------------------------------------------------+ int CProgram::GetLeverageRating(long leverage) { int lev_rating=int(-20.0/499.0*double(leverage)+10000.0/499.0); lev_rating=(lev_rating>20)?20:lev_rating; return lev_rating; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Bewertung des Wachstums | //+------------------------------------------------------------------+ int CProgram::GetGainRating(double gain,int weeks) { weeks=(weeks==0)?1:weeks; int gain_rating=int(-10*(gain/double(weeks)/7.0)+150.0/7.0); gain_rating=(gain_rating>20)?20:gain_rating; gain_rating=(gain_rating<0)?0:gain_rating; gain_rating=(gain<0)?0:gain_rating; return gain_rating; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Bewertung des maximalen Rückgangs | //+------------------------------------------------------------------+ int CProgram::GetDrawDownRating(double max_drawdown) { int drawdn_rating=int(-max_drawdown+40); drawdn_rating=(drawdn_rating>20)?20:drawdn_rating; drawdn_rating=(drawdn_rating<0)?0:drawdn_rating; return drawdn_rating; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Bewertung von ROI | //+------------------------------------------------------------------+ int CProgram::GetROIRating(double roi) { int roi_rating=int(0.2*roi-20); roi_rating=(roi_rating>20)?20:roi_rating; roi_rating=(roi_rating<0)?0:roi_rating; return roi_rating; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Bewertung der Lebensdauer | //+------------------------------------------------------------------+ int CProgram::GetWeeksRating(int weeks) { int age_rating=int(20.0*double(weeks)/21.0-80.0/21.0); age_rating=(age_rating>20)?20:age_rating; age_rating=(age_rating<0)?0:age_rating; return age_rating; }
Danach werden alle erhaltenen Daten mithilfe der Methode InitializingTable() in eine Tabelle eingefügt und mithilfe der Methode CreateTable() visualisiert.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Initialisierung der Tabelle | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::InitializingTable(void) { +//---+ string columns[10]= { "Signalname", "Kontowährung", "Hebel auf dem Konto", "Wachstum, %", "ROI", "Max. Rückgang", "Signal-ID", "Anzahl der Abonnenten", "Lebensdauer, Wochen", "Bewertung" }; +//---+ for(int c=0; c<COLUMNS1_TOTAL; c++) { //--- Text der Headers setzen m_table.SetHeaderText(c,columns[c]); +//---+ for(int r=0; r<m_signals_total; r++) { if(c==0) m_table.SetValue(c,r,m_name[r]); else if(c==1) m_table.SetValue(c,r,m_curr[r]); else if(c==2) m_table.SetValue(c,r,IntegerToString(m_leverage[r])); else if(c==3) m_table.SetValue(c,r,DoubleToString(m_gain[r],2)); else if(c==4) m_table.SetValue(c,r,DoubleToString(m_roi[r],2)); else if(c==5) m_table.SetValue(c,r,DoubleToString(m_max_drawdown[r],2)); else if(c==6) m_table.SetValue(c,r,IntegerToString(m_id[r])); else if(c==7) m_table.SetValue(c,r,IntegerToString(m_subscr[r])); else if(c==8) m_table.SetValue(c,r,IntegerToString(m_weeks[r])); else if(c==9) m_table.SetValue(c,r,IntegerToString(m_rating[r])); } } } //+------------------------------------------------------------------+ //| Erstellt eine Tabelle | //+------------------------------------------------------------------+ #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\arrow_up.