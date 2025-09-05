关于策略

该交易系统专为高杠杆波段交易（swing trade）而设计，主要操作美国股票的CFD，并专注于中期趋势。

该策略基于技术分析，并使用多种指标，如移动平均线、ATR、CCI、随机指标、RSI等，用于识别最佳入场点。

仓位通常顺应主要趋势开立，旨在把握**价格回调（dips）**以及潜在的趋势延续机会。

该系统还会同时分析多个时间框架，以提高准确性并减少虚假信号。

针对复制交易（Copy Trading）订阅者

此信号专为 复制交易（copy trading） 而设计，不适用于作为独立 EA 运行。

最低存款额 可能因您所在券商的合约规模以及是否允许分数手交易而异。

作为参考，该信号运行在允许 分数手交易 的券商上（例如 Pepperstone ）。如果您的券商要求整手合约，可能需要 更高的存款 才能正确复制仓位。

请确保您的账户已开通股票CFD交易权限，因为这并非现货股票交易。

风险水平

由于采用高杠杆，此策略被视为激进型，并涉及重大风险，可能导致巨大收益或显著亏损。

该系统适用于完全理解杠杆交易风险的有经验交易者。

法律声明

所提供的信息仅用于教育和信息目的，不构成任何金融、投资或交易建议。

历史业绩不保证未来结果。 在金融市场进行交易和投资，包括日内交易、波段交易、复制交易以及杠杆CFD，都涉及重大风险，可能导致全部资本损失，甚至超过初始投资。

您需对基于此信息所做的任何决策自行承担全部责任，并应在做出任何投资决定之前咨询合格的金融顾问。



