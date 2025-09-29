LFT-PA: Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable
今日LFT-PA汇率已更改2.30%。当日，交易品种以低点22.21和高点22.26进行交易。
关注Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable 动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
常见问题解答
LFT-PA股票今天的价格是多少？
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable 股票今天的定价为22.21。它在2.30%范围内交易，昨天的收盘价为21.71，交易量达到2。LFT-PA的实时价格图表显示了这些更新。
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable 股票是否支付股息？
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable 目前的价值为22.21。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.92%和USD。实时查看图表以跟踪LFT-PA走势。
如何购买LFT-PA股票？
您可以以22.21的当前价格购买Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable 股票。订单通常设置在22.21或22.51附近，而2和-0.22%显示市场活动。立即关注LFT-PA的实时图表更新。
如何投资LFT-PA股票？
投资Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable 需要考虑年度范围21.01 - 22.36和当前价格22.21。许多人在以22.21或22.51下订单之前，会比较3.49%和。实时查看LFT-PA价格图表，了解每日变化。
Lument Finance Trust, Inc.股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Lument Finance Trust, Inc.的最高价格是22.36。在21.01 - 22.36内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable 的绩效。
Lument Finance Trust, Inc.股票的最低价格是多少？
Lument Finance Trust, Inc.（LFT-PA）的最低价格为21.01。将其与当前的22.21和21.01 - 22.36进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LFT-PA在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
LFT-PA股票是什么时候拆分的？
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable 历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、21.71和2.92%中可见。
- 前一天收盘价
- 21.71
- 开盘价
- 22.26
- 卖价
- 22.21
- 买价
- 22.51
- 最低价
- 22.21
- 最高价
- 22.26
- 交易量
- 2
- 日变化
- 2.30%
- 月变化
- 3.49%
- 6个月变化
- 2.92%
- 年变化
- 2.92%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 4.0%
- 预测值
- 2.0%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值