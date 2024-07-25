- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
459
盈利交易:
226 (49.23%)
亏损交易:
233 (50.76%)
最好交易:
528.20 USD
最差交易:
-143.23 USD
毛利:
11 595.59 USD (128 287 pips)
毛利亏损:
-7 898.99 USD (98 581 pips)
最大连续赢利:
8 (173.72 USD)
最大连续盈利:
839.75 USD (3)
夏普比率:
0.14
交易活动:
41.84%
最大入金加载:
16.23%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
8 小时
采收率:
4.28
长期交易:
227 (49.46%)
短期交易:
232 (50.54%)
利润因子:
1.47
预期回报:
8.05 USD
平均利润:
51.31 USD
平均损失:
-33.90 USD
最大连续失误:
10 (-107.49 USD)
最大连续亏损:
-458.94 USD (4)
每月增长:
23.35%
年度预测:
283.35%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
1.20 USD
最大值:
864.53 USD (28.11%)
相对跌幅:
结余:
16.67% (864.53 USD)
净值:
2.71% (128.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|459
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|3.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|30K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +528.20 USD
最差交易: -143 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +173.72 USD
最大连续亏损: -107.49 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real15 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 6
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 6
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.24 × 21
|
Exness-MT5Real15
|0.27 × 37
|
Exness-MT5Real6
|0.61 × 23
|
FusionMarkets-Live
|0.88 × 132
|
Exness-MT5Real8
|0.94 × 17
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.34 × 169
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real
|1.88 × 17
|
XMGlobal-MT5 8
|2.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 12
|2.46 × 28
|
BlackBullMarkets-Live
|2.50 × 2
|
Exness-MT5Real31
|2.51 × 174
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.89 × 9
|
Exness-MT5Real23
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real39
|3.50 × 4
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|3.50 × 2
|
Exness-MT5Real32
|3.59 × 56
|
Forex.com-Live 536
|3.67 × 144
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
324%
15
33K
USD
USD
6K
USD
USD
75
98%
459
49%
42%
1.46
8.05
USD
USD
17%
1:100