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\arrow_down.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\circle_gray.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\calendar.bmp" +//---+ bool CProgram::CreateTable(const int x_gap,const int y_gap) { #define COLUMNS1_TOTAL 10 //--- Speichern des Pointers auf das Hauptelement m_table.MainPointer(m_window); //--- Array für die Breite von Spalten int width[COLUMNS1_TOTAL]; ::ArrayInitialize(width,110); width[1]=80; width[2]=100; width[4]=90; width[8]=85; width[9]=90; //--- Array für den Einzug des Textes in Spalten auf der X-Achse int text_x_offset[COLUMNS1_TOTAL]; ::ArrayInitialize(text_x_offset,7); //--- Array für die Ausrichtung des Textes in Spalten ENUM_ALIGN_MODE align[COLUMNS1_TOTAL]; ::ArrayInitialize(align,ALIGN_CENTER); +//---+ GetTradingSignals(); //--- Eigenschaften m_table.XSize(1000); m_table.YSize(470); m_table.CellYSize(20); m_table.TableSize(COLUMNS1_TOTAL,m_signals_total); m_table.TextAlign(align); m_table.ColumnsWidth(width); m_table.TextXOffset(text_x_offset); m_table.LabelXGap(5); m_table.LabelYGap(4); m_table.IconXGap(7); m_table.IconYGap(4); m_table.MinColumnWidth(0); m_table.ShowHeaders(true); m_table.IsSortMode(true); m_table.LightsHover(true); m_table.SelectableRow(true); m_table.IsWithoutDeselect(true); m_table.ColumnResizeMode(true); m_table.IsZebraFormatRows(clrWhiteSmoke); m_table.AutoXResizeMode(true); m_table.AutoXResizeRightOffset(7); m_table.AutoYResizeBottomOffset(28); m_table.HeadersColor(clrSkyBlue); m_table.DataType(2,TYPE_INT); m_table.DataType(3,TYPE_FLOAT); m_table.DataType(4,TYPE_FLOAT); m_table.DataType(5,TYPE_FLOAT); m_table.DataType(6,TYPE_INT); m_table.DataType(7,TYPE_INT); m_table.DataType(8,TYPE_INT); m_table.DataType(9,TYPE_INT); //--- Füllen der Tabelle mit den Daten InitializingTable(); //--- Erstellen eines Steuerelements if(!m_table.CreateTable(x_gap,y_gap)) return(false); //--- Hinzufügen des Objekts dem gemeinsamen Array für Objektgruppen CWndContainer::AddToElementsArray(0,m_table); m_table.SortData(9); m_table.SortData(9); return(true); }
Für eine bequeme Nutzung der Daten aus der Tabelle von Handelssignalen sollte man den angezeigten Zellen Datentypen zuweisen. Dies wird benötigt, damit die Daten in den Spalten richtig sortiert werden. Für eine bessere visuelle Darstellung wird die anfängliche Sortierung absteigend nach der letzten Spalte durchgeführt, d.h. nach der Gesamtbewertung eines Signals. Es wird zweimal sortiert: zuerst absteigend, und dann in die entgegengesetzte Richtung.
Das letzte Element, auf das wir eingehen, ist die visuelle Darstellung der Gesamtbewertung als eine Skala mit Farbverlauf. Dafür sind zwei Methoden verantwortlich, deren Listing unten angeführt sind. Die Änderung der Position des Pointers auf der Skala wurde bereits in der Methode OnEvent() oben beschrieben.
