- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
6 480
盈利交易:
3 390 (52.31%)
亏损交易:
3 090 (47.69%)
最好交易:
2 002.64 USD
最差交易:
-1 999.08 USD
毛利:
94 784.94 USD (3 020 328 pips)
毛利亏损:
-89 882.05 USD (2 805 284 pips)
最大连续赢利:
6 (701.76 USD)
最大连续盈利:
2 002.64 USD (1)
夏普比率:
0.03
交易活动:
93.23%
最大入金加载:
1.79%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
37
平均持有时间:
3 小时
采收率:
1.86
长期交易:
3 255 (50.23%)
短期交易:
3 225 (49.77%)
利润因子:
1.05
预期回报:
0.76 USD
平均利润:
27.96 USD
平均损失:
-29.09 USD
最大连续失误:
6 (-7.63 USD)
最大连续亏损:
-2 004.84 USD (2)
每月增长:
7.15%
年度预测:
86.75%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
90.10 USD
最大值:
2 631.76 USD (42.16%)
相对跌幅:
结余:
42.16% (2 631.56 USD)
净值:
13.37% (790.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDc
|6480
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDc
|4.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDc
|215K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 002.64 USD
最差交易: -1 999 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +701.76 USD
最大连续亏损: -7.63 USD
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无数据
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成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
490%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
69
0%
6 480
52%
93%
1.05
0.76
USD
USD
42%
1:300