信号部分
信号 / MetaTrader 5 / GoldenBug ICM
Piotr Drozdek

GoldenBug ICM

Piotr Drozdek
1条评论
可靠性
71
14 / 144K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 86%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
459
盈利交易:
225 (49.01%)
亏损交易:
234 (50.98%)
最好交易:
978.03 USD
最差交易:
-500.16 USD
毛利:
11 849.61 USD (212 721 pips)
毛利亏损:
-7 861.01 USD (182 365 pips)
最大连续赢利:
11 (736.42 USD)
最大连续盈利:
978.03 USD (1)
夏普比率:
0.09
交易活动:
13.95%
最大入金加载:
15.67%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
3 小时
采收率:
4.02
长期交易:
256 (55.77%)
短期交易:
203 (44.23%)
利润因子:
1.51
预期回报:
8.69 USD
平均利润:
52.66 USD
平均损失:
-33.59 USD
最大连续失误:
6 (-983.55 USD)
最大连续亏损:
-983.55 USD (6)
每月增长:
5.23%
年度预测:
63.50%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
347.35 USD
最大值:
992.44 USD (14.32%)
相对跌幅:
结余:
14.25% (987.96 USD)
净值:
8.77% (520.96 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 459
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 30K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +978.03 USD
最差交易: -500 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +736.42 USD
最大连续亏损: -983.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarkets-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Tickmill-Live
0.00 × 17
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 153
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
ICMarketsSC-MT5
1.44 × 308
Exness-MT5Real8
1.53 × 91
ICMarketsEU-MT5-5
1.53 × 712
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
ICMarketsSC-MT5-4
2.33 × 1381
TitanFX-MT5-01
2.44 × 151
ICMarketsSC-MT5-2
2.98 × 437
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Alpari-MT5
3.73 × 11
FBS-Real
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.18 × 44
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
Exness-MT5Real3
5.79 × 14
CGFX-Server
6.25 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
7.27 × 15
Weltrade-Real
7.86 × 113
Exness-MT5Real5
9.08 × 480
FPMarketsLLC-Live
10.96 × 591
TradeMaxGlobal-Live
11.68 × 62
FxPro-MT5
12.00 × 1
10 更多...
Min deposit: 3500 USD

Recommended broker: ICMarkets

Recommended VPS: NewYorkCityServers

平均等级:
Mohammad Taghizadeh Ghahderijan
656
Mohammad Taghizadeh Ghahderijan 2025.01.30 16:50  (已更改2025.01.31 06:01) 
 

i started for 3 days and we have good start i will update my opinion every month ...

signals have good support team thanks all of them

2025.03.21 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 12:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.07 20:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.30 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.19 05:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.14 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.12 19:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.12 19:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