//+------------------------------------------------------------------+ //| Erstellt eine Skala mit Farbverlauf | //+------------------------------------------------------------------+ #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\\000.bmp" #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\ArrowUp_blue.bmp" +//---+ bool CProgram::CreatePicture1(const int x_gap,const int y_gap) { //--- Speichern des Pointers auf das Hauptelement m_picture1.MainPointer(m_window); //--- Eigenschaften m_picture1.XSize(300); m_picture1.YSize(40); m_picture1.IconFile("Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp64\\000.bmp"); //--- Erstellen eines Buttons if(!m_picture1.CreatePicture(x_gap,y_gap)) return(false); //--- Hinzufügen eines Pointers auf das Element zur Datenbank CWndContainer::AddToElementsArray(0,m_picture1); return(true); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Erstellt einen Pointer für die Skala | //+------------------------------------------------------------------+ bool CProgram::CreatePicture2(const int x_gap,const int y_gap) { //--- Speichern des Pointers auf das Hauptelement m_picture2.MainPointer(m_window); //--- Eigenschaften m_picture2.XSize(16); m_picture2.YSize(16); m_picture2.IconFile("Images\\EasyAndFastGUI\\Controls\\ArrowUp_blue.bmp"); //--- Erstellen eines Buttons if(!m_picture2.CreatePicture(x_gap,y_gap)) return(false); //--- Hinzufügen eines Pointers auf das Element zur Datenbank CWndContainer::AddToElementsArray(0,m_picture2); return(true); }
Auswahl vielversprechender Signale
Wenn wir ein Signal auswählen und seine Perspektiven einschätzen, erwarten wir, dass ein gutes Signal bestimmte Ergebnisse in der Zukunft erzielen wird. Die Praxis zeigt, dass Signale, die eine hohe Wachstumsrate innerhalb einer kurzen Zeit zeigen, eine kurze Lebensdauer haben. Das ist damit verbunden, dass hoch riskante Handelsstrategien für das Erzielen hoher Profite am häufigsten verwendet werden. Nichtsdestotrotz ist es nicht gerecht, Handelssignale mit einem riskanten Trading-Stil von der Liste der vielversprechenden zu streichen, denn jeder Händler hat eigene Ziele. Der eine hat vor, lange im Markt zu sein und langsam Geld zu verdienen, der andere braucht Profite schnell und ist bereit, ein bestimmtes Risiko einzugehen.
Teilen wir das von uns entwickelte Bewertungssystem für Signale visuell in drei Kategorien auf (Abb.2).
- Erste Kategorie. Roter Bereich. Handelssignale in diesem Bereich können eine hohe Rentabilität aufweisen, gehen aber mit hohen Risiken einher.
- Zweite Kategorie. Gelber Bereich. Signale in diesem Bereich sind erfolgversprechend dank einer guten Rentabilität bei mittlerem Risiko.
- Dritte Kategorie. Grüner Bereich. Diese Signale gelten als vielversprechend, denn sie sind verlässlich, ihre Rentabilität ist aber nicht sehr hoch.
Abb.2 Kategorien der Bewertungsskala für Handelssignale
Um diese Kategorisierung zu programmieren, fügen wir der Methode InitializingTable() folgende Zeilen hinzu:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Initialisierung der Tabelle | //+------------------------------------------------------------------+ void CProgram::InitializingTable(void) { +//---+ string columns[10]= { "Signalname", "Kontowährung", "Hebel auf dem Konto", "Wachstum, %", "ROI", "Max. Rückgang", "Signal-ID", "Anzahl der Abonnenten", "Lebensdauer, Wochen", "Bewertung" }; +//---+ for(int c=0; c<COLUMNS1_TOTAL; c++) { //--- Text der Headers setzen m_table.SetHeaderText(c,columns[c]); +//---+ for(int r=0; r<m_signals_total; r++) { if(c==0) { m_table.SetValue(c,r,m_name[r]); if(m_rating[r]<=30) m_table.TextColor(c,r,clrCrimson); else if(m_rating[r]>30 && m_rating[r]<=66) m_table.TextColor(c,r,clrOrange); else if(m_rating[r]>66) m_table.TextColor(c,r,clrForestGreen); } else if(c==1) m_table.SetValue(c,r,m_curr[r]); else if(c==2) m_table.SetValue(c,r,IntegerToString(m_leverage[r])); else if(c==3) m_table.SetValue(c,r,DoubleToString(m_gain[r],2)); else if(c==4) m_table.SetValue(c,r,DoubleToString(m_roi[r],2)); else if(c==5) m_table.SetValue(c,r,DoubleToString(m_max_drawdown[r],2)); else if(c==6) m_table.SetValue(c,r,IntegerToString(m_id[r])); else if(c==7) m_table.SetValue(c,r,IntegerToString(m_subscr[r])); else if(c==8) m_table.SetValue(c,r,IntegerToString(m_weeks[r])); else if(c==9) m_table.SetValue(c,r,IntegerToString(m_rating[r])); } } }
Mithilfe der Methode TextColor() ändern wir die Farbe des Namens des Signals (die erste Spalte) basierend auf den erhaltenen Bewertungsergebnissen. So kann man sehen, zu welcher Kategorie das Signal gehört, auch ohne es zu analysieren oder sich die letzte Spalte der Tabelle anzuschauen, die die Punktzahlen beinhaltet.
