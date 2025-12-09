- 成长
交易:
593
盈利交易:
422 (71.16%)
亏损交易:
171 (28.84%)
最好交易:
101.40 USD
最差交易:
-51.65 USD
毛利:
3 945.35 USD (366 492 pips)
毛利亏损:
-1 835.13 USD (155 439 pips)
最大连续赢利:
55 (483.83 USD)
最大连续盈利:
483.83 USD (55)
夏普比率:
0.23
交易活动:
15.96%
最大入金加载:
4.77%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
5 小时
采收率:
6.60
长期交易:
407 (68.63%)
短期交易:
186 (31.37%)
利润因子:
2.15
预期回报:
3.56 USD
平均利润:
9.35 USD
平均损失:
-10.73 USD
最大连续失误:
9 (-16.32 USD)
最大连续亏损:
-182.87 USD (8)
每月增长:
6.45%
年度预测:
78.09%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
115.94 USD
最大值:
319.61 USD (16.05%)
相对跌幅:
结余:
16.89% (319.49 USD)
净值:
7.18% (116.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|593
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|211K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +101.40 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 55
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +483.83 USD
最大连续亏损: -16.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CapitalPointTrading-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Running Latest Version 3.4
Fake Breakout Filter = Medium
Moderate trade frequency
30% max DD
I use 5 other gold signals and this is the only 1 out of six that had several days of consecutive losses. The other 5 signals all had profits. Looks like this algorithm this EA uses is outdated.
Does anybody know why my IC-market MT5 account did not copy trades? I subscribed on November 18, but no trades were copied.