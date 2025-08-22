- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
326
盈利交易:
268 (82.20%)
亏损交易:
58 (17.79%)
最好交易:
55.63 USD
最差交易:
-94.34 USD
毛利:
2 333.50 USD (1 505 766 pips)
毛利亏损:
-1 014.55 USD (1 308 596 pips)
最大连续赢利:
48 (524.22 USD)
最大连续盈利:
524.22 USD (48)
夏普比率:
0.30
交易活动:
21.04%
最大入金加载:
25.38%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
12
平均持有时间:
3 小时
采收率:
6.35
长期交易:
232 (71.17%)
短期交易:
94 (28.83%)
利润因子:
2.30
预期回报:
4.05 USD
平均利润:
8.71 USD
平均损失:
-17.49 USD
最大连续失误:
8 (-130.20 USD)
最大连续亏损:
-164.81 USD (2)
每月增长:
31.90%
年度预测:
387.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
23.88 USD
最大值:
207.86 USD (9.42%)
相对跌幅:
结余:
20.72% (207.75 USD)
净值:
13.31% (130.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|285
|BTCUSD
|41
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|-154
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|825K
|BTCUSD
|-628K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +55.63 USD
最差交易: -94 USD
最大连续赢利: 48
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +524.22 USD
最大连续亏损: -130.20 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
|
FXView-Live
|0.00 × 2
|
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
|
Alpari-MT5
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
|
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
|
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
|
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
|
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Let's make money everyday.
Rule of my signal :
- $500 use 0,01 lot
- $1000 use 0,02 lot
When my setup is high probability, I will use 0,05 or 0,1 lot with Stop Loss
Restart balace everyday, you should withdraw your profit everyday
Risk : Medium
Thanks for trusting me
没有评论
