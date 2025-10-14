- 成长
交易:
144
盈利交易:
107 (74.30%)
亏损交易:
37 (25.69%)
最好交易:
96.02 USD
最差交易:
-178.42 USD
毛利:
1 938.80 USD (120 293 pips)
毛利亏损:
-1 288.77 USD (83 443 pips)
最大连续赢利:
10 (350.76 USD)
最大连续盈利:
350.76 USD (10)
夏普比率:
0.20
交易活动:
15.07%
最大入金加载:
5.68%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
8 小时
采收率:
3.11
长期交易:
101 (70.14%)
短期交易:
43 (29.86%)
利润因子:
1.50
预期回报:
4.51 USD
平均利润:
18.12 USD
平均损失:
-34.83 USD
最大连续失误:
4 (-135.13 USD)
最大连续亏损:
-208.08 USD (2)
每月增长:
-1.47%
年度预测:
-17.79%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.03 USD
最大值:
209.14 USD (25.63%)
相对跌幅:
结余:
31.04% (80.37 USD)
净值:
14.73% (112.96 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|144
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|650
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|37K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Higold策略是一个自动化黄金交易系统，在超过100笔交易中展现了稳定的74%盈利率。它基于对XAUUSD交易对进行细致的技术分析，采用算法方法，避免使用马丁格尔或网格交易等激进策略，这使其对您的资本更加安全。每个头寸必须设置止损和获利目标。该策略能够适应市场变化，展现可控的最高回撤25%，并提供超过25%的稳定预期月平均收益，这一点已被真实交易统计数据所证实。凭借自动化交易和清晰的风险管理，平均盈亏比为1.42，Higold既适合初学者，也适合经验丰富的投资者，他们都可以通过黄金交易获得被动收入。
