Y Yessa Krishna Nugraha

XAU For Living

Y Yessa Krishna Nugraha
0条评论
可靠性
20
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 262%
Exness-MT5Real8
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
326
盈利交易:
268 (82.20%)
亏损交易:
58 (17.79%)
最好交易:
55.63 USD
最差交易:
-94.34 USD
毛利:
2 333.50 USD (1 505 766 pips)
毛利亏损:
-1 014.55 USD (1 308 596 pips)
最大连续赢利:
48 (524.22 USD)
最大连续盈利:
524.22 USD (48)
夏普比率:
0.30
交易活动:
21.04%
最大入金加载:
25.38%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
3 小时
采收率:
6.35
长期交易:
232 (71.17%)
短期交易:
94 (28.83%)
利润因子:
2.30
预期回报:
4.05 USD
平均利润:
8.71 USD
平均损失:
-17.49 USD
最大连续失误:
8 (-130.20 USD)
最大连续亏损:
-164.81 USD (2)
每月增长:
31.90%
年度预测:
387.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
23.88 USD
最大值:
207.86 USD (9.42%)
相对跌幅:
结余:
20.72% (207.75 USD)
净值:
13.31% (130.89 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 285
BTCUSD 41
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD -154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 825K
BTCUSD -628K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +55.63 USD
最差交易: -94 USD
最大连续赢利: 48
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +524.22 USD
最大连续亏损: -130.20 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
12.22 × 4324
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Let's make money everyday.

Rule of my signal :

- $500 use 0,01 lot

- $1000 use 0,02 lot

When my setup is high probability, I will use 0,05 or 0,1 lot with Stop Loss

Restart balace everyday, you should withdraw your profit everyday

Risk : Medium

Thanks for trusting me

没有评论
2025.12.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 05:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 23:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 05:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 02:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
