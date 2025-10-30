- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
110
盈利交易:
89 (80.90%)
亏损交易:
21 (19.09%)
最好交易:
151.64 USD
最差交易:
-107.44 USD
毛利:
2 567.86 USD (15 135 pips)
毛利亏损:
-628.15 USD (3 303 pips)
最大连续赢利:
15 (555.90 USD)
最大连续盈利:
555.90 USD (15)
夏普比率:
0.56
交易活动:
0.03%
最大入金加载:
31.84%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
6 分钟
采收率:
11.13
长期交易:
19 (17.27%)
短期交易:
91 (82.73%)
利润因子:
4.09
预期回报:
17.63 USD
平均利润:
28.85 USD
平均损失:
-29.91 USD
最大连续失误:
4 (-172.55 USD)
最大连续亏损:
-172.55 USD (4)
每月增长:
10.58%
年度预测:
128.42%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.36 USD
最大值:
174.26 USD (3.83%)
相对跌幅:
结余:
3.92% (174.59 USD)
净值:
13.60% (572.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD-ECN
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD-ECN
|1.9K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD-ECN
|12K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +151.64 USD
最差交易: -107 USD
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +555.90 USD
最大连续亏损: -172.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
