- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 783
盈利交易:
983 (55.13%)
亏损交易:
800 (44.87%)
最好交易:
610.11 USD
最差交易:
-282.95 USD
毛利:
46 688.28 USD (23 835 824 pips)
毛利亏损:
-31 639.63 USD (25 820 343 pips)
最大连续赢利:
18 (1 028.81 USD)
最大连续盈利:
1 226.90 USD (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
70.23%
最大入金加载:
9.36%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
49
平均持有时间:
3 小时
采收率:
14.03
长期交易:
889 (49.86%)
短期交易:
894 (50.14%)
利润因子:
1.48
预期回报:
8.44 USD
平均利润:
47.50 USD
平均损失:
-39.55 USD
最大连续失误:
14 (-150.62 USD)
最大连续亏损:
-667.18 USD (3)
每月增长:
148.26%
年度预测:
1 798.94%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
168.90 USD
最大值:
1 072.68 USD (6.50%)
相对跌幅:
结余:
35.37% (235.91 USD)
净值:
3.21% (90.60 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|687
|BTCUSD
|543
|WTIBTC
|392
|XAUBTC
|161
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAGBTC
|16K
|BTCUSD
|-2.3K
|WTIBTC
|142
|XAUBTC
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAGBTC
|40K
|BTCUSD
|-2.1M
|WTIBTC
|14K
|XAUBTC
|13K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +610.11 USD
最差交易: -283 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +1 028.81 USD
最大连续亏损: -150.62 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
2 414%
1
755
USD
USD
16K
USD
USD
29
0%
1 783
55%
70%
1.47
8.44
USD
USD
35%
1:100