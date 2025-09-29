- 概要
LFT-PA: Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable
LFT-PAの今日の為替レートは、2.30%変化しました。日中、通貨は1あたり22.21の安値と22.26の高値で取引されました。
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
LFT-PA株の現在の価格は？
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable の株価は本日22.21です。2.30%内で取引され、前日の終値は21.71、取引量は2に達しました。LFT-PAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable の株は配当を出しますか？
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable の現在の価格は22.21です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.92%やUSDにも注目します。LFT-PAの動きはライブチャートで確認できます。
LFT-PA株を買う方法は？
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable の株は現在22.21で購入可能です。注文は通常22.21または22.51付近で行われ、2や-0.22%が市場の動きを示します。LFT-PAの最新情報はライブチャートで確認できます。
LFT-PA株に投資する方法は？
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable への投資では、年間の値幅21.01 - 22.36と現在の22.21を考慮します。注文は多くの場合22.21や22.51で行われる前に、3.49%や2.92%と比較されます。LFT-PAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Lument Finance Trust, Inc.の株の最高値は？
Lument Finance Trust, Inc.の過去1年の最高値は22.36でした。21.01 - 22.36内で株価は大きく変動し、21.71と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Lument Finance Trust, Inc.の株の最低値は？
Lument Finance Trust, Inc.(LFT-PA)の年間最安値は21.01でした。現在の22.21や21.01 - 22.36と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LFT-PAの動きはライブチャートで確認できます。
LFT-PAの株式分割はいつ行われましたか？
Lument Finance Trust Inc 7.875% Series A Cumulative Redeemable は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、21.71、2.92%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 21.71
- 始値
- 22.26
- 買値
- 22.21
- 買値
- 22.51
- 安値
- 22.21
- 高値
- 22.26
- 出来高
- 2
- 1日の変化
- 2.30%
- 1ヶ月の変化
- 3.49%
- 6ヶ月の変化
- 2.92%
- 1年の変化
- 2.92%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前