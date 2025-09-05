- 成长
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AMD.US
|9
|EMR.US
|7
|QCOM.US
|6
|ORCL.US
|6
|MS.US
|5
|JPM.US
|4
|V.US
|4
|ANET.US
|4
|CAT.US
|3
|WMB.US
|3
|AXP.US
|3
|ORI.AU
|3
|VLO.US
|3
|TSM.US
|3
|LMT.US
|2
|AAPL.US
|2
|0700.HK
|2
|MSFT.US
|2
|SGH.AU
|2
|CAR.AU
|2
|FRAd.DE
|2
|KO.US
|2
|ALC.CH
|2
|PG.US
|2
|URA.US
|2
|MA.US
|2
|NEU.AU
|1
|NOVN.CH
|1
|PEP.US
|1
|ABBV.US
|1
|SOXX.US
|1
|AMZN.US
|1
|MCD.US
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AMD.US
|10
|EMR.US
|3
|QCOM.US
|4
|ORCL.US
|6
|MS.US
|4
|JPM.US
|5
|V.US
|2
|ANET.US
|2
|CAT.US
|9
|WMB.US
|0
|AXP.US
|4
|ORI.AU
|1
|VLO.US
|2
|TSM.US
|3
|LMT.US
|3
|AAPL.US
|2
|0700.HK
|3
|MSFT.US
|5
|SGH.AU
|3
|CAR.AU
|0
|FRAd.DE
|6
|KO.US
|0
|ALC.CH
|1
|PG.US
|0
|URA.US
|1
|MA.US
|3
|NEU.AU
|4
|NOVN.CH
|6
|PEP.US
|1
|ABBV.US
|1
|SOXX.US
|1
|AMZN.US
|1
|MCD.US
|0
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AMD.US
|10K
|EMR.US
|3.6K
|QCOM.US
|4.1K
|ORCL.US
|6.8K
|MS.US
|3.8K
|JPM.US
|5.3K
|V.US
|3.4K
|ANET.US
|2.5K
|CAT.US
|9.9K
|WMB.US
|554
|AXP.US
|4.6K
|ORI.AU
|2.2K
|VLO.US
|1.8K
|TSM.US
|2.9K
|LMT.US
|3.9K
|AAPL.US
|2.4K
|0700.HK
|32K
|MSFT.US
|5.7K
|SGH.AU
|5.2K
|CAR.AU
|238
|FRAd.DE
|565
|KO.US
|524
|ALC.CH
|17K
|PG.US
|137
|URA.US
|418
|MA.US
|3.2K
|NEU.AU
|710
|NOVN.CH
|49K
|PEP.US
|728
|ABBV.US
|1.1K
|SOXX.US
|1.1K
|AMZN.US
|945
|MCD.US
|1.2K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-MT5-Live01 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
关于策略
该交易系统专为高杠杆波段交易（swing trade）而设计，主要操作美国股票的CFD，并专注于中期趋势。
该策略基于技术分析，并使用多种指标，如移动平均线、ATR、CCI、随机指标、RSI等，用于识别最佳入场点。
仓位通常顺应主要趋势开立，旨在把握**价格回调（dips）**以及潜在的趋势延续机会。
该系统还会同时分析多个时间框架，以提高准确性并减少虚假信号。
针对复制交易（Copy Trading）订阅者
-
此信号专为复制交易（copy trading）而设计，不适用于作为独立EA运行。
-
最低存款额可能因您所在券商的合约规模以及是否允许分数手交易而异。
-
作为参考，该信号运行在允许分数手交易的券商上（例如 Pepperstone）。如果您的券商要求整手合约，可能需要更高的存款才能正确复制仓位。
-
请确保您的账户已开通股票CFD交易权限，因为这并非现货股票交易。
风险水平
由于采用高杠杆，此策略被视为激进型，并涉及重大风险，可能导致巨大收益或显著亏损。
该系统适用于完全理解杠杆交易风险的有经验交易者。
法律声明
所提供的信息仅用于教育和信息目的，不构成任何金融、投资或交易建议。
历史业绩不保证未来结果。 在金融市场进行交易和投资，包括日内交易、波段交易、复制交易以及杠杆CFD，都涉及重大风险，可能导致全部资本损失，甚至超过初始投资。
您需对基于此信息所做的任何决策自行承担全部责任，并应在做出任何投资决定之前咨询合格的金融顾问。
Some entries shown as “Balance” are not manual deposits or withdrawals. They are dividend adjustments from stock CFDs (e.g., AAPL, LMT, CAT). These credits appear in the trade history as “Balance” and are a normal part of the account’s net profitability.
