Anton Kondratev

RAZOR ICM

Anton Kondratev
0条评论
可靠性
159
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2022 1 020%
Tickmill-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 534
盈利交易:
1 139 (74.25%)
亏损交易:
395 (25.75%)
最好交易:
382.74 USD
最差交易:
-86.85 USD
毛利:
4 989.24 USD (246 339 pips)
毛利亏损:
-2 620.26 USD (191 804 pips)
最大连续赢利:
53 (58.26 USD)
最大连续盈利:
494.97 USD (5)
夏普比率:
0.09
交易活动:
56.56%
最大入金加载:
37.49%
最近交易:
14 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
4.54
长期交易:
728 (47.46%)
短期交易:
806 (52.54%)
利润因子:
1.90
预期回报:
1.54 USD
平均利润:
4.38 USD
平均损失:
-6.63 USD
最大连续失误:
29 (-21.68 USD)
最大连续亏损:
-363.71 USD (6)
每月增长:
2.13%
年度预测:
24.76%
算法交易:
93%
结余跌幅:
绝对:
11.41 USD
最大值:
521.42 USD (26.13%)
相对跌幅:
结余:
22.09% (4.48 USD)
净值:
10.77% (157.56 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NZDCAD 599
AUDCAD 391
AUDNZD 366
XAGUSD 72
XAUUSD 46
EURUSD 29
EURAUD 16
NZDUSD 9
USDCAD 5
BTCUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NZDCAD 595
AUDCAD 1.2K
AUDNZD 304
XAGUSD 490
XAUUSD -176
EURUSD -42
EURAUD 50
NZDUSD -46
USDCAD 4
BTCUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NZDCAD 6.3K
AUDCAD 33K
AUDNZD -5.3K
XAGUSD 10K
XAUUSD -18K
EURUSD -3.9K
EURAUD 7.7K
NZDUSD -4.5K
USDCAD 527
BTCUSD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +382.74 USD
最差交易: -87 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +58.26 USD
最大连续亏损: -21.68 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 7
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.10 × 10
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.44 × 54
VantageInternational-Live 5
0.47 × 53
Exness-MT5Real7
0.48 × 42
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.65 × 540
DooTechnology-Live
0.73 × 252
OxSecurities-Live
0.82 × 11
StriforSVG-Live
0.90 × 51
Darwinex-Live
0.95 × 311
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
87 更多...
没有评论
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 15:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.25 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 00:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
