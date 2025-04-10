信号部分
信号 / MetaTrader 5 / THPX5
Ai Jing Gao

THPX5

Ai Jing Gao
0条评论
可靠性
38
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 577%
NCESC-Live
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 943
盈利交易:
1 108 (57.02%)
亏损交易:
835 (42.97%)
最好交易:
1 981.07 USD
最差交易:
-2 832.48 USD
毛利:
189 713.34 USD (570 731 pips)
毛利亏损:
-145 730.77 USD (288 596 pips)
最大连续赢利:
24 (1 313.20 USD)
最大连续盈利:
4 880.23 USD (12)
夏普比率:
0.18
交易活动:
45.28%
最大入金加载:
11.48%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
3.28
长期交易:
957 (49.25%)
短期交易:
986 (50.75%)
利润因子:
1.30
预期回报:
22.64 USD
平均利润:
171.22 USD
平均损失:
-174.53 USD
最大连续失误:
9 (-1 835.55 USD)
最大连续亏损:
-13 408.13 USD (8)
每月增长:
3.68%
年度预测:
44.59%
算法交易:
28%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
13 408.13 USD (28.61%)
相对跌幅:
结余:
38.96% (13 408.13 USD)
净值:
8.43% (1 785.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUETH 1321
XAUETH.stp 559
ETHUSD 56
XAUUSD 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUETH 36K
XAUETH.stp 8.2K
ETHUSD 23
XAUUSD -124
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUETH 28K
XAUETH.stp 252K
ETHUSD 2.7K
XAUUSD -1.2K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 981.07 USD
最差交易: -2 832 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 313.20 USD
最大连续亏损: -1 835.55 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NCESC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
5.97 × 294
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.23 14:02
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 13:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 06:56
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 16:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 12:26
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 17:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.15 02:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.23 05:41
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 22:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 02:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 00:40
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.19 03:39
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 21:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 17:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 03:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 22:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 21:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.01 09:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
THPX5
每月50 USD
577%
0
0
USD
32K
USD
38
28%
1 943
57%
45%
1.30
22.64
USD
39%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载