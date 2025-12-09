信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Gold Reaper New V2 2
Profalgo Limited

Gold Reaper New V2 2

Profalgo Limited
2条评论
可靠性
60
15 / 132K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 139%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
593
盈利交易:
422 (71.16%)
亏损交易:
171 (28.84%)
最好交易:
101.40 USD
最差交易:
-51.65 USD
毛利:
3 945.35 USD (366 492 pips)
毛利亏损:
-1 835.13 USD (155 439 pips)
最大连续赢利:
55 (483.83 USD)
最大连续盈利:
483.83 USD (55)
夏普比率:
0.23
交易活动:
15.96%
最大入金加载:
4.77%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
5 小时
采收率:
6.60
长期交易:
407 (68.63%)
短期交易:
186 (31.37%)
利润因子:
2.15
预期回报:
3.56 USD
平均利润:
9.35 USD
平均损失:
-10.73 USD
最大连续失误:
9 (-16.32 USD)
最大连续亏损:
-182.87 USD (8)
每月增长:
6.45%
年度预测:
78.09%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
115.94 USD
最大值:
319.61 USD (16.05%)
相对跌幅:
结余:
16.89% (319.49 USD)
净值:
7.18% (116.27 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 593
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 211K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +101.40 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 55
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +483.83 USD
最大连续亏损: -16.32 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
Running Latest Version 3.4

Fake Breakout Filter = Medium

Moderate trade frequency

30% max DD

平均等级:
ron_b
315
ron_b 2025.12.09 16:01 
 

I use 5 other gold signals and this is the only 1 out of six that had several days of consecutive losses. The other 5 signals all had profits. Looks like this algorithm this EA uses is outdated.

finetop
51
finetop 2025.11.28 19:42 
 

Does anybody know why my IC-market MT5 account did not copy trades? I subscribed on November 18, but no trades were copied.

2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.72% of days out of 339 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 14:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 04:19 2025.07.16 04:19:54  

This signal is ALWAYS running the latest version of the EA

2025.06.02 07:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