Abb.3 Farbanzeige von Handelssignalen
Signale können in Kategorien eingeteilt werden, indem man die Tabelle nach der letzten Spalte sortiert. Standardmäßig ist diese Sortierung aktiviert. Die letzte logische Aktion ist die Option zu implementieren, ein Signal zu abonnieren. Dafür ist die Methode CreateButton() verantwortlich:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Erstellt einen Button mit einem Bild | //+------------------------------------------------------------------+ #resource "\\Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\start.bmp" +//---+ bool CProgram::CreateButton(const int x_gap,const int y_gap,const string text) { //--- Speichern des Pointers auf das Hauptelement m_button.MainPointer(m_window); //--- Eigenschaften m_button.XSize(120); m_button.YSize(22); m_button.IconXGap(3); m_button.IconYGap(3); m_button.FontSize(10); m_button.IsCenterText(true); m_button.IconFile("Images\\EasyAndFastGUI\\Icons\\bmp16\\start.bmp"); m_button.IsLocked(true); //--- Erstellen eines Steuerelements if(!m_button.CreateButton(text,x_gap,y_gap)) return(false); //--- Hinzufügen eines Pointers auf das Element zur Datenbank CWndContainer::AddToElementsArray(0,m_button); return(true); } //+------------------------------------------------------------------+
Damit Sie eventuelle Fehler bei der Nutzung der oben entwickelten Funktionalität vermeiden, weisen wir Sie auf die benötigten Voreinstellungen des Terminals hin.
1. Um mit Handelssignalen im MetaTrader 5 Terminal zu arbeiten, müssen Sie sich in Ihren mql5-Account einloggen:
Abb.4 Autorisierung im Terminal
2. Beim Starten der Anwendung muss die Option Änderung der Signaleinstellungen erlauben aktiviert werden. Sonst wird das Abonnement für ein Signal den Fehler 4014 ("Funktion darf nicht aufgerufen werden") zurückgeben.
Abb.5 Einstellungen beim Start der Anwendung
3. Und das letzte, was den Betrieb der Anwendung beeinträchtigen kann, ist die Datei signals.dat. Wenn die Daten in der Tabelle inkorrekt angezeigt werden oder gar fehlen, sollte man diese Datei unter C:\Users\Computer name\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\..\bases\signals finden und löschen. Danach starten Sie das Terminal neu und eröffnen Sie den Signale-Reiter, wie auf der Abb. 6. Eine neue Datei wird automatisch generiert, danach kann man die Anwendung starten und nutzen.
Abb.6 Der Signale-Reiter im MetaTrader 5 Terminal
Im Unterschied zum Bereich "Signale" auf der Webseite werden im Terminal nicht alle Signale angezeigt, sondern nur die, die für das aktuelle Handelskonto geeignet sind.
Fazit
Im Artikel wurde ein einfaches Bewertungssystem basierend auf Punktzahlen für verschiedene Charakteristiken der Handelssignale entwickelt. Das System bietet ein 100-Punkte-System für die Bewertung des Trading-Stils. Basierend auf dieser Bewertung wurden alle verfügbaren Signale, die sich durch Aussichten, Risiken, Lebensdauer und Wachstum in Prozent voneinander unterscheiden, in drei Kategorien aufgeteilt.
Die beigefügte Datei enthält alle aufgelisteten Dateien, die sich bereits in den entsprechenden Ordnern befinden. Für ein reibungsloses Funktionieren müssen Sie nur den MQL5-Ordner im Wurzelverzeichnis des Terminals speichern. Hier wird die Bibliothek des grafischen Interfaces EasyAndFastGUI aus dem einschlägigen Artikel verwendet. Die Bibliothek wurde leicht geändert, deswegen finden Sie sie auch im Anhang.
