- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 534
盈利交易:
1 139 (74.25%)
亏损交易:
395 (25.75%)
最好交易:
382.74 USD
最差交易:
-86.85 USD
毛利:
4 989.24 USD (246 339 pips)
毛利亏损:
-2 620.26 USD (191 804 pips)
最大连续赢利:
53 (58.26 USD)
最大连续盈利:
494.97 USD (5)
夏普比率:
0.09
交易活动:
56.56%
最大入金加载:
37.49%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.54
长期交易:
728 (47.46%)
短期交易:
806 (52.54%)
利润因子:
1.90
预期回报:
1.54 USD
平均利润:
4.38 USD
平均损失:
-6.63 USD
最大连续失误:
29 (-21.68 USD)
最大连续亏损:
-363.71 USD (6)
每月增长:
2.13%
年度预测:
24.76%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
11.41 USD
最大值:
521.42 USD (26.13%)
相对跌幅:
结余:
22.09% (4.48 USD)
净值:
10.77% (157.56 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|599
|AUDCAD
|391
|AUDNZD
|366
|XAGUSD
|72
|XAUUSD
|46
|EURUSD
|29
|EURAUD
|16
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|5
|BTCUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCAD
|595
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|304
|XAGUSD
|490
|XAUUSD
|-176
|EURUSD
|-42
|EURAUD
|50
|NZDUSD
|-46
|USDCAD
|4
|BTCUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCAD
|6.3K
|AUDCAD
|33K
|AUDNZD
|-5.3K
|XAGUSD
|10K
|XAUUSD
|-18K
|EURUSD
|-3.9K
|EURAUD
|7.7K
|NZDUSD
|-4.5K
|USDCAD
|527
|BTCUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +382.74 USD
最差交易: -87 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +58.26 USD
最大连续亏损: -21.68 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 7
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
TickmillEU-Live
|0.10 × 10
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.44 × 54
|
VantageInternational-Live 5
|0.47 × 53
|
Exness-MT5Real7
|0.48 × 42
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.65 × 540
|
DooTechnology-Live
|0.73 × 252
|
OxSecurities-Live
|0.82 × 11
|
StriforSVG-Live
|0.90 × 51
|
Darwinex-Live
|0.95 × 311
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1 020%
0
0
USD
USD
569
USD
USD
159
93%
1 534
74%
57%
1.90
1.54
USD
USD
22%
1:500