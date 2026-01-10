- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 138
盈利交易:
2 153 (68.61%)
亏损交易:
985 (31.39%)
最好交易:
2 540.01 USD
最差交易:
-2 882.48 USD
毛利:
90 488.34 USD (379 989 pips)
毛利亏损:
-92 570.17 USD (411 157 pips)
最大连续赢利:
54 (234.60 USD)
最大连续盈利:
5 719.32 USD (4)
夏普比率:
0.01
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.07
长期交易:
1 607 (51.21%)
短期交易:
1 531 (48.79%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-0.66 USD
平均利润:
42.03 USD
平均损失:
-93.98 USD
最大连续失误:
23 (-1 441.69 USD)
最大连续亏损:
-22 570.40 USD (13)
每月增长:
0.79%
年度预测:
9.59%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
9 090.28 USD
最大值:
31 347.41 USD (114.94%)
相对跌幅:
结余:
15.32% (31 347.41 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD+
|1561
|USDCAD+
|345
|AUDCAD+
|284
|EURGBP+
|230
|SP500.r
|154
|GBPUSD+
|133
|AUDUSD+
|97
|CADCHF+
|93
|EURCAD+
|66
|GBPCAD+
|22
|GBPJPY+
|20
|AUDJPY+
|20
|EURJPY+
|19
|USDJPY+
|18
|US2000.r
|14
|AUDNZD+
|12
|GBPAUD+
|10
|EURCHF+
|7
|USOUSD
|6
|EURAUD+
|5
|NZDUSD+
|5
|CHFJPY+
|5
|USDCHF+
|4
|GER40.r
|3
|EURNZD+
|2
|XAGUSD
|2
|AUDCHF+
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD+
|11K
|USDCAD+
|2.7K
|AUDCAD+
|-12K
|EURGBP+
|2.8K
|SP500.r
|-85
|GBPUSD+
|1.1K
|AUDUSD+
|-4.3K
|CADCHF+
|-481
|EURCAD+
|-4.3K
|GBPCAD+
|56
|GBPJPY+
|-386
|AUDJPY+
|183
|EURJPY+
|-119
|USDJPY+
|202
|US2000.r
|-24
|AUDNZD+
|-282
|GBPAUD+
|615
|EURCHF+
|42
|USOUSD
|-172
|EURAUD+
|3
|NZDUSD+
|-42
|CHFJPY+
|-37
|USDCHF+
|3
|GER40.r
|1.1K
|EURNZD+
|1
|XAGUSD
|887
|AUDCHF+
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD+
|2.5K
|USDCAD+
|-373
|AUDCAD+
|-59K
|EURGBP+
|5.5K
|SP500.r
|-3.2K
|GBPUSD+
|-1.5K
|AUDUSD+
|-549
|CADCHF+
|-1.7K
|EURCAD+
|-8K
|GBPCAD+
|790
|GBPJPY+
|-7.3K
|AUDJPY+
|220
|EURJPY+
|677
|USDJPY+
|1.9K
|US2000.r
|-1.2K
|AUDNZD+
|-3.5K
|GBPAUD+
|2K
|EURCHF+
|134
|USOUSD
|-828
|EURAUD+
|75
|NZDUSD+
|-15
|CHFJPY+
|22
|USDCHF+
|123
|GER40.r
|42K
|EURNZD+
|108
|XAGUSD
|3.6K
|AUDCHF+
|31
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 540.01 USD
最差交易: -2 882 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +234.60 USD
最大连续亏损: -1 441.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
