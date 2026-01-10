信号部分
信号 / MetaTrader 4 / TOX 69
Walter Joseph Dillard

TOX 69

Walter Joseph Dillard
0条评论
119
0 / 0 USD
增长自 2023 19%
OxSecurities-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
4 780
盈利交易:
3 434 (71.84%)
亏损交易:
1 346 (28.16%)
最好交易:
2 214.24 USD
最差交易:
-2 686.57 USD
毛利:
171 720.61 USD (521 838 pips)
毛利亏损:
-140 680.44 USD (425 511 pips)
最大连续赢利:
71 (401.10 USD)
最大连续盈利:
10 574.90 USD (8)
夏普比率:
0.05
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.01
长期交易:
2 579 (53.95%)
短期交易:
2 201 (46.05%)
利润因子:
1.22
预期回报:
6.49 USD
平均利润:
50.01 USD
平均损失:
-104.52 USD
最大连续失误:
19 (-175.10 USD)
最大连续亏损:
-20 965.72 USD (13)
每月增长:
0.89%
年度预测:
10.77%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
19.18 USD
最大值:
30 789.44 USD (60.65%)
相对跌幅:
结余:
16.30% (30 789.44 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD.PRO 2341
GBPUSD.PRO 528
USDCAD.PRO 410
AUDCAD.PRO 296
EURGBP.PRO 278
US500 156
AUDUSD.PRO 130
CADCHF.PRO 125
EURCAD.PRO 72
GBPCAD.PRO 70
GBPJPY.PRO 64
EURJPY.PRO 60
AUDNZD.PRO 29
NZDCAD.PRO 28
GBPAUD.PRO 27
AUDJPY.PRO 26
USDJPY.PRO 24
EURCHF.PRO 18
USDCHF.PRO 18
EURNZD.PRO 17
EURAUD.PRO 15
GBPCHF.PRO 15
NZDUSD.PRO 10
AUDCHF.PRO 8
CHFJPY.PRO 5
OILUSD 5
DE30 3
NZDCHF.PRO 1
XAGUSD.PRO 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD.PRO 17K
GBPUSD.PRO 8.3K
USDCAD.PRO 6.7K
AUDCAD.PRO -10K
EURGBP.PRO 4.3K
US500 120
AUDUSD.PRO -3.1K
CADCHF.PRO 4.2K
EURCAD.PRO -4.7K
GBPCAD.PRO 933
GBPJPY.PRO 334
EURJPY.PRO 2.1K
AUDNZD.PRO -269
NZDCAD.PRO 783
GBPAUD.PRO 769
AUDJPY.PRO -51
USDJPY.PRO 1.3K
EURCHF.PRO 731
USDCHF.PRO 413
EURNZD.PRO -147
EURAUD.PRO 53
GBPCHF.PRO -854
NZDUSD.PRO -195
AUDCHF.PRO -157
CHFJPY.PRO -144
OILUSD -188
DE30 1.7K
NZDCHF.PRO 8
XAGUSD.PRO 878
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD.PRO -2.2K
GBPUSD.PRO 809
USDCAD.PRO 29K
AUDCAD.PRO 8.2K
EURGBP.PRO 7.3K
US500 -1.4K
AUDUSD.PRO 3.9K
CADCHF.PRO 1.9K
EURCAD.PRO -7.9K
GBPCAD.PRO 1.7K
GBPJPY.PRO -13K
EURJPY.PRO 3.6K
AUDNZD.PRO -5.2K
NZDCAD.PRO 3.8K
GBPAUD.PRO 886
AUDJPY.PRO -630
USDJPY.PRO 2.7K
EURCHF.PRO 497
USDCHF.PRO -77
EURNZD.PRO 53
EURAUD.PRO 281
GBPCHF.PRO -1.6K
NZDUSD.PRO -261
AUDCHF.PRO -258
CHFJPY.PRO -425
OILUSD -88
DE30 66K
NZDCHF.PRO 41
XAGUSD.PRO 1.8K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 214.24 USD
最差交易: -2 687 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +401.10 USD
最大连续亏损: -175.10 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OxSecurities-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

For monitoring purposes only. 
2026.01.10 15:55
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 1.57% of days out of 829 days of the signal's entire lifetime.
