Shengzu Zhong

GoldWave signal

Shengzu Zhong
0条评论
可靠性
30
7 / 25K USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 331%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
138
盈利交易:
134 (97.10%)
亏损交易:
4 (2.90%)
最好交易:
20.03 USD
最差交易:
-10.22 USD
毛利:
182.87 USD (21 539 pips)
毛利亏损:
-17.38 USD (1 018 pips)
最大连续赢利:
58 (64.02 USD)
最大连续盈利:
64.02 USD (58)
夏普比率:
0.46
交易活动:
10.18%
最大入金加载:
10.50%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 小时
采收率:
16.07
长期交易:
71 (51.45%)
短期交易:
67 (48.55%)
利润因子:
10.52
预期回报:
1.20 USD
平均利润:
1.36 USD
平均损失:
-4.34 USD
最大连续失误:
1 (-10.22 USD)
最大连续亏损:
-10.22 USD (1)
每月增长:
11.36%
年度预测:
137.89%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.04 USD
最大值:
10.30 USD (8.08%)
相对跌幅:
结余:
8.05% (10.26 USD)
净值:
15.05% (24.85 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 134
CHINA50 4
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 164
CHINA50 2
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 18K
CHINA50 2.9K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +20.03 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 58
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +64.02 USD
最大连续亏损: -10.22 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.81 × 177
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.02 × 823
63 更多...
GoldWave – 專業波段與趨勢交易信號


GoldWave 是一款高精準度的自動化交易信號系統，主要聚焦於 XAUUSD（黃金）。

透過多層動能與波動性分析，捕捉中期波段趨勢，實現穩定且可控的收益增長，並將回撤降至最低。

技術特點

  • 完全自動化策略，專為黃金優化

  • 入場邏輯基於趨勢延續與波動突破模型

  • 平均持倉時間：1–2 小時

  • 無馬丁、無網格、無加倉，每筆交易獨立執行

  • 每筆交易均設定固定止損與動態止盈

  • 智慧風險過濾系統，有效避開高波動新聞行情

策略概覽

  • 方向：中期趨勢與波段操作

  • 歷史勝率：超過 85%

  • 平均月報酬：5–10%（在穩定市況下）

  • 目前最大回撤：低於 20%

  • 在趨勢或突破行情中表現最佳

建議條件

  • 最低資金：300 美元以上

  • 推薦槓桿：1:500

  • 帳戶類型：ECN 或 Raw Spread（低延遲執行）

重要說明
此信號強調 品質勝於頻率，每月約產生 10–50 筆高品質交易，皆為風險報酬比最優的機會。
適合追求穩健、理性操作的黃金投資者。
短期波動屬正常情況，但長期曲線穩步向上。


没有评论
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 15:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