Die Programme dieses Artikels:
|#
| Name
|Typ
|Beschreibung
|1
|AutoSearch.mq5
|Expert Advisor
|Anwendung für eine automatische Auswahl vielversprechender Signale
|2
|Program.mqh
|Bibliothek
|Klasse für die Erstellung der Anwendung
|3
|MainWindow.mqh
|Bibliothek
|Ein Set von Methoden, die für die Erstellung der Anwendung verwendet werden
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/ru/articles/3398
Warnung: Alle Rechte sind von MetaQuotes Ltd. vorbehalten. Kopieren oder Vervielfältigen untersagt.
Dieser Artikel wurde von einem Nutzer der Website verfasst und gibt dessen persönliche Meinung wieder. MetaQuotes Ltd übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der dargestellten Informationen oder für Folgen, die sich aus der Anwendung der beschriebenen Lösungen, Strategien oder Empfehlungen ergeben.
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Hallo, ich habe Probleme bei der Implementierung dieses Programms:
In MenuItem.mqh scheint die Zeile vor dem Return falsch zu sein.
Auch in Element.mqh erhalte ich "Class CWindow is undefined." Sorry, nicht sicher, dass ich dies auf meine eigene beheben kann.
Es stellt sich heraus, dass eine benutzerdefinierte GUI angeboten wird, aber nicht die Auswahlkriterien.
Die Entwickler wurden schon lange gebeten, den Zugriff auf die Signal-Handelshistorie durch Signal-Funktionen zu ermöglichen. Das Terminal selbst hat einen solchen Zugriff, wenn es die Historie in Form von Objekten auf Charts anzeigt. Aber MQL hat ihn nicht.
Es ist fast unmöglich, etwas Sinnvolles ohne ihn zu schreiben. Nur GUI, und das ist es, was der Artikel zeigt.
Ich stimme völlig zu - der Artikel zeigt nur, dass es unmöglich ist, etwas Sinnvolles aus SignalBaseGetxxxxx zu machen.
Aber es ist gut, dass er überhaupt erschienen ist - es ist eine Gelegenheit, die Aufmerksamkeit des Entwicklerteams auf die wirklichen Bedürfnisse der Benutzer in Bezug auf den Funktionsumfang von SignalBaseGetxxxxx zu lenken, der offenbar schon lange nicht mehr aktualisiert wurde.
Ich für meinen Teil werde versuchen, mich kurz zu fassen und objektiv zu beschreiben, welche Funktionen dem SignalBaseGetxxxxx-Set hinzugefügt werden sollten:
1) Wir brauchen die Funktion SignalBaseGetHistory, die es uns ermöglicht, automatisch die Datei mit der Historie im csv-Format vom Server herunterzuladen, die über das Web-Interface heruntergeladen werden kann,
2) die Funktion SignalBaseGetDouble benötigt einen Parameter, um den aktuellen Drawdown zu erhalten;
3) Die Funktion SignalBaseGetDouble benötigt einen Parameter, um den Prozentsatz des Algo-Handels zu ermitteln;
4) Die Funktion SignalBaseGetDouble benötigt einen Parameter, um den Gesamtgewinn in der Kontowährung zu ermitteln;
5) Die Funktion SignalBaseGetDouble benötigt einen Parameter, um den Gesamtgewinn in Pips zu ermitteln;
6) Die Funktion SignalBaseGetDouble benötigt einen Parameter, um die durchschnittliche Positionshaltezeit zu ermitteln;
7) Die Funktion SignalBaseGetDouble benötigt einen Parameter, um den Prozentsatz der profitablen Geschäfte zu ermitteln.
Hallo, ich bekomme einen Fehler, wenn ich diesen EA ausprobiere. Gibt es eine neuere Version?
https://www.mql5.com/de/articles/3398
Bewertet dieser Experte nur die MT5-Signale?
Wie sieht es mit MT4 aus? Können wir die MT4-Version haben?