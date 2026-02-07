- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 503
盈利交易:
2 129 (85.05%)
亏损交易:
374 (14.94%)
最好交易:
177.06 USD
最差交易:
-793.40 USD
毛利:
23 137.29 USD (362 805 pips)
毛利亏损:
-14 517.20 USD (181 458 pips)
最大连续赢利:
102 (1 104.22 USD)
最大连续盈利:
1 240.71 USD (53)
夏普比率:
0.12
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.99%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
78
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.42
长期交易:
1 188 (47.46%)
短期交易:
1 315 (52.54%)
利润因子:
1.59
预期回报:
3.44 USD
平均利润:
10.87 USD
平均损失:
-38.82 USD
最大连续失误:
20 (-125.46 USD)
最大连续亏损:
-793.40 USD (1)
每月增长:
3.01%
年度预测:
36.52%
算法交易:
88%
结余跌幅:
绝对:
17.00 USD
最大值:
915.50 USD (5.89%)
相对跌幅:
结余:
9.00% (923.00 USD)
净值:
19.78% (2 430.93 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NZDCADxx
|1498
|AUDCADxx
|983
|AUDNZDxx
|22
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NZDCADxx
|2K
|AUDCADxx
|6.3K
|AUDNZDxx
|265
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NZDCADxx
|54K
|AUDCADxx
|124K
|AUDNZDxx
|3.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +177.06 USD
最差交易: -793 USD
最大连续赢利: 53
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +1 104.22 USD
最大连续亏损: -125.46 USD
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无数据
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信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
113%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
70
88%
2 503
85%
100%
1.59
3.44
USD
USD
20%
1:500