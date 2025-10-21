- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
138
盈利交易:
134 (97.10%)
亏损交易:
4 (2.90%)
最好交易:
20.03 USD
最差交易:
-10.22 USD
毛利:
182.87 USD (21 539 pips)
毛利亏损:
-17.38 USD (1 018 pips)
最大连续赢利:
58 (64.02 USD)
最大连续盈利:
64.02 USD (58)
夏普比率:
0.46
交易活动:
10.18%
最大入金加载:
10.50%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 小时
采收率:
16.07
长期交易:
71 (51.45%)
短期交易:
67 (48.55%)
利润因子:
10.52
预期回报:
1.20 USD
平均利润:
1.36 USD
平均损失:
-4.34 USD
最大连续失误:
1 (-10.22 USD)
最大连续亏损:
-10.22 USD (1)
每月增长:
11.36%
年度预测:
137.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
10.30 USD (8.08%)
相对跌幅:
结余:
8.05% (10.26 USD)
净值:
15.05% (24.85 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|134
|CHINA50
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|164
|CHINA50
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|18K
|CHINA50
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +20.03 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 58
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +64.02 USD
最大连续亏损: -10.22 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.81 × 177
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.02 × 823
GoldWave – 專業波段與趨勢交易信號
GoldWave 是一款高精準度的自動化交易信號系統，主要聚焦於 XAUUSD（黃金）。
透過多層動能與波動性分析，捕捉中期波段趨勢，實現穩定且可控的收益增長，並將回撤降至最低。
技術特點
-
完全自動化策略，專為黃金優化
-
入場邏輯基於趨勢延續與波動突破模型
-
平均持倉時間：1–2 小時
-
無馬丁、無網格、無加倉，每筆交易獨立執行
-
每筆交易均設定固定止損與動態止盈
-
智慧風險過濾系統，有效避開高波動新聞行情
策略概覽
-
方向：中期趨勢與波段操作
-
歷史勝率：超過 85%
-
平均月報酬：5–10%（在穩定市況下）
-
目前最大回撤：低於 20%
-
在趨勢或突破行情中表現最佳
建議條件
-
最低資金：300 美元以上
-
推薦槓桿：1:500
-
帳戶類型：ECN 或 Raw Spread（低延遲執行）
重要說明
此信號強調 品質勝於頻率，每月約產生 10–50 筆高品質交易，皆為風險報酬比最優的機會。
適合追求穩健、理性操作的黃金投資者。
短期波動屬正常情況，但長期曲線穩步向上。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
331%
7
25K
USD
USD
215
USD
USD
30
100%
138
97%
10%
10.52
1.20
USD
USD
15%
1:500