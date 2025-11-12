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Walter Joseph Dillard

HJM2

Walter Joseph Dillard
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  • Trading Recruiter 在  Dillard Trading Services
  • 美国
  • 334
1.6 (3)
I recruit top tier traders for hedge funds. This is a 100% free process to traders. You need a 6 month or longer track record here on MQL5. We seek returns of 2.5% a month or more within a 10% max drawdown. But, all is relative. So 5% a month within a 20% max drawdown is good too. The target doesn't
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每月复制 30 USD per 
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  • 成长
  • 结余
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交易:
6 480
盈利交易:
3 390 (52.31%)
亏损交易:
3 090 (47.69%)
最好交易:
2 002.64 USD
最差交易:
-1 999.08 USD
毛利:
94 784.94 USD (3 020 328 pips)
毛利亏损:
-89 882.05 USD (2 805 284 pips)
最大连续赢利:
6 (701.76 USD)
最大连续盈利:
2 002.64 USD (1)
夏普比率:
0.03
交易活动:
93.23%
最大入金加载:
1.79%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.86
长期交易:
3 255 (50.23%)
短期交易:
3 225 (49.77%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.76 USD
平均利润:
27.96 USD
平均损失:
-29.09 USD
最大连续失误:
6 (-7.63 USD)
最大连续亏损:
-2 004.84 USD (2)
每月增长:
7.15%
年度预测:
86.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
90.10 USD
最大值:
2 631.76 USD (42.16%)
相对跌幅:
结余:
42.16% (2 631.56 USD)
净值:
13.37% (790.95 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDc 6480
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDc 4.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDc 215K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 002.64 USD
最差交易: -1 999 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +701.76 USD
最大连续亏损: -7.63 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CribMarket-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

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2026.08.07 09:55
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2026.08.07 08:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 12:27
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.07.17 11:27
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2026.06.05 09:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.05 08:57
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2026.06.05 07:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.06.02 09:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.04 09:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.03.04 08:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.09 17:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.02.06 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 14:21
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