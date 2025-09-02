- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
546
盈利交易:
424 (77.65%)
亏损交易:
122 (22.34%)
最好交易:
29.08 USD
最差交易:
-14.38 USD
毛利:
786.35 USD (659 308 pips)
毛利亏损:
-475.88 USD (320 666 pips)
最大连续赢利:
25 (25.74 USD)
最大连续盈利:
87.89 USD (9)
夏普比率:
0.14
交易活动:
3.42%
最大入金加载:
26.13%
最近交易:
50 几分钟前
每周交易:
9
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
6.58
长期交易:
304 (55.68%)
短期交易:
242 (44.32%)
利润因子:
1.65
预期回报:
0.57 USD
平均利润:
1.85 USD
平均损失:
-3.90 USD
最大连续失误:
10 (-14.04 USD)
最大连续亏损:
-39.59 USD (7)
每月增长:
74.23%
年度预测:
900.63%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
5.27 USD
最大值:
47.20 USD (17.38%)
相对跌幅:
结余:
18.75% (47.17 USD)
净值:
12.77% (28.99 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|472
|BTCUSD
|59
|NAS100.r
|15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|278
|BTCUSD
|32
|NAS100.r
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|28K
|BTCUSD
|310K
|NAS100.r
|541
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +29.08 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +25.74 USD
最大连续亏损: -14.04 USD
All trade will be sigle trades with proper risk management - with SL , TP and +BE / TSL.
