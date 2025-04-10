- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
1 943
盈利交易:
1 108 (57.02%)
亏损交易:
835 (42.97%)
最好交易:
1 981.07 USD
最差交易:
-2 832.48 USD
毛利:
189 713.34 USD (570 731 pips)
毛利亏损:
-145 730.77 USD (288 596 pips)
最大连续赢利:
24 (1 313.20 USD)
最大连续盈利:
4 880.23 USD (12)
夏普比率:
0.18
交易活动:
45.28%
最大入金加载:
11.48%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
3.28
长期交易:
957 (49.25%)
短期交易:
986 (50.75%)
利润因子:
1.30
预期回报:
22.64 USD
平均利润:
171.22 USD
平均损失:
-174.53 USD
最大连续失误:
9 (-1 835.55 USD)
最大连续亏损:
-13 408.13 USD (8)
每月增长:
3.68%
年度预测:
44.59%
算法交易:
28%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
13 408.13 USD (28.61%)
相对跌幅:
结余:
38.96% (13 408.13 USD)
净值:
8.43% (1 785.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUETH
|1321
|XAUETH.stp
|559
|ETHUSD
|56
|XAUUSD
|7
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUETH
|36K
|XAUETH.stp
|8.2K
|ETHUSD
|23
|XAUUSD
|-124
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUETH
|28K
|XAUETH.stp
|252K
|ETHUSD
|2.7K
|XAUUSD
|-1.2K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 981.07 USD
最差交易: -2 832 USD
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 313.20 USD
最大连续亏损: -1 835.55 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
577%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
38
28%
1 943
57%
45%
1.30
22.64
USD
USD
39%
1:100