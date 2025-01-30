- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
459
盈利交易:
225 (49.01%)
亏损交易:
234 (50.98%)
最好交易:
978.03 USD
最差交易:
-500.16 USD
毛利:
11 849.61 USD (212 721 pips)
毛利亏损:
-7 861.01 USD (182 365 pips)
最大连续赢利:
11 (736.42 USD)
最大连续盈利:
978.03 USD (1)
夏普比率:
0.09
交易活动:
13.95%
最大入金加载:
15.67%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 小时
采收率:
4.02
长期交易:
256 (55.77%)
短期交易:
203 (44.23%)
利润因子:
1.51
预期回报:
8.69 USD
平均利润:
52.66 USD
平均损失:
-33.59 USD
最大连续失误:
6 (-983.55 USD)
最大连续亏损:
-983.55 USD (6)
每月增长:
5.23%
年度预测:
63.50%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
347.35 USD
最大值:
992.44 USD (14.32%)
相对跌幅:
结余:
14.25% (987.96 USD)
净值:
8.77% (520.96 USD)
分配
- 入金加载
- 提取
最好交易: +978.03 USD
最差交易: -500 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +736.42 USD
最大连续亏损: -983.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarkets-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 153
|
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
|
ICMarketsSC-MT5
|1.44 × 308
|
Exness-MT5Real8
|1.53 × 91
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.53 × 712
|
Exness-MT5Real7
|1.63 × 228
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.33 × 1381
|
TitanFX-MT5-01
|2.44 × 151
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.98 × 437
|
ICMarketsEU-MT5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
|
Alpari-MT5
|3.73 × 11
|
FBS-Real
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.18 × 44
|
WingoGroupLtd-Server
|5.40 × 5
|
Exness-MT5Real3
|5.79 × 14
|
CGFX-Server
|6.25 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.27 × 15
|
Weltrade-Real
|7.86 × 113
|
Exness-MT5Real5
|9.08 × 480
|
FPMarketsLLC-Live
|10.96 × 591
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.68 × 62
|
FxPro-MT5
|12.00 × 1
Min deposit: 3500 USD
Recommended broker: ICMarkets
Recommended VPS: NewYorkCityServers
i started for 3 days and we have good start i will update my opinion every month ...
signals have good support team thanks all of